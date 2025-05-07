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رباب كويد تحتفل بعيد ميلاد زوجها في أجواء رومانسية (صور)

رباب كويد تحتفل بعيد ميلاد زوجها في أجواء رومانسية (صور)

7 مايو، 2025 - 11:45 صباحًا
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هبة بريس

احتفلت الممثلة المغربية رباب كويد، مساء الإثنين، بعيد ميلاد زوجها في أجواء رومانسية، كما ظهرت في منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت كويد متابعيها صورة لكعكة عيد الميلاد عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، حيث كُتب عليها: “عيد ميلاد سعيد حبيبي”، ما يعكس عنايتها في اختيار تفاصيل الاحتفال.

وأرفقت الصورة بتدوينة مؤثرة عبّرت فيها عن حبها الكبير لزوجها، قالت فيها: “عيد ميلاد سعيد لتوأم روحي، لنصفي الآخر، شريكي، وأفضل إنسان على وجه الأرض”.

كما نشرت صورة أخرى لكعكة ثانية مزينة بشموع حمراء ترمز إلى الحب، حملت رموزاً تُشير إلى مهنة زوجها كقائد طائرة، في لمسة خاصة ومميزة من داخل منزلهما.

رباب كويد تحتفل بعيد ميلاد زوجها في أجواء رومانسية (صور)

رباب كويد تحتفل بعيد ميلاد زوجها في أجواء رومانسية (صور)

7 مايو، 2025 - 11:45 صباحًا
65

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‫65 تعليقات

  63. طريقة تعبيرها عن محبتها لزوجها من خلال تدوينتها أظهرت عمق العلاقة بينهما

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