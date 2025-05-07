وجدة.. تنظيم دوري دولي للاعبين القدامى في نسخته الأولى

هبة بريس – أحمد المساعد

تستعد مدينة وجدة، لاحتضان النسخة الأولى من الدوري الدولي للاعبين القدامى فوق سن 45 عامًا، يوم الجمعة 09 ماي الجاري، في تظاهرة كروية تهدف إلى ترسيخ قيم الرياضة وتعزيز إشعاع كرة القدم داخل جهة الشرق.

وفي إطار التحضير لهذا الحدث، نظمت جمعية قدماء لاعبي الاتحاد الإسلامي الوجدي لكرة القدم، اليوم الأربعاء 07 ماي الجاري، ندوة صحفية بأحد فنادق المدينة، سلطت فيها الضوء على تفاصيل الدوري وأهدافه وبرنامجه، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الرياضي.

وأكد بن سلطان قدوري، رئيس الجمعية، خلال كلمته، أن هذه المبادرة تأتي في سياق مواكبة الدينامية التي تعرفها الرياضة الوطنية، وخاصة كرة القدم، والتي أصبحت رافعة للتنمية المستدامة بفضل التوجيهات الملكية السامية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الرياضية بالمغرب أصبحت تضاهي كبرى الدول، مما انعكس إيجابًا على النتائج المحققة مؤخرًا.

وأوضح أن تنظيم هذا الدوري يندرج ضمن جهود الجمعية للمساهمة في الاحتفاء باستضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، من خلال إشراك قدماء اللاعبين في أنشطة رياضية تروم تعزيز الوعي والانخراط المجتمعي في هذا الحدث العالمي.

كما أضاف علال التيجيني الكاتب العام للجمعية، أن الدوري سيعرف مشاركة ثمانية فرق، منها فريق أجنبي قادم من ضواحي باريس، إلى جانب سبعة فرق وطنية تمثل قدماء الجيش الملكي، الوداد البيضاوي، نهضة بركان، المولودية الوجدية، جمعية رياضة وصداقة بجهة فاس ومكناس، العيون سيدي ملوك، والاتحاد الإسلامي الوجدي، على أن تقام المنافسات بـملاعب وجدة سوكر، تحت قيادة حكام دوليين وفيدراليين من جهة الشرق.

وسيتم حسب ابراهيم زهواني نائب رئيس الجمعية، اعتماد نظام اللعب بخمسة لاعبين في كل فريق، مع مراعاة بعض التعديلات المناسبة للفئة العمرية، وستُخصص أربعة ملاعب تحمل أسماء لاعبين راحلين من أسرة الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي، تكريمًا لهم وهم: المرحوم مولاي عزاوي، المرحوم علي صادق، المرحوم محمد التيجيني، والمرحوم الدولي عبد القادر لشهب.