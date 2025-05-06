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دونالد ترامب
دونالد ترامب

ترامب يصف الضربات الهندية في باكستان بـ”المخزية” ويدعو إلى التهدئة

6 مايو، 2025 - 11:10 مساءً
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هبة بريس

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، على التصعيد العسكري بين الهند وباكستان، واصفًا الضربات الجوية التي شنتها الهند على أهداف داخل باكستان وكشمير الباكستانية بأنها “مخزية”.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه اطّلع للتو على تفاصيل التصعيد، معبرًا عن أمله في “أن يتوقف القتال بين الهند وباكستان سريعًا جدًا”.

تفاصيل الضربات وتوعد باكستاني بالرد

شهدت مناطق مختلفة من باكستان وكشمير التابعة لها دوي انفجارات عنيفة مساء الثلاثاء، تزامنًا مع إعلان الهند شن ضربات على ما وصفته بـ”بنية تحتية إرهابية” في تسعة مواقع داخل باكستان وجامو وكشمير.

ووفق بيان للحكومة الهندية، أُطلقت العملية العسكرية التي حملت اسم “سيندور”، بهدف إحباط مخططات لتنفيذ هجمات ضد الهند. وأكد البيان أن العملية لم تستهدف منشآت عسكرية باكستانية وأنها نُفذت بضبط نفس وحذر.

في المقابل، أعلن متحدث باسم الجيش الباكستاني أن الهند أطلقت صواريخ في ثلاث مناطق، مضيفًا أن باكستان “سترد في الوقت والمكان المناسبين”.

كما أفاد شهود عيان بانقطاع الكهرباء عن مدينة مظفر آباد، عاصمة كشمير الباكستانية، بعد الانفجارات.

خلفية التصعيد: هجوم على سياح هندوس

يأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة بين الجارتين النوويتين، على خلفية هجوم مسلح استهدف سياحًا هندوس في كشمير الهندية الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا.

وقد اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف خلف الهجوم، في حين نفت الأخيرة أي علاقة، وذكرت أن لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أن الهند تخطط لهجوم.

6 مايو، 2025 - 11:10 مساءً
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‫30 تعليقات

  7. ترامب كيبان عليه ما بغاش المشاكل تكبر ولكن التعليق ديالو ما غاديش يغير الواقع

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  10. ترامب كيبان عليه ما بغاش المشاكل تكبر ولكن التعليق ديالو ما غاديش يغير الواقع

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  23. ترامب كيبان عليه ما بغاش المشاكل تكبر ولكن التعليق ديالو ما غاديش يغير الواقع

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  24. ترامب كيبان عليه ما بغاش المشاكل تكبر ولكن التعليق ديالو ما غاديش يغير الواقع

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  26. ترامب كيبان عليه ما بغاش المشاكل تكبر ولكن التعليق ديالو ما غاديش يغير الواقع

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