بريتاني رينر تتألق بالقفطان المغربي على السجادة الحمراء في لوس أنجلوس (صور)

هبة بريس-إ.السملالي

خَطفت بريتاني رينر، زوجة مغني الراب الأمريكي الشهير كيفن غيتس، الأنظار بإطلالة مغربية أصيلة خلال العرض الأول للموسم 12 من برنامج “Basketball Wives” بمدينة لوس أنجلوس.

وظهرت رينر على السجادة الحمراء مرتدية قفطاناً مغربياً، زيّنته لمسات تقليدية بطابع عصري، في خطوة لاقت استحسان الحاضرين والمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بذوقها واختيارها لتصميم يعكس الثقافة المغربية.

الإطلالة كانت بمثابة تحية للأزياء التقليدية المغربية التي باتت تحظى بشعبية متزايدة بين نجوم العالم، خصوصاً في المناسبات الرسمية.

وتُعرف بريتاني رينر بجرأتها في اختياراتها الفنية والموضة، لكنها هذه المرة فضّلت الأناقة المستوحاة من التراث المغربي .