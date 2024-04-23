وجدة.. مجلس جهة الشرق ينظم دورات تكوينية

2024-04-23 / 15:21
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هبة بريس : وجدة

في إطار تنزيل برنامج الانفتاح لمجلس جهة الشرق بعد قبول ملف عضويته للبرنامج المشترك للحكومةوالمنفتحة المحلية(OGP Local)، افتتحت امس الإثنين 22 ابريل الجاري دورات تكوينية بمركب المعرفة بمدينة وجدة.

هذه الدورات التكوينية يؤطرها الاستاذ عبدالسلام امختاري بشراكة مع مجلس جهة الشرق، المديرية العامة للجماعات الترابية، بدعم مالي من الإتحاد الاوربي، حول الجهة : الإختصاصات وادارة المشاريع، الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، وإعداد الآراء الإستشارية وتدبير العرائض، تستهدف المنتخبين الأطر الإدارية و عضوات وأعضاء الهيئات الإستشارية.

وتروم هذه الدورات التكوينية، إلى تقوية قدرات الفئات المستهدفة تملكها الآليات الديموقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، وكذا ضبطها للوظيفة الاستشارية لإعداد وتدبير العرائض الموجهة لمجلس الجهة.

2024-04-23 / 15:21
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