رباب كويد تحتفل بعيد ميلاد زوجها في أجواء رومانسية (صور)
هبة بريس
احتفلت الممثلة المغربية رباب كويد، مساء الإثنين، بعيد ميلاد زوجها في أجواء رومانسية، كما ظهرت في منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشاركت كويد متابعيها صورة لكعكة عيد الميلاد عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، حيث كُتب عليها: “عيد ميلاد سعيد حبيبي”، ما يعكس عنايتها في اختيار تفاصيل الاحتفال.
وأرفقت الصورة بتدوينة مؤثرة عبّرت فيها عن حبها الكبير لزوجها، قالت فيها: “عيد ميلاد سعيد لتوأم روحي، لنصفي الآخر، شريكي، وأفضل إنسان على وجه الأرض”.
كما نشرت صورة أخرى لكعكة ثانية مزينة بشموع حمراء ترمز إلى الحب، حملت رموزاً تُشير إلى مهنة زوجها كقائد طائرة، في لمسة خاصة ومميزة من داخل منزلهما.
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65 تعليقات
رباب دايرة جو زوين وباين كتحمق على راجلها
كلشي باين فيه العناية بالتفاصيل وهادشي كيعني الحب من القلب
بحال هاد اللحظات كتعطي مثال زوين على العلاقة الناجحة
الحب الحقيقي كيبان فالتصرفات الصغيرة
الاحتفال كان بسيط ورومانسي وكيعكس الحب الكبير بيناتهم
كلشي باين فيه العناية بالتفاصيل وهادشي كيعني الحب من القلب
رباب دايرة جو زوين وباين كتحمق على راجلها
اللمسة ديال كعكة الطيارة كانت فكرة زوينة ومميزة
اللمسة ديال كعكة الطيارة كانت فكرة زوينة ومميزة
الله يكمل عليهم بالفرح ويدوم بينهم هاد الحب
اللمسة ديال كعكة الطيارة كانت فكرة زوينة ومميزة
اللمسة ديال كعكة الطيارة كانت فكرة زوينة ومميزة
اللمسة ديال كعكة الطيارة كانت فكرة زوينة ومميزة
الاحتفال كان بسيط ورومانسي وكيعكس الحب الكبير بيناتهم
الله يكمل عليهم بالفرح ويدوم بينهم هاد الحب
منشوراتها فرحات المتابعين وكتعطي طاقة إيجابية
منشوراتها فرحات المتابعين وكتعطي طاقة إيجابية
كلشي باين فيه العناية بالتفاصيل وهادشي كيعني الحب من القلب
الحب الحقيقي كيبان فالتصرفات الصغيرة
رباب دايرة جو زوين وباين كتحمق على راجلها
الفكرة ديال كعكة مزينة بالشموع الحمراء كتعكس الحب الكبير بينهم
الاحتفال كان بسيط ورومانسي وكيعكس الحب الكبير بيناتهم
منشوراتها فرحات المتابعين وكتعطي طاقة إيجابية
الاحتفال كان بسيط ورومانسي وكيعكس الحب الكبير بيناتهم
الله يكمل عليهم بالفرح ويدوم بينهم هاد الحب
اللمسة ديال كعكة الطيارة كانت فكرة زوينة ومميزة
بحال هاد اللحظات كتعطي مثال زوين على العلاقة الناجحة
الحب الحقيقي كيبان فالتصرفات الصغيرة
الاحتفال بيناتهم كان مليئ بالحب والتفاهم واللحظات الجميلة
الحب الحقيقي كيبان فالتصرفات الصغيرة
الحب الحقيقي كيبان فالتصرفات الصغيرة
الاحتفال كان بسيط ورومانسي وكيعكس الحب الكبير بيناتهم
كلشي باين فيه العناية بالتفاصيل وهادشي كيعني الحب من القلب
بحال هاد اللحظات كتعطي مثال زوين على العلاقة الناجحة
كان من الرائع رؤية لمسة الحب والاهتمام في اختيار كعكة عيد الميلاد
بحال هاد اللحظات كتعطي مثال زوين على العلاقة الناجحة
منشوراتها فرحات المتابعين وكتعطي طاقة إيجابية
بحال هاد اللحظات كتعطي مثال زوين على العلاقة الناجحة
منشوراتها فرحات المتابعين وكتعطي طاقة إيجابية
الله يكمل عليهم بالفرح ويدوم بينهم هاد الحب
كلشي باين فيه العناية بالتفاصيل وهادشي كيعني الحب من القلب
عبارات رباب كويد كانت مؤثرة جدا وعكست حبها الكبير لشريك حياتها
الله يكمل عليهم بالفرح ويدوم بينهم هاد الحب
كلشي باين فيه العناية بالتفاصيل وهادشي كيعني الحب من القلب
رباب دايرة جو زوين وباين كتحمق على راجلها
بحال هاد اللحظات كتعطي مثال زوين على العلاقة الناجحة
رباب دايرة جو زوين وباين كتحمق على راجلها
الاحتفال كان بسيط ورومانسي وكيعكس الحب الكبير بيناتهم
احتفالها بعيد ميلاد زوجها كان مليئا بالحب والمشاعر الطيبة
اللمسة ديال كعكة الطيارة كانت فكرة زوينة ومميزة
الحب الحقيقي كيبان فالتصرفات الصغيرة
رباب دايرة جو زوين وباين كتحمق على راجلها
منشوراتها فرحات المتابعين وكتعطي طاقة إيجابية
رباب دايرة جو زوين وباين كتحمق على راجلها
الله يكمل عليهم بالفرح ويدوم بينهم هاد الحب
صور عيد الميلاد التي نشرتها على الستوري كانت مليئة باللحظات الجميلة
طريقة تعبيرها عن محبتها لزوجها من خلال تدوينتها أظهرت عمق العلاقة بينهما
تدوينتها عن زوجها كانت معبرة عن العلاقة القوية بيناتهم
احتفلت بعيد ميلاد زوجها بطريقة بسيطة لكن مليئة بالمعنى