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باسو يفاجئ جمهوره بمشاركة سينمائية عالمية

باسو يفاجئ جمهوره بمشاركة سينمائية عالمية

7 مايو، 2025 - 10:18 صباحًا
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هبة بريس-إ.السملالي

فاجأ الممثل والكوميدي المغربي محمد باسو متابعيه بمقطع من أحدث مشاركاته السينمائية، حيث ظهر في مشهد من الفيلم الأمريكي “The Lost Princess” إلى جانب الممثل الأمريكي كيليان أوسوليفان، متحدثاً باللغة الإنجليزية بطلاقة أثارت إعجاب الجمهور.

المشهد الذي شاركه باسو على حسابه الرسمي بـ”إنستغرام”، لقي تفاعلاً كبيراً من جمهوره، الذين عبروا عن انبهارهم بأدائه، واصفينه بـ”الفنان العالمي”، ومشيدين بقدرته على التمثيل بلغات متعددة دون أن يفقد حضوره الطبيعي.

تألق باسو في اللغة الإنجليزية لم يكن صدفة، فهو حاصل على دكتوراه في الأدب الإنجليزي من كلية بنمسيك بالدار البيضاء بميزة “مشرف جداً” ما يعكس تكوينه الأكاديمي العميق وتوظيفه للمعرفة في مسيرته الفنية.

بهذا الظهور، يرسخ باسو مكانته كأحد الفنانين المغاربة القادرين على كسر الحواجز اللغوية والثقافية، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب المحلية على الساحة الدولية.

7 مايو، 2025 - 10:18 صباحًا
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