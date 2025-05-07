بريتاني رينر تتألق بالقفطان المغربي على السجادة الحمراء في لوس أنجلوس (صور)
هبة بريس-إ.السملالي
خَطفت بريتاني رينر، زوجة مغني الراب الأمريكي الشهير كيفن غيتس، الأنظار بإطلالة مغربية أصيلة خلال العرض الأول للموسم 12 من برنامج “Basketball Wives” بمدينة لوس أنجلوس.
وظهرت رينر على السجادة الحمراء مرتدية قفطاناً مغربياً، زيّنته لمسات تقليدية بطابع عصري، في خطوة لاقت استحسان الحاضرين والمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بذوقها واختيارها لتصميم يعكس الثقافة المغربية.
الإطلالة كانت بمثابة تحية للأزياء التقليدية المغربية التي باتت تحظى بشعبية متزايدة بين نجوم العالم، خصوصاً في المناسبات الرسمية.
وتُعرف بريتاني رينر بجرأتها في اختياراتها الفنية والموضة، لكنها هذه المرة فضّلت الأناقة المستوحاة من التراث المغربي .
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15 تعليقات
دابا كلشي كيهدر على رينر والقفطان فوسائل التواصل
التراث المغربي كيولي كل مرة فواجهة الموضة العالمية
القفطان المغربي ماشي غير لباس راه ثقافة وهوية
الاختيار ديال رينر يعكس اعتراف عالمي بالذوق المغربي
النجوم بداو كيعرفو قيمة اللباس التقليدي المغربي
هاد اللبسة المغربية ولات علامة عالمية فالاناقة
تحية للثقافة المغربية اللي وصلات حتى السجادة الحمراء
اللمسة المغربية ولات كتغري مشاهير العالم
اشادة الحاضرين كتدل على جمالية التصميم المغربي
اطلالة بريتاني رينر كانت مفاجئة بزاف فاللون والستايل
القفطان المغربي داير البوز حتى فهوليوود
بريتاني رينر عرفت كيفاش تلبس القفطان المغربي بطريقة عصرية
الاطلالة ديالها كانت بسيطة ولكن غاية فالاناقة
تصميم القفطان كان فيه توازن بين العصر والاصالة
القفطان ديالها بان فاخر وراقي قدام عدسات الكاميرات