سناء عكرود وزوجها يتلقيان اللقاح المضاد لكورونا
هبة بريس ـ مزيان نجلاء
نجلاء مزيان : هبة بريس
تقاسمت الفنانة المغربية سناء عكرود مع متابعيها خبر تلقيها و زوجها الفنان محمد مروازي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
و نشرت عكرود عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات صورة تجمعها بعائلتها الصغيرة مرفوقة بالتعليق التالي:” صافي درنا لادوز الثانية من اللقاح، و لكن غيبقى الاحتياط واجب، دايما الماسك والتباعد و شي كصعة ديال كسكسو ياك ؟ الكصعة أمكن بلاش .. معاها ماكتضمنش راسك تبقى بعيد”.
و في سياق منفصل، يشارك فيلم “ميوبيا” للفنانة سناء عكرود في المسابقة الرسمية للدورة الخامسة عشر للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بلوزان السويسرية.
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