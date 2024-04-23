الداخلية تمهل بودريقة أجل 7 أيام قبل عزله

رباب نوي – هبة بريس

أشعر عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، محمد بودريقة رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان، بضرورة تبرير انقطاعه عن مزاولة مهامه منذ 10 يناير الماضي، ومنحه أجل 7 أيام لإستئناف عمله ابتداء من تاريخ المراسلة قبل اتخاذ قرار عزله.

وعزت المراسلة سبب اتخاذ هذا القرار هو تضرر مصالح المواطن، بسبب توقف هذا المرفق عن الخدمة، مستندة إلى أحكام الفصل 145 من الدستور وتحديدا المادتين 20 و 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.

ومن جهته برر بودريقة يوم 18 أبريل انقطاعه عن العمل بملفه الطبي، المتضمن لتقرير طبي وتخطيط وورقة تحليلات بالإضافة إلى قرص مدمج.