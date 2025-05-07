الصويرة تستعد لاستقبال نجوم العالم في مهرجان كناوة يونيو المقبل

هبة بريس-إ.السملالي

تُفتح أبواب الصويرة من جديد لعشاق الموسيقى، حيث تحتضن المدينة من 19 إلى 21 يونيو المقبل الدورة السادسة والعشرين من مهرجان كناوة، أحد أبرز المواعيد الثقافية في المغرب والعالم.

هذه النسخة تعد الجمهور ببرمجة موسيقية غنية، تمزج بين تراث كناوة العريق والنغمات العالمية الحديثة، من خلال حفلات ولقاءات فنية غير مسبوقة.

ومن أبرز اللحظات المرتقبة، حفل الافتتاح الذي سيجمع المعلم حميد القصري بفرقة “باكالاما” السنغالية، في عرض يمزج بين الروح الإفريقية واللمسة الكناوية الأصيلة ،كما يشارك فنانون من المغرب وخارجه، من بينهم عبير العابد، كيا لوم، ماركوس كيلمور، ومحمد بومزوغ.

ويواصل المهرجان انفتاحه على التجارب الموسيقية الجديدة، حيث يستضيف هذه السنة النجم النيجيري الصاعد “سي كاي”، ما يعزز حضور البوب الإفريقي في المهرجان.

مهرجان كناوة يعود بحلة جديدة، ويكرّس الصويرة كفضاء عالمي للحوار الموسيقي والاحتفال بالثقافات.