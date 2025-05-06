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مصدر يكشف تفاصيل تدخل أمني خلال مباراة الجيش الملكي والوداد الرياضي

مصدر يكشف تفاصيل تدخل أمني خلال مباراة الجيش الملكي والوداد الرياضي

6 مايو، 2025 - 4:56 مساءً
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هبة بريس

تداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تدخلًا أمنيًا تجاه أحد جامعي الكرات خلال مباراة جمعت بين فريقي الجيش الملكي والوداد الرياضي، وُصف من طرف البعض بأنه “عنيف” وغير مبرر.

وفي هذا الصدد, أوضح مصدر أمني أن التدخل جاء في سياق احترازي، بعد قيام الشاب المعني بتصرف غير أخلاقي تجاه جماهير الجيش، كاد أن يُشعل فتيل أحداث شغب خطيرة داخل الملعب، خاصة في ظل التوتر الكبير الذي عرفته المباراة، وتحديدًا بمحيط المركب الرياضي محمد الخامس، الذي شهد مواجهات متفرقة بين أنصار الفريقين.

ويأتي هذا التدخل, يضيف ذات المصدر, في إطار الجهود الاستباقية التي تبذلها مصالح الأمن لتأمين المباريات والحفاظ على سلامة الجماهير، وتفادي تكرار مشاهد العنف الرياضي التي عانى منها الشارع الكروي المغربي في مناسبات سابقة، كان أبرزها ما يُعرف بـ”الخميس الأسود”.

6 مايو، 2025 - 4:56 مساءً
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