جولة الحسم في البطولة.. صراع مفتوح على المشاركات القارية و ضمان البقاء في قسم الأضواء

هبة بريس ـ رياضة

تتواصل يومه الخميس، منافسات الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافية المغربية لموسم 2024/2025، في أجواء مثيرة بعد أن حسم نهضة بركان اللقب لصالحه بشكل رسمي قبل دورات.

ورغم وضوح معالم البطل، فإن التشويق ما يزال عنوانا رئيسيا للجولة 29، حيث تتجه الأنظار إلى المعارك الكروية المشتعلة من أجل انتزاع المراكز المؤهلة للمشاركات الإفريقية، والنجاة من شبح النزول إلى القسم الوطني الثاني، إضافة إلى الحسابات المرتبطة بمباريات السد.

الجيش الملكي و الوداد الرياضي يتصارعان على بطاقة عصبة الأبطال الثانية، والفتح الرياضي و المغرب الفاسي و نهضة الزمامرة و الرجاء الرياضي و أولمبيك أسفي يدخلون الجولة بـأعين على المركز المؤهل لكأس الكونفدرالية.

الفارق الضئيل في النقاط يجعل كل مواجهة في الجولة حاسمة، حيث لا مجال للخطأ في ظل تقارب المستوى وتضارب المصالح بين الفرق الطامحة للظفر ببطائق المشاركة القارية.

في أسفل الترتيب، و بعد توديع شباب المحمدية للدوري الاحترافي الأول مبكرا، تتواصل معاناة أندية مثل الشباب السالمي و المغرب التطواني و حسنية أكادير و اتحاد طنجة و بدرجة أقل اتحاد توراكة، التي تجد نفسها مجبرة على الفوز لتفادي الهبوط المباشر أو خوض مباراة السد ضد أحد أندية القسم الثاني، فكل نقطة أصبحت تساوي وزنها ذهبا، وكل خطأ قد يكون مكلفا أكثر مما يمكن تداركه.

و لعل ما سيزيد من التشويق مساء اليوم هو الاصطدامات الكروية المباشرة بين أندية المقدمة و أسفل الترتيب، فالجيش الملكي سيستقبل المغرب التطواني، و الشباب السالمي يستضيف الوداد، و أولمبيك أسفي يواجه المغرب الفاسي و الفتح في قمة أخرى أمام حسنية أكادير و نهضة الزمامرة أمام اتحاد توراكة، فيما الرجاء يستقبل الدفاع الحسني الجديدي و اتحاد طنجة أمام النادي المكناسي.