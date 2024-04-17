امستردام…أطباق اللحم بالبرقوق تستهوي عشاق المطبخ المغربي من مختلف الديانات” فيديو”

هبة بريس من امستردام

نظمت جمعية الصداقة بامستردام حفلا متميزا يكرس الثقافة العريقة لدى المغاربة سواء الدينية أو الاجتماعية، كما كان فرصة للتعريف بالموروث الثقافي المغربي، بيد أن المطبخ المغربي بنكهته وطبيعته الشهية كان حاضرا بقوة من خلال تقديم العديد من الأطباق المتنوعة من بينها ” اللحم بالرقوق”.

أحمد المصري رئيس الجمعية وفي كلمته له بالمناسبة، أكد على أن جمعيته تلعب دورا كبيرا في التعريف بالهوية المغربية، كما أنها سطرت برنامجا خاصا يعنى بتقديم الخدمات في شتى المجالات لمغاربة المهجر، سواء تعلق الأمر بتعليمهم للغة الهولندية، أو الإرشاد مساهمة منها في ادماجهم في مجتمعهم الجديد.

وأضاف المصري، أن أفراء جمعيته هم سفراء للمغرب في سياق الدبلوماسية الموازية، هدفهم هو التعريف ببلدهم وعاداته وتقاليده وتعاليم دينه السمح، مشيرا أن حفل اليوم هو امتداد لسلسلة من الأنشطة التي دأبت الجمعية على تنظيمها بالمناسبات الدينية أو الوطنية.

وحول حفل عيد الفطر، قال المصري: “إنه كانت مناسبة للَّم الشمل وتقريب الرؤى، والتعريف بتعاليم ديننا الحنيف دين التسامح والسلام، وهو ما جعل نجاحه مرتبطا بالحضور الوازن لمواطنين من ديانات أخرى متعددة، ظلوا طيلة فقرات هذا الحفل يتابعون وينصتون ويناقشون، حيث أنهم انبهروا بكرم المغاربة وتسامحهم.

تفاصيل أخرى حول هذا الحفل ضمن التغطية التالية: