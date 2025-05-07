أزيد من 70 فنانا يطالبون باستبعاد إسرائيل من مسابقة “يوروفيجن 2025”
هبة بريس – وكالات
وجّه أكثر من 70 من المشاركين السابقين في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) انتقادات لاذعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي واتهموه بـ”التغاضي عنالجرائم الإسرائيليةفي غزة” وفق تعبيرهم، ومطالبين بطرد هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “كان” من عضوية الاتحاد.
ووفقاً لتقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، فقد جاءت هذه المبادرة استجابة لما اعتبره الفنانون المشاركون تواطؤاً من الاتحاد مع الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، من خلال السماح لتل أبيب بالمشاركة في المسابقة، رغم ارتكابها “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”.
وقد ذكرت صحيفة “ذا اندبندنت” البريطانية أن الرسالة التي وُجهت مباشرة إلى إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي، تساءلت عن “ازدواجية المعايير” المعتمدة، إذ سبق للاتحاد أن استبعد روسيا من المسابقة عام 2022 عقب غزوها لأوكرانيا، في حين ما زال يسمح لإسرائيل بالمشاركة في الفعالية رغم ما يجري في غزة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
42 تعليقات
ازدواجية المعايير تضعف مصداقية المؤسسات الفنية الدولية
صوت الفنانين المشاركين يعكس ضميراً حياً تجاه معاناة غزة
صوت الفنانين المشاركين يعكس ضميراً حياً تجاه معاناة غزة
صوت الفنانين المشاركين يعكس ضميراً حياً تجاه معاناة غزة
صوت الفنانين المشاركين يعكس ضميراً حياً تجاه معاناة غزة
ازدواجية المعايير تضعف مصداقية المؤسسات الفنية الدولية
استمرار مشاركة إسرائيل رغم الانتهاكات يثير غضباً واسعاً
ازدواجية المعايير تضعف مصداقية المؤسسات الفنية الدولية
الاتحاد الأوروبي للإذاعة مطالب باتخاذ موقف عادل ومتسق مع مبادئه
الاتحاد الأوروبي للإذاعة مطالب باتخاذ موقف عادل ومتسق مع مبادئه
الاتحاد الأوروبي للإذاعة مطالب باتخاذ موقف عادل ومتسق مع مبادئه
الفن يجب أن يكون منصة للعدالة وليس للتطبيع مع الجرائم
الفن يجب أن يكون منصة للعدالة وليس للتطبيع مع الجرائم
الفن يجب أن يكون منصة للعدالة وليس للتطبيع مع الجرائم
الفن يجب أن يكون منصة للعدالة وليس للتطبيع مع الجرائم
الاتحاد الأوروبي للإذاعة مطالب باتخاذ موقف عادل ومتسق مع مبادئه
كيفاش طردو روسيا وخلاو اسرائيل
استمرار مشاركة إسرائيل رغم الانتهاكات يثير غضباً واسعاً
ازدواجية المعايير تضعف مصداقية المؤسسات الفنية الدولية
استمرار مشاركة إسرائيل رغم الانتهاكات يثير غضباً واسعاً
استمرار مشاركة إسرائيل رغم الانتهاكات يثير غضباً واسعاً
فين هو الضمير المهني والانساني
كيشارك فمسابقة الغناء وكيقتل فالشعب
الاتحاد فقد المصداقية
الفنانين طالبو فقط بالعدالة والمساواة
الازدواجية فالمعايير فضحاتهم
مابقاش عندهم مبرر يسمح بالمشاركة الاسرائيلية
الرسالة كانت واضحة وصريحة
الاتحاد ساكت على الجرائم فغزة
الفنانين اللي كتبو الرسالة دارو الصح
اليوروفيجن ولات منصة سياسية
خصهم يطردو اسرائيل كيف طردو روسيا
كاين كيل بمكيالين فالمواقف الدولية
واش ماشي هادي هي ازدواجية المعايير
الفنانين دارو موقف شجاع
الاتحاد الاوروبي كيقيس بمكيالين
كاينين فنانين ماقبلوش بالتطبيع
الوضع فغزة كيتطلب مواقف صارمة
الفن خصو يكون ضد الظلم ماشي معاه
المعايير ديال الاتحاد غير عادلة
واش الدم الفلسطيني ماعندوش قيمة
كاين تواطؤ واضح مع الحرب