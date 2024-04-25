هدد وريثة عرش هولندا ..هروب زعيم مافيا مغربي الأصل بعد اعتقاله باسبانيا

هبة بريس – متابعة

أطلق سراح عضو بارز في عصابة “موكرو مافيا”، وهي منظمة إجرامية ومقرها في هولندا ولها أنشطة في إسبانيا بسبب سوء تنسيق قضائي .

صحيفة “إلبايس” الاسبانية ، قالت أن محكمة مقاطعة ملقة أمرت بالإفراج عن كريم بويخريشن بعد أقل من شهر ونصف من سجنه بتهمة غسل الأموال في إسبانيا، في وقت لاتزال المحكمة الإسبانية العليا تنظر في طلب تسليمه إلى السلطات الهولندية وذلك بعد قبول استئناف محاميه ودفع كفالة بقيمة 53 ألف دولار.

وتمكنت الشرطة الإسبانية في وقت سابق من توقيف بويخريشن لاتهامه بإدارة شبكة لتهريب المخدرات تمتلك ما لا يقل عن 172 عقارا في جنوب إسبانيا، بعد ملاحقة دامت لخمسة أعوام حيث ان تعقبه كان صعبا للغاية إذ كان يتنقل من بلد لآخر ويتمتع بفريق حراسة خاص و”حذرا جدا في اتصالاته”، بحسب السلطات الإسبانية.

وعندما اعتقل بويخريشن في ماربيا في 9 يناير، شددت وزارة الداخلية الإسبانية على أنه “أخطر مجرم مطلوب في هولندا”. و يتهمه النظام القضائي الهولندي بأنه أحد زعماء عصابة موكرو مافيا والتي تحدت الدولة بتهديدات للأميرة أماليا ولية عهد هولندا، التي أجبرت على الإقامة في إسبانيا لمدة عام لأسباب أمنية، ورئيس الوزراء مارك روته.