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هالاند
هالاند

إشادة خاصة من هالاند بأشرف حكيمي بعد تألقه أمام أرسنال في دوري الأبطال

7 مايو، 2025 - 10:35 مساءً
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هبة بريس – رياضة

أثار النجم المغربي أشرف حكيمي إعجاب العديد من المتابعين والمحللين، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مواجهة فريقه ضد أرسنال، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا في الجوانب الدفاعية والهجومية من جانب الظهير الطائر كما ساهم في فوز فريقه بهدف رائع.

من بين أبرز الأصوات التي عبّرت عن إعجابها بما قدمه حكيمي، كان النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي لم يتردد في الإشادة بزميله السابق في بوروسيا دورتموند، و نشر صورة عبر سطوري تتضمن عبارة “يا له من لاعب What a player Hakimi”.

وقدّم حكيمي عرضًا متكاملًا أمام أرسنال، حيث ساهم في تعطيل الأطراف الهجومية للخصم، كما شكّل مصدر إزعاج مستمر عبر انطلاقاته السريعة وتمريراته الحاسمة، مما جعل الجماهير تشيد بمستواه العالي.

وتُعد هذه الإشادة من هالاند شهادة جديدة في حق النجم المغربي، الذي لا يزال يثبت أحقيته في التواجد بين نخبة لاعبي العالم، سواء على مستوى الأندية أو مع المنتخب الوطني المغربي.

7 مايو، 2025 - 10:35 مساءً
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