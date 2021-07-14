سناء عكرود وزوجها يتلقيان اللقاح المضاد لكورونا

هبة بريس ـ مزيان نجلاء

نجلاء مزيان : هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية سناء عكرود مع متابعيها خبر تلقيها و زوجها الفنان محمد مروازي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

و نشرت عكرود عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات صورة تجمعها بعائلتها الصغيرة مرفوقة بالتعليق التالي:” صافي درنا لادوز الثانية من اللقاح، و لكن غيبقى الاحتياط واجب، دايما الماسك والتباعد و شي كصعة ديال كسكسو ياك ؟ الكصعة أمكن بلاش .. معاها ماكتضمنش راسك تبقى بعيد”.

و في سياق منفصل، يشارك فيلم “ميوبيا” للفنانة سناء عكرود في المسابقة الرسمية للدورة الخامسة عشر للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بلوزان السويسرية.

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