المغرب يفتتح جناحه بالمعرض العالمي للأثاث “إكسبو ميلانُـو 2024”

عبد اللطيف الباز – مكتب إيطاليا

تشتهر مدينة ميلانو الإيطالية بمعارضها المتنوعة التي أبرزتها كمدينة للصناعة والموضة ومنحتها بعدًا ثقافيا وفنيًا على المستوى الدولي، زاد من قوة رصيدها في القطاعين الإقتصادي والسياحي ولعل أبرز هذه المعارض وأكثرها جذبا للسياح، معرض الاثاث فى ميلانو, والذي يقدم قطعًا وأعمالًا فنية فريدة في هذا المجال ويصنف كأبرز حدث عالمي يتم ترقبه من قبل الشركات وعشاق التصاميم الفريدة في مجال الأثاث.

وافتتح صباح اليوم الثلاثاء بشكل رسمي جناح المغرب بالمعرض العالمي الأثاث المنزلية “إكسبو ميلانُـو 2024″، الذي يستمر إلى غاية 21 أبريل المقبل بمشاركة دول عالمية.

وجرى حفل الافتتاح بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووفد ديبلوماسي رفيع المستوى يتقدمهم ذ/ الأطلسي خالد وزير مفوض بسفارة المغرب بروما مكلف بالعلاقات الإقتصادية والقنصل العام للمملكة المغربية بميلانُـو محمد الأكحل وضمّ المندوب العام للجناح المغربي ورجال أعمال إضافة إلى كفاءات مغربية مقيمة بإيطاليا.

ويبرز الجناح المغربي غنى وأصالة التراث الثقافي والفني للمغرب، ما يتيح لزواره فرصة اكتشاف ثقافة المملكة وتاريخها وعبقرية حرفييها.

وخلال زيارتها، عقدت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور اجتماعًا ثنائيًا مع نظيرها الإيطالية دانييلا سنتانيشي، وزيرة السياحة بإيطاليا، في إطار تعزيز التعاون السياحي بين المغرب وإيطاليا وقد رحب الطرفين بروابط التعاون والصداقة التي تجمع بين البلدين، ودرسا طرق تعزيز التعاون السياحي، حيث تم التركيز على الترويج والاستثمار. وبالنظر للأداء السياحي الاستثنائي للبلدين ، و ناقش الوزيران أيضًا الجهود المشتركة التي ستساهم في جعل البلدين من بين أكبر الوجهات السياحية عالمياً.

يذكر أن معرض ميلانو الدولية الأثاث المنزلية، يشكل منصة لتعزيز والترويج للخبرات في مجال الصناعات التقليدية، كما يمكن الحرفيين من مختلف أنحاء العالم من واجهة لتقديم منتجاتهم المحلية وإبداعاتهم الحرفية، فضلا عن فرص استكشاف أسواق إقليمية ودولية لتسويق هذه المنتجات.