إنتر يحبط “ريمونتادا” برشلونة ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

هبة بريس – رياضة

حقق إنتر ميلان فوزاً مثيراً وتاريخياً على ضيفه برشلونة بنتيجة 4-3، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي احتضنه ملعب جوزيبي مياتزا، بعد تعادلهما 3-3 في مباراة الذهاب.

وسيلتقي إنتر في النهائي مع الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وآرسنال.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الأول لإنتر في الدقيقة 21 بعد تمريرة من دومفريس، وأضاف هاكان كالهانغولو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45، إثر لمسة يد على كوبارسي.

في الشوط الثاني، قلص إريك جارسيا الفارق لبرشلونة بهدف في الدقيقة 54، ثم عدل داني أولمو النتيجة برأسية في الدقيقة 60 بعد عرضية من مارتن.

وسجل رافينيا الهدف الثالث للبرسا في الدقيقة 88 بعد تسديدة تصدى لها الحارس، قبل أن يتابعها في الشباك، لكن فرانشيسكو أتشيربي أعاد الإنتر للمباراة بهدف ثالث في الدقيقة 90+3.

وفي الشوط الإضافي الأول، سجل دافيد فراتيسي الهدف الرابع لإنتر في الدقيقة 99، ليحسم التأهل رغم محاولات برشلونة المتكررة، التي تصدى لها الحارس يان سومر ببراعة.