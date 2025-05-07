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حكيمي ضد أرسنال

حكيمي يتألق ويساهم في قيادة باريس سان جيرمان للتأهل إلى نهائي دوري الأبطال

7 مايو، 2025 - 10:03 مساءً
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هبة بريس – رياضة

تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على آرسنال بنتيجة 2-1، في إياب نصف النهائي الذي أقيم على ملعب “بارك دي برانس”، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون رد في ملعب “الإمارات”.

وسيضرب الفريق الباريسي موعداً مع إنتر الإيطالي في المباراة النهائية يوم 31 ماي الجاري.

وافتتح فابيان رويز التسجيل في الدقيقة 27 بعدما تابع كرة مبعدة من ضربة حرة وسددها بطريقة رائعة من حدود منطقة الجزاء في شباك الحارس رايا.

وفي الدقيقة 69، حصل باريس على ركلة جزاء إثر لمسة يد على سكيلي، لكن فيتينيا أهدرها بعد تسديدة غريبة تصدى لها رايا ببراعة.

وعاد النجم المغربي أشرف حكيمي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 72، بعد أن افتك الكرة من لاعب آرسنال ومررها ديمبيلي له مجدداً، ليُسددها بقوة داخل الشباك.

وقلص آرسنال الفارق في الدقيقة 77 عبر بوكايو ساكا، الذي استغل كرة عرضية من الجهة اليسرى ارتدت من المدافع مينديز ووضعها في المرمى.

7 مايو، 2025 - 10:03 مساءً
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