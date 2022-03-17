الحكومة عن فتح المعابر الحدودية:” الأمر مرتبط بالوضعية الوبائية”
هبة بريس - الرباط
ربطت الحكومة قرار فتح المعابر الحدودية البحرية، بالوضعية الوبائية لفيروس كورونا.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، قال بايتاس: “القرار مرتبط بالوضعية الوبائية”.
وأضاف بايتاس قائلا “الحكومة تتابع الأمر وعندما تكون توجهات جديدة سنتفاعل معها.”
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ما كفايا من طغيان على الجالية المغربية وحكرة وابتزازات من أجل مصلحتكم التجارية لمبيعات اللقاحات والمبالغة فيها … افتحوا الحدود البحرية بدون قيود…
لقد سئمنا من تصرفاتكم وتلاعباتكم واكاذيبكم معنا لقد فقدنا الثقة لا نريد منكم أي شيء ولا نريد الدخول الى المغرب نحن معززين في الدول الأوروبية على الأقل حقوقنا غير مهضومة عندهم…
نحن مقبلين على اقتراب رمضان المبارك وفيه تكثر صلة الرحم وزيارة الاقاربب لهذا راعوا لهذا الشهر المبارك وافتحوا جميع الحدود البحرية والبرية بدون استثناء ..افتحوها بدون اغلاقها ولا قيود تفرضونها علينا والسيطرة علينا…
نعلم جيدا ان المغرب تخطى مرحلة الخطورة وحصل على المركز الثالث في تطعيم لقاح ضد كوفيد 19 كورونا وحصل على الخط الاخظر بالمجهودات الجبارة التي قامت بها وزارة الصحة واللجنة العلمية والآن تقومون بوضع قيود تفرضونها علينا من أجل الدخول الى وطننا..امركم غريب جدآ وغامض وصعب تفسيره …ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…لم نعد نفهم هذه الحكومة….
حسبنا الله ونعم الوكيل