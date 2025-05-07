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تامر حسني يستعد لتجربة الغناء الشعبي ويفاجئ الجمهور بإطلالته

تامر حسني يستعد لتجربة الغناء الشعبي ويفاجئ الجمهور بإطلالته

7 مايو، 2025 - 12:34 مساءً
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هبة بريس

فاجأ الفنان تامر حسني متابعيه على منصة إنستغرام بعد أن نشر مقطع فيديو جديد ظهر فيه بإطلالة مستوحاة من أسلوب الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث ارتدى جاكيتاً أحمر لامعاً مزخرفاً، وسلاسل ذهبية ضخمة، إلى جانب ثلاث ساعات في معصمه، كما أضفى على مظهره باروكة كثيفة غيرت من شكله بالكامل.

وكشف تامر حسني من خلال الفيديو أنه يعتزم تحويل إحدى أغانيه المعروفة إلى نسخة بطابع شعبي، داعياً جمهوره للمشاركة في التصويت على مدى 24 ساعة لاختيار واحدة من أغنيتين: “ناسيني ليه” أو “Come Back to Me”.

ومن المنتظر أن يقدم الأغنية الشعبية الجديدة لأول مرة في حفله المقبل، المقرر إقامته على أحد المسارح الكبرى في مدينة نصر، وقد بدأت عملية بيع التذاكر عبر الموقع الإلكتروني.

7 مايو، 2025 - 12:34 مساءً
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