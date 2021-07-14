سناء عكرود و زوجها يتلقيان اللقاح المضاد لكورونا
الصورة من الارشيف

سناء عكرود وزوجها يتلقيان اللقاح المضاد لكورونا

2021-07-14 / 2:13 مساءً
0
هبة بريس ـ مزيان نجلاء

نجلاء مزيان : هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية سناء عكرود مع متابعيها خبر تلقيها و زوجها الفنان محمد مروازي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

و نشرت عكرود عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات صورة تجمعها بعائلتها الصغيرة مرفوقة بالتعليق التالي:” صافي درنا لادوز الثانية من اللقاح، و لكن غيبقى الاحتياط واجب، دايما الماسك والتباعد و شي كصعة ديال كسكسو ياك ؟ الكصعة أمكن بلاش .. معاها ماكتضمنش راسك تبقى بعيد”.

و في سياق منفصل، يشارك فيلم “ميوبيا” للفنانة سناء عكرود في المسابقة الرسمية للدورة الخامسة عشر للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بلوزان السويسرية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سعد المجرد وصابر الرباعي وريدوان يبدعون في “السهرة صباحي”

سعد المجرد وصابر الرباعي وريدوان يبدعون في “السهرة صباحي”

2021-07-10 / 11:19 مساءً
Photo of بلوكر مصرية تعلن زواجها بكلب و دار الإفتاء المصرية تدخل على الخط

بلوكر مصرية تعلن زواجها بكلب و دار الإفتاء المصرية…

2021-07-10 / 4:57 مساءً
Photo of بعد اعتزاله التمثيل…أول ظهور لهاشم البسطاوي

بعد اعتزاله التمثيل…أول ظهور لهاشم البسطاوي

2021-07-10 / 3:15 مساءً
Photo of حاتم عمور يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

حاتم عمور يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

2021-07-09 / 3:25 مساءً
Photo of “الدلاح”يدخل الفنانة منال بنشليخة المستشفى

“الدلاح”يدخل الفنانة منال بنشليخة المستشفى

2021-07-08 / 3:51 مساءً
Photo of الفنانة المصرية صابرين :” المغرب بلد أعمامي و جدودي”

الفنانة المصرية صابرين :” المغرب بلد أعمامي و جدودي”

2021-07-08 / 2:29 مساءً
Photo of كورونا تدخل نبيل الخالدي للعناية المركزة و مشاهير يطلبون له الدعاء

كورونا تدخل نبيل الخالدي للعناية المركزة و مشاهير يطلبون…

2021-07-07 / 12:34 مساءً
Photo of سيدة تتهم لطيفة رأفت و الأخيرة تنفي و ترد

سيدة تتهم لطيفة رأفت و الأخيرة تنفي و ترد

2021-07-06 / 11:25 مساءً
Photo of وعكة صحية تدخل صفاء الرايسي إلى المستشفى

وعكة صحية تدخل صفاء الرايسي إلى المستشفى

2021-07-06 / 10:55 مساءً
Photo of نجاة الرجوي توجه رسالة لزوجة طليقها

نجاة الرجوي توجه رسالة لزوجة طليقها

2021-07-03 / 4:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق