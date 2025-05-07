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سكينة دارابيل وربيع الصقلي
سكينة دارابيل وربيع الصقلي

سكينة درابيل وربيع الصقلي يتوجان في مهرجان مكناس للدراما التلفزية (صور)

7 مايو، 2025 - 11:38 مساءً
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هبة بريس – فن

شهدت الدورة الرابعة عشرة من مهرجان مكناس للدراما التلفزية تتويج الممثلة سكينة درابيل والممثل ربيع الصقلي بجائزة أفضل تشخيص، اعترافاً بأدائهما المتميز في أعمال تلفزيونية عرضت خلال شهر رمضان 2025.

وحصلت سكينة درابيل على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم التلفزيوني “مازال الحال” من إخراج هشام الجباري، والذي عُرض على القناة الثانية. وعبّرت درابيل عن امتنانها عبر كلمة ألقتها في حفل الختام، ونشرتها لاحقاً على حسابها بـ”إنستغرام”، وجاء فيها: “جائزة أحسن ممثلة لسنة 2025 عن فيلم مازال الحال للمخرج العبقري هشام الجباري، سيناريو المبدعة مريم الدريسي، وإنتاج نيلمو في شخص نرجس النجار، وتشخيص صحابي الزوينين… شكراً للجمهور الكريم، شكراً للجنة التحكيم، وشكراً لأي واحد كيبغي سكينة درابيل”.

سكينة درابيل وربيع الصقلي يتوجان في مهرجان مكناس للدراما التلفزية (صور)

سكينة درابيل وربيع الصقلي يتوجان في مهرجان مكناس للدراما التلفزية (صور)

أما الممثل ربيع الصقلي، فقد تُوج بجائزة أفضل ممثل عن أدائه في الفيلم التلفزيوني “طريق الليسي” من توقيع المخرج داني يوسف، والذي بثته القناة الأولى خلال رمضان المنصرم.

ويُعد هذا التتويج تقديراً للمسار الفني الحافل للنجمين، واعترافاً بتميزهما في أداء أدوار درامية وكوميدية شكلت إضافة نوعية للمشهد الفني المغربي.

7 مايو، 2025 - 11:38 مساءً
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