إنتر يحبط “ريمونتادا” برشلونة ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
هبة بريس – رياضة
حقق إنتر ميلان فوزاً مثيراً وتاريخياً على ضيفه برشلونة بنتيجة 4-3، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي احتضنه ملعب جوزيبي مياتزا، بعد تعادلهما 3-3 في مباراة الذهاب.
وسيلتقي إنتر في النهائي مع الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وآرسنال.
وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الأول لإنتر في الدقيقة 21 بعد تمريرة من دومفريس، وأضاف هاكان كالهانغولو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45، إثر لمسة يد على كوبارسي.
في الشوط الثاني، قلص إريك جارسيا الفارق لبرشلونة بهدف في الدقيقة 54، ثم عدل داني أولمو النتيجة برأسية في الدقيقة 60 بعد عرضية من مارتن.
وسجل رافينيا الهدف الثالث للبرسا في الدقيقة 88 بعد تسديدة تصدى لها الحارس، قبل أن يتابعها في الشباك، لكن فرانشيسكو أتشيربي أعاد الإنتر للمباراة بهدف ثالث في الدقيقة 90+3.
وفي الشوط الإضافي الأول، سجل دافيد فراتيسي الهدف الرابع لإنتر في الدقيقة 99، ليحسم التأهل رغم محاولات برشلونة المتكررة، التي تصدى لها الحارس يان سومر ببراعة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
84 تعليقات
إنتر دار ماتش كبير وقدر يرجع فاللحظات الحاسمة قدام فريق بحال برشلونة
الروح القتالية ديال اللاعبين باينة خصوصا كيفاش ما ستسلموش حتى بعد هدف التعادل
يان سومر كان سد ديال بصح وقف قدام هجمات خطيرة ديال البرصا
إنتر دار ماتش كبير وقدر يرجع فاللحظات الحاسمة قدام فريق بحال برشلونة
النهائي غيكون حارق سواء طاحو مع باريس ولا أرسنال
النهائي غيكون حارق سواء طاحو مع باريس ولا أرسنال
النهائي غيكون حارق سواء طاحو مع باريس ولا أرسنال
إنتر دار ماتش كبير وقدر يرجع فاللحظات الحاسمة قدام فريق بحال برشلونة
يان سومر كان سد ديال بصح وقف قدام هجمات خطيرة ديال البرصا
النهائي غيكون حارق سواء طاحو مع باريس ولا أرسنال
النهائي غيكون حارق سواء طاحو مع باريس ولا أرسنال
دوري الأبطال هاد العام عامر مفاجآت وكلشي ممكن يوقع
يان سومر كان سد ديال بصح وقف قدام هجمات خطيرة ديال البرصا
فرانشيسكو أتشيربي دار خدمة كبيرة فالوقت بدل الضايع وخلى الإنتر باقي فالمنافسة
فرانشيسكو أتشيربي دار خدمة كبيرة فالوقت بدل الضايع وخلى الإنتر باقي فالمنافسة
الروح القتالية ديال اللاعبين باينة خصوصا كيفاش ما ستسلموش حتى بعد هدف التعادل
يان سومر كان سد ديال بصح وقف قدام هجمات خطيرة ديال البرصا
الروح القتالية ديال اللاعبين باينة خصوصا كيفاش ما ستسلموش حتى بعد هدف التعادل
فرانشيسكو أتشيربي دار خدمة كبيرة فالوقت بدل الضايع وخلى الإنتر باقي فالمنافسة
برشلونة لعب ولكن الدفاع ديالهم ما كانش فالمستوى خصوصا فالشوط الإضافي
النهائي غيكون حارق سواء طاحو مع باريس ولا أرسنال
فرانشيسكو أتشيربي دار خدمة كبيرة فالوقت بدل الضايع وخلى الإنتر باقي فالمنافسة
برشلونة لعب ولكن الدفاع ديالهم ما كانش فالمستوى خصوصا فالشوط الإضافي
الروح القتالية ديال اللاعبين باينة خصوصا كيفاش ما ستسلموش حتى بعد هدف التعادل
النهائي غيكون حارق سواء طاحو مع باريس ولا أرسنال
إنتر دار ماتش كبير وقدر يرجع فاللحظات الحاسمة قدام فريق بحال برشلونة
الروح القتالية ديال اللاعبين باينة خصوصا كيفاش ما ستسلموش حتى بعد هدف التعادل
فرانشيسكو أتشيربي دار خدمة كبيرة فالوقت بدل الضايع وخلى الإنتر باقي فالمنافسة
برشلونة لعب ولكن الدفاع ديالهم ما كانش فالمستوى خصوصا فالشوط الإضافي
دوري الأبطال هاد العام عامر مفاجآت وكلشي ممكن يوقع
دوري الأبطال هاد العام عامر مفاجآت وكلشي ممكن يوقع
فرانشيسكو أتشيربي دار خدمة كبيرة فالوقت بدل الضايع وخلى الإنتر باقي فالمنافسة
النهائي غيكون حارق سواء طاحو مع باريس ولا أرسنال
إنتر دار ماتش كبير وقدر يرجع فاللحظات الحاسمة قدام فريق بحال برشلونة
فرانشيسكو أتشيربي دار خدمة كبيرة فالوقت بدل الضايع وخلى الإنتر باقي فالمنافسة
النهائي غيكون حارق سواء طاحو مع باريس ولا أرسنال
برشلونة لعب ولكن الدفاع ديالهم ما كانش فالمستوى خصوصا فالشوط الإضافي
النهائي غيكون حارق سواء طاحو مع باريس ولا أرسنال
يان سومر كان سد ديال بصح وقف قدام هجمات خطيرة ديال البرصا
الروح القتالية ديال اللاعبين باينة خصوصا كيفاش ما ستسلموش حتى بعد هدف التعادل
النهائي غيكون حارق سواء طاحو مع باريس ولا أرسنال
إنتر دار ماتش كبير وقدر يرجع فاللحظات الحاسمة قدام فريق بحال برشلونة
يان سومر كان سد ديال بصح وقف قدام هجمات خطيرة ديال البرصا
دوري الأبطال هاد العام عامر مفاجآت وكلشي ممكن يوقع
دوري الأبطال هاد العام عامر مفاجآت وكلشي ممكن يوقع
دوري الأبطال هاد العام عامر مفاجآت وكلشي ممكن يوقع
الروح القتالية ديال اللاعبين باينة خصوصا كيفاش ما ستسلموش حتى بعد هدف التعادل
يان سومر كان سد ديال بصح وقف قدام هجمات خطيرة ديال البرصا
دوري الأبطال هاد العام عامر مفاجآت وكلشي ممكن يوقع
يان سومر كان سد ديال بصح وقف قدام هجمات خطيرة ديال البرصا
دوري الأبطال هاد العام عامر مفاجآت وكلشي ممكن يوقع
دوري الأبطال هاد العام عامر مفاجآت وكلشي ممكن يوقع
دوري الأبطال هاد العام عامر مفاجآت وكلشي ممكن يوقع
يان سومر كان سد ديال بصح وقف قدام هجمات خطيرة ديال البرصا
الروح القتالية ديال اللاعبين باينة خصوصا كيفاش ما ستسلموش حتى بعد هدف التعادل
برشلونة لعب ولكن الدفاع ديالهم ما كانش فالمستوى خصوصا فالشوط الإضافي
الروح القتالية ديال اللاعبين باينة خصوصا كيفاش ما ستسلموش حتى بعد هدف التعادل
برشلونة لعب ولكن الدفاع ديالهم ما كانش فالمستوى خصوصا فالشوط الإضافي
يان سومر كان سد ديال بصح وقف قدام هجمات خطيرة ديال البرصا
برشلونة لعب ولكن الدفاع ديالهم ما كانش فالمستوى خصوصا فالشوط الإضافي
الروح القتالية ديال اللاعبين باينة خصوصا كيفاش ما ستسلموش حتى بعد هدف التعادل
دوري الأبطال هاد العام عامر مفاجآت وكلشي ممكن يوقع
إنتر دار ماتش كبير وقدر يرجع فاللحظات الحاسمة قدام فريق بحال برشلونة
برشلونة لعب ولكن الدفاع ديالهم ما كانش فالمستوى خصوصا فالشوط الإضافي
برشلونة لعب ولكن الدفاع ديالهم ما كانش فالمستوى خصوصا فالشوط الإضافي
برشلونة لعب ولكن الدفاع ديالهم ما كانش فالمستوى خصوصا فالشوط الإضافي
إنتر دار ماتش كبير وقدر يرجع فاللحظات الحاسمة قدام فريق بحال برشلونة
إنتر دار ماتش كبير وقدر يرجع فاللحظات الحاسمة قدام فريق بحال برشلونة
يان سومر كان سد ديال بصح وقف قدام هجمات خطيرة ديال البرصا
الروح القتالية ديال اللاعبين باينة خصوصا كيفاش ما ستسلموش حتى بعد هدف التعادل
دوري الأبطال هاد العام عامر مفاجآت وكلشي ممكن يوقع
إنتر دار ماتش كبير وقدر يرجع فاللحظات الحاسمة قدام فريق بحال برشلونة
فرانشيسكو أتشيربي دار خدمة كبيرة فالوقت بدل الضايع وخلى الإنتر باقي فالمنافسة
برشلونة لعب ولكن الدفاع ديالهم ما كانش فالمستوى خصوصا فالشوط الإضافي
فرانشيسكو أتشيربي دار خدمة كبيرة فالوقت بدل الضايع وخلى الإنتر باقي فالمنافسة
إنتر دار ماتش كبير وقدر يرجع فاللحظات الحاسمة قدام فريق بحال برشلونة
النهائي غيكون حارق سواء طاحو مع باريس ولا أرسنال
فرانشيسكو أتشيربي دار خدمة كبيرة فالوقت بدل الضايع وخلى الإنتر باقي فالمنافسة
الروح القتالية ديال اللاعبين باينة خصوصا كيفاش ما ستسلموش حتى بعد هدف التعادل
برشلونة لعب ولكن الدفاع ديالهم ما كانش فالمستوى خصوصا فالشوط الإضافي
فرانشيسكو أتشيربي دار خدمة كبيرة فالوقت بدل الضايع وخلى الإنتر باقي فالمنافسة
يان سومر كان سد ديال بصح وقف قدام هجمات خطيرة ديال البرصا
إنتر دار ماتش كبير وقدر يرجع فاللحظات الحاسمة قدام فريق بحال برشلونة
فرانشيسكو أتشيربي دار خدمة كبيرة فالوقت بدل الضايع وخلى الإنتر باقي فالمنافسة