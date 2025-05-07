حكيمي يواصل تألقه ويسجل بطريقة رائعة أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
هبة بريس – رياضة
واصل الدولي المغربي أشرف حكيمي تألقه وسجل هدفا أمام أرسنال، مساء اليوم الأربعاء، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
حكيمي الذي لعب أساسيا من جانب باريس سان جيرمان وقع الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 72 بطريقة رائعة، ليواصل بذلك عروضه المميزة هذا الموسم.
أشرف حكيمي بتسديدة محكمة يضاعف النتيجة لباريس سان جيرمان#دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_سان_جيرمان_ارسنال #UCL pic.twitter.com/RN02wHDqP9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2025
يشار إلى أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان على ملعب أرسنال بهدف دون رد.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
9 تعليقات
باريس كيربح بزاف بحضور لاعب فالمستوى ديال حكيمي
حكيمي كيمثل المغرب بأفضل صورة وكنفتاخرو بيه
حكيمي داير حالة وكيأكد أنه من أحسن اللاعبين فالعالم
أرسنال تفرقات عليهم الأوراق بعد الهدف ديال حكيمي
الطريقة اللي سجل بها الهدف تبين الاحترافية والثقة فالنفس
كل مرة كيبين لينا أنه ماشي غير مدافع بل حتى هداف
الهدف ديالو جا فواحد اللحظة اللي كانت باريس محتاجة فيها للحسم
أشرف حكيمي ينتظر نيله الكرة الذهبية