close button
أزيد من 70 فنانا يطالبون باستبعاد إسرائيل من مسابقة "يوروفيجن 2025"

أزيد من 70 فنانا يطالبون باستبعاد إسرائيل من مسابقة “يوروفيجن 2025”

7 مايو، 2025 - 10:05 صباحًا
42

هبة بريس – وكالات

وجّه أكثر من 70 من المشاركين السابقين في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) انتقادات لاذعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي واتهموه بـ”التغاضي عنالجرائم الإسرائيليةفي غزة” وفق تعبيرهم، ومطالبين بطرد هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “كان” من عضوية الاتحاد.

ووفقاً لتقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، فقد جاءت هذه المبادرة استجابة لما اعتبره الفنانون المشاركون تواطؤاً من الاتحاد مع الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، من خلال السماح لتل أبيب بالمشاركة في المسابقة، رغم ارتكابها “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”.

وقد ذكرت صحيفة “ذا اندبندنت” البريطانية أن الرسالة التي وُجهت مباشرة إلى إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي، تساءلت عن “ازدواجية المعايير” المعتمدة، إذ سبق للاتحاد أن استبعد روسيا من المسابقة عام 2022 عقب غزوها لأوكرانيا، في حين ما زال يسمح لإسرائيل بالمشاركة في الفعالية رغم ما يجري في غزة.

7 مايو، 2025 - 10:05 صباحًا
42

مقالات ذات صلة

تامر حسني يستعد لتجربة الغناء الشعبي ويفاجئ الجمهور بإطلالته

تامر حسني يستعد لتجربة الغناء الشعبي ويفاجئ الجمهور بإطلالته

2025-05-07 / 12:34
رباب كويد تحتفل بعيد ميلاد زوجها في أجواء رومانسية (صور)

رباب كويد تحتفل بعيد ميلاد زوجها في أجواء رومانسية…

2025-05-07 / 11:45
باسو يفاجئ جمهوره بمشاركة سينمائية عالمية

باسو يفاجئ جمهوره بمشاركة سينمائية عالمية

2025-05-07 / 10:18
سحر الصديقي تهنئ فاطمة الزهراء لحرش وزوجها بمولودتهما الجديدة

سحر الصديقي تهنئ فاطمة الزهراء لحرش وزوجها بمولودتهما الجديدة

2025-05-06 / 17:20
تطوان تفتح أبوابها للفن التاسع وتحتفي بالإبداع الإفريقي والدولي

تطوان تفتح أبوابها للفن التاسع وتحتفي بالإبداع الإفريقي والدولي

2025-05-06 / 16:28
منال بنشليخة

منال بنشليخة تعبّر عن قلقها عقب الهزة الأرضية بمراكش:…

2025-05-06 / 14:33
بطلة مسلسل "سامحيني" تنفي مشاركتها في فعاليات بالمغرب وتوضح الأسباب (صور)

بطلة مسلسل “سامحيني” تنفي مشاركتها في فعاليات بالمغرب وتوضح…

2025-05-06 / 12:05
بعد طلاقهما.. تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بابنتيهما

بعد طلاقهما.. تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بابنتيهما

2025-05-06 / 10:00
فاطمة الزهراء لحرش ونوفل بنموسي يستقبلان مولودتهما الأولى "ياقوت"

فاطمة الزهراء لحرش ونوفل بنموسي يستقبلان مولودتهما الأولى “ياقوت”

2025-05-05 / 15:21
"أغنية جميلة ليوم جميل”.. سعد لمجرد يروج لأغنيته الجديدة

“أغنية جميلة ليوم جميل”.. سعد لمجرد يروج لأغنيته الجديدة

2025-05-05 / 14:01

‫42 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى