close button
دوري في وجدة
دوري في وجدة

وجدة.. تنظيم دوري دولي للاعبين القدامى في نسخته الأولى

7 مايو، 2025 - 6:57 مساءً
0

هبة بريس – أحمد المساعد

تستعد مدينة وجدة، لاحتضان النسخة الأولى من الدوري الدولي للاعبين القدامى فوق سن 45 عامًا، يوم الجمعة 09 ماي الجاري، في تظاهرة كروية تهدف إلى ترسيخ قيم الرياضة وتعزيز إشعاع كرة القدم داخل جهة الشرق.

وفي إطار التحضير لهذا الحدث، نظمت جمعية قدماء لاعبي الاتحاد الإسلامي الوجدي لكرة القدم، اليوم الأربعاء 07 ماي الجاري، ندوة صحفية بأحد فنادق المدينة، سلطت فيها الضوء على تفاصيل الدوري وأهدافه وبرنامجه، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الرياضي.

وأكد بن سلطان قدوري، رئيس الجمعية، خلال كلمته، أن هذه المبادرة تأتي في سياق مواكبة الدينامية التي تعرفها الرياضة الوطنية، وخاصة كرة القدم، والتي أصبحت رافعة للتنمية المستدامة بفضل التوجيهات الملكية السامية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الرياضية بالمغرب أصبحت تضاهي كبرى الدول، مما انعكس إيجابًا على النتائج المحققة مؤخرًا.

وأوضح أن تنظيم هذا الدوري يندرج ضمن جهود الجمعية للمساهمة في الاحتفاء باستضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، من خلال إشراك قدماء اللاعبين في أنشطة رياضية تروم تعزيز الوعي والانخراط المجتمعي في هذا الحدث العالمي.

كما أضاف علال التيجيني الكاتب العام للجمعية، أن الدوري سيعرف مشاركة ثمانية فرق، منها فريق أجنبي قادم من ضواحي باريس، إلى جانب سبعة فرق وطنية تمثل قدماء الجيش الملكي، الوداد البيضاوي، نهضة بركان، المولودية الوجدية، جمعية رياضة وصداقة بجهة فاس ومكناس، العيون سيدي ملوك، والاتحاد الإسلامي الوجدي، على أن تقام المنافسات بـملاعب وجدة سوكر، تحت قيادة حكام دوليين وفيدراليين من جهة الشرق.

وسيتم حسب ابراهيم زهواني نائب رئيس الجمعية، اعتماد نظام اللعب بخمسة لاعبين في كل فريق، مع مراعاة بعض التعديلات المناسبة للفئة العمرية، وستُخصص أربعة ملاعب تحمل أسماء لاعبين راحلين من أسرة الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي، تكريمًا لهم وهم: المرحوم مولاي عزاوي، المرحوم علي صادق، المرحوم محمد التيجيني، والمرحوم الدولي عبد القادر لشهب.

7 مايو، 2025 - 6:57 مساءً
0

مقالات ذات صلة

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

المنتخب الوطني المغربي يتأهل إلى ربع نهائي كأس إفريقيا…

2025-05-07 / 18:03
إنتر ضد برشلونة

إنتر يحبط “ريمونتادا” برشلونة ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال…

2025-05-06 / 22:43
مصدر يكشف تفاصيل تدخل أمني خلال مباراة الجيش الملكي والوداد الرياضي

مصدر يكشف تفاصيل تدخل أمني خلال مباراة الجيش الملكي…

2025-05-06 / 16:56
بعد توقف مفاجئ وأزمة صامتة.. جامعة السلة تُعلن العودة وتُلوّح بكشف المستور

بعد توقف مفاجئ وأزمة صامتة.. جامعة السلة تُعلن العودة…

2025-05-05 / 15:40
المنتخب المغربي للشباب يتعادل سلبا ضد نيجيريا ويترقب مواجهة تونس

المنتخب المغربي للشباب يتعادل سلبا ضد نيجيريا ويترقب مواجهة…

2025-05-04 / 21:10
المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

المنتخب المغربي يواجه نيجيريا في كأس إفريقيا لأٌقل من…

2025-05-04 / 14:19
أحداث شغب بعد كلاسيكو الوداد والجيش الملكي

توقيف 17 شخصا بينهم 5 قاصرين عقب أحداث شغب…

2025-05-04 / 13:20
أحداث شغب بعد كلاسيكو الوداد والجيش الملكي

أحداث شغب بعد كلاسيكو الوداد والجيش الملكي (فيديو)

2025-05-03 / 23:16
اعتقال - صورة تعبيرية

مراكش.. توقيف شخص بحوزته 17 كيلوغرامًا من الشيرا و56…

2025-05-03 / 22:54
الوداد الرياضي

البطولة الإحترافية.. الوداد الرياضي يفوز على الجيش الملكي في…

2025-05-03 / 22:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى