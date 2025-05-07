أزيد من 70 فنانا يطالبون باستبعاد إسرائيل من مسابقة “يوروفيجن 2025”

هبة بريس – وكالات

وجّه أكثر من 70 من المشاركين السابقين في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) انتقادات لاذعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي واتهموه بـ”التغاضي عنالجرائم الإسرائيليةفي غزة” وفق تعبيرهم، ومطالبين بطرد هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “كان” من عضوية الاتحاد.

ووفقاً لتقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، فقد جاءت هذه المبادرة استجابة لما اعتبره الفنانون المشاركون تواطؤاً من الاتحاد مع الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، من خلال السماح لتل أبيب بالمشاركة في المسابقة، رغم ارتكابها “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”.

وقد ذكرت صحيفة “ذا اندبندنت” البريطانية أن الرسالة التي وُجهت مباشرة إلى إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي، تساءلت عن “ازدواجية المعايير” المعتمدة، إذ سبق للاتحاد أن استبعد روسيا من المسابقة عام 2022 عقب غزوها لأوكرانيا، في حين ما زال يسمح لإسرائيل بالمشاركة في الفعالية رغم ما يجري في غزة.