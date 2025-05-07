المنتخب الوطني المغربي يتأهل إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة بفوزه على تونس

هبة بريس – رياضة

حجز المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد فوز مثير على نظيره التونسي بنتيجة 3-1، في مباراة جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وعرف الشوط الأول ندية كبيرة بين الطرفين، قبل أن يتمكن أيمن أركيك من افتتاح التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 44، منهيا النصف الأول بتفوق “أشبال الأطلس” بهدف دون رد.

في الشوط الثاني، تمكن المنتخب التونسي من تعديل النتيجة في الدقيقة 53 عن طريق اللاعب أنيس دوبال، غير أن الكلمة الأخيرة كانت للمغاربة، حيث سجل إسماعيل بختي الهدف الثاني في الدقيقة 86، قبل أن يختتم جونز العبدلاوي الثلاثية في الدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز، أنهى المنتخب المغربي للشبان مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدما على نيجيريا التي حلت في المركز الثاني بـ5 نقاط.