مصدر يكشف تفاصيل تدخل أمني خلال مباراة الجيش الملكي والوداد الرياضي
هبة بريس
تداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تدخلًا أمنيًا تجاه أحد جامعي الكرات خلال مباراة جمعت بين فريقي الجيش الملكي والوداد الرياضي، وُصف من طرف البعض بأنه “عنيف” وغير مبرر.
وفي هذا الصدد, أوضح مصدر أمني أن التدخل جاء في سياق احترازي، بعد قيام الشاب المعني بتصرف غير أخلاقي تجاه جماهير الجيش، كاد أن يُشعل فتيل أحداث شغب خطيرة داخل الملعب، خاصة في ظل التوتر الكبير الذي عرفته المباراة، وتحديدًا بمحيط المركب الرياضي محمد الخامس، الذي شهد مواجهات متفرقة بين أنصار الفريقين.
ويأتي هذا التدخل, يضيف ذات المصدر, في إطار الجهود الاستباقية التي تبذلها مصالح الأمن لتأمين المباريات والحفاظ على سلامة الجماهير، وتفادي تكرار مشاهد العنف الرياضي التي عانى منها الشارع الكروي المغربي في مناسبات سابقة، كان أبرزها ما يُعرف بـ”الخميس الأسود”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
23 تعليقات
الملعب خاصو يبقى ساحة للفرجة ماشي للشغب
خاصنا نوقفو مع الامن الى تدخل فالإطار القانوني
المقابلة كانت مشحونة بزاف والامن كان خاصو يتدخل
السلامة اولى من اي مزايدات على تصرفات الامن
اللي كان باغي يشعل الفتنة فالملعب خاصو يتحاسب
الحفاظ على النظام مسؤولية صعيبة خاصنا نعاونو الامن
اي تصرف كيستفز الجماهير كيولي خطر على السلامة
الامن ما تدخلش عبث راه كانت الامور غادية تتفلت
اللي دار تصرف غير اخلاقي خاصو يتحمل العواقب
تصرف الشاب غير مقبول خصوصا فظروف مشحونة
المباراة كانت مشدودة بزاف وكان ممكن تولي كارثة
كل شغب كيبدا بحركة بسيطة وكيولي كارثة
المسؤولية جماعية بين الامن واللاعبين والجماهير
ماشي معقول نحولو جامعي الكرات لوقود للشغب
الملعب ماشي بلاصة لتصفية الحسابات ولا الاستفزازات
الجمهور خاصو يواكب المقابلة بروح رياضية ماشي بالسب
خاص الجماهير تراجع تصرفاتها وتفكر فالعواقب
الخميس الاسود باقي حاضر فالذاكرة والوقاية واجبة
اللي كيبغي يشعل الفتنة وسط الجماهير خصو يراجع راسو
الامن دير خدمتو ومايمكنش نبقاو نحاكموه بالعاطفة
اللي دار استفزاز خاصو يعرف بلي التهور ماشي بطولة
الامن تدخل باش يحمي الجمهور كامل ماشي باش يقمع
التصرفات الفردية كتخرب فرحة الجماهير كاملة