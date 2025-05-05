بعد توقف مفاجئ وأزمة صامتة.. جامعة السلة تُعلن العودة وتُلوّح بكشف المستور

هبة بريس – محمد زريوح

في خطوة انتظرها الشارع الرياضي المغربي، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، برئاسة مصطفى أوراش، عن استئناف البطولة الوطنية بجميع فئاتها وأقسامها، ذكورًا وإناثًا، بعد توقف مفاجئ منذ 21 أبريل الجاري، عزته الجامعة إلى “ظروف قاهرة” خارجة عن إرادتها.

وجاء في بلاغ رسمي صادر اليوم عن الجامعة، أنها ستكشف قريبًا عن البرمجة الجديدة للمباريات، إلى جانب خطة تنظيمية شاملة تهدف إلى ضمان عودة فعّالة وآمنة للمنافسات، تأخذ بعين الاعتبار مصالح الفرق، واستمرارية الموسم الرياضي في أفضل الظروف.

ومن أجل ضمان التنسيق الجهوي، دعت الجامعة رؤساء العصب الجهوية إلى اجتماع تشاوري سيُعقد يوم الأربعاء 7 ماي 2025 بمقر الجامعة، وذلك لتدارس السبل المثلى لاستئناف البطولة ووضع التصورات العملية لإنجاح ما تبقى من الموسم.

وتأتي هذه المستجدات في سياق توتر غير مسبوق، أعقبه تصريحات نارية لرئيس الجامعة مصطفى أوراش، الذي هدّد بكشف مراسلات رسمية بين الجامعة والوزارة الوصية، احتجاجًا على ما اعتبره “حصارًا ماليًا وقانونيًا” يعرقل أداء الجهاز الجامعي ويؤثر على السير العادي للأنشطة الرياضية.

وبموازاة هذا الإعلان، كشفت الجامعة أيضًا عن موعد عقد الجمع العام العادي الانتخابي للموسم الرياضي 2023-2024، والمقرر تنظيمه يوم 24 ماي 2025، على أن تُحدد تفاصيله لاحقًا من حيث الزمان والمكان، وتُرسل الدعوات للمعنيين في الوقت المناسب.

ويُرتقب أن يشكّل الجمع العام محطة حاسمة، ليس فقط على المستوى الانتخابي، بل أيضًا في ما يتعلق برسم خريطة مستقبل كرة السلة الوطنية، خاصة في ظل التحديات التنظيمية والمالية التي تعيشها الجامعة، والمطالب المتزايدة بإصلاح شامل للقطاع.