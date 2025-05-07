فيلم “البوز” يحقق انطلاقة قوية ويشد اهتمام الجمهور المغربي قبل عرضه الرسمي

هبة بريس – فن

شهد الفيلم المغربي “البوز” إقبالاً جماهيرياً لافتاً، حيث بيعت جميع تذاكر عرضه ما قبل الأول بالكامل، وذلك قبل يوم من انطلاق عرضه الرسمي في القاعات السينمائية المغربية يوم الأربعاء.

ويُتوقع أن يحقق العمل نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات، بالنظر إلى الحماس الذي أبداه الجمهور قبل طرحه، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً من طرف طاقم الفيلم.

هذا الإقبال المبكر يعكس مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتوى الفيلم ونجومه، في وقت تُرجَّح فيه التوقعات أن يسجل “البوز” أرقاماً قياسية في نسب المشاهدة خلال الأيام المقبلة.

واحتضنت سينما “ميغاراما” بالدار البيضاء، يوم 29 أبريل الماضي، العرض ما قبل الأول للفيلم، الذي أخرجته المغربية كليلة بونعيلات، بعد فترة طويلة من الانتظار.

وقد عرف هذا الحدث الفني حضوراً مميزاً لعدد من أبطال الفيلم الذين تقاسموا مع الجمهور لحظات الفرح والاحتفاء، من بينهم الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، إلى جانب رفيق بوبكر، نعيمة بوحمالة، مراد العشابي، عبد الرحيم المنياري، بشرى أهريش، وغيرهم من الوجوه الفنية المعروفة.