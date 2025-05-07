حكيمي يواصل تألقه ويسجل بطريقة رائعة أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

هبة بريس – رياضة

واصل الدولي المغربي أشرف حكيمي تألقه وسجل هدفا أمام أرسنال، مساء اليوم الأربعاء، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حكيمي الذي لعب أساسيا من جانب باريس سان جيرمان وقع الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 72 بطريقة رائعة، ليواصل بذلك عروضه المميزة هذا الموسم.

يشار إلى أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان على ملعب أرسنال بهدف دون رد.