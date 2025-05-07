باسو يفاجئ جمهوره بمشاركة سينمائية عالمية
هبة بريس-إ.السملالي
فاجأ الممثل والكوميدي المغربي محمد باسو متابعيه بمقطع من أحدث مشاركاته السينمائية، حيث ظهر في مشهد من الفيلم الأمريكي “The Lost Princess” إلى جانب الممثل الأمريكي كيليان أوسوليفان، متحدثاً باللغة الإنجليزية بطلاقة أثارت إعجاب الجمهور.
المشهد الذي شاركه باسو على حسابه الرسمي بـ”إنستغرام”، لقي تفاعلاً كبيراً من جمهوره، الذين عبروا عن انبهارهم بأدائه، واصفينه بـ”الفنان العالمي”، ومشيدين بقدرته على التمثيل بلغات متعددة دون أن يفقد حضوره الطبيعي.
تألق باسو في اللغة الإنجليزية لم يكن صدفة، فهو حاصل على دكتوراه في الأدب الإنجليزي من كلية بنمسيك بالدار البيضاء بميزة “مشرف جداً” ما يعكس تكوينه الأكاديمي العميق وتوظيفه للمعرفة في مسيرته الفنية.
بهذا الظهور، يرسخ باسو مكانته كأحد الفنانين المغاربة القادرين على كسر الحواجز اللغوية والثقافية، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب المحلية على الساحة الدولية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
45 تعليقات
باسو فاجأ الجميع بأدائه المميز فالسينما العالمية
تكوينه الأكاديمي بان واضح فالأداء ديالو
تكوينه الأكاديمي بان واضح فالأداء ديالو
تكوينه الأكاديمي بان واضح فالأداء ديالو
مثال حي على أن الطموح والمعرفة كيوصلو للعالمية
الجمهور فرح به واعتبره فنان عالمي بكل استحقاق
باسو فاجأ الجميع بأدائه المميز فالسينما العالمية
مثال حي على أن الطموح والمعرفة كيوصلو للعالمية
باسو فاجأ الجميع بأدائه المميز فالسينما العالمية
تكوينه الأكاديمي بان واضح فالأداء ديالو
تمثيله بالإنجليزية كان رائع وطبيعي بزاف
مثال حي على أن الطموح والمعرفة كيوصلو للعالمية
مثال حي على أن الطموح والمعرفة كيوصلو للعالمية
خطوة كبيرة للفن المغربي نحو العالمية
تمثيله بالإنجليزية كان رائع وطبيعي بزاف
تكوينه الأكاديمي بان واضح فالأداء ديالو
تمثيله بالإنجليزية كان رائع وطبيعي بزاف
خطوة كبيرة للفن المغربي نحو العالمية
الجمهور فرح به واعتبره فنان عالمي بكل استحقاق
خطوة كبيرة للفن المغربي نحو العالمية
خطوة كبيرة للفن المغربي نحو العالمية
خطوة كبيرة للفن المغربي نحو العالمية
الجمهور فرح به واعتبره فنان عالمي بكل استحقاق
تمثيله بالإنجليزية كان رائع وطبيعي بزاف
الجمهور فرح به واعتبره فنان عالمي بكل استحقاق
الجمهور فرح به واعتبره فنان عالمي بكل استحقاق
مثال حي على أن الطموح والمعرفة كيوصلو للعالمية
باسو فاجأ الجميع بأدائه المميز فالسينما العالمية
تمثيله بالإنجليزية كان رائع وطبيعي بزاف
باسو فاجأ الجميع بأدائه المميز فالسينما العالمية
الفنان المغربي قدر يتقن اللغة الانجليزية بطريقة مبهرة
الاداء ديالو كان طبيعي بالرغم من اللغة الاجنبية
هاد المشاركة فالفيلم الامريكي فتحت ليه افاق جديدة
المغاربة فرحانين بنجاح واحد من ولاد البلاد
الدكتوراه ديالو فالأدب الانجليزي بينات فالأداء ديالو
كيستاهل كل التشجيع على هاد الخطوة الكبيرة
باسو فاجأ المتابعين ديالو بمشهد عالمي
اللغة الانجليزية ما كانتش عائق قدامو بل قوة
الجمهور وصفو باسو بالفنان العالمي عن جدارة
باسو كيبان انه خدم على راسو مزيان
باسو استطاع أن يبرهن أن الفنان المغربي قادر يوصل للعالمية
حضور باسو كان متميز فالفيلم
الموهبة ديالو كتعكس التكوين الاكاديمي لي عندو
المشهد ديالو مع الممثل كيليان كان قوي بزاف
التمثيل بلغات متعددة كيبين على الاحتراف