الهند تعلن تنفيذ ضربات جوية داخل باكستان وكشمير

هبة بريس

أعلنت الهند، مساء الثلاثاء، عن تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لمسلحين داخل الأراضي الباكستانية وفي الشطر الخاضع لسيطرة إسلام آباد من إقليم كشمير، في تصعيد جديد للتوترات بين البلدين.

وقالت القوات المسلحة الهندية في بيان إنها “نفذت ضربات دقيقة ضد معسكرات إرهابية داخل باكستان”، مؤكدة إطلاق “عملية سيندور” لاستهداف ما وصفته بالبنية التحتية للإرهاب في باكستان وجامو وكشمير، مشيرة إلى استهداف تسعة مواقع.

رد باكستان: صواريخ وسقوط ضحايا

من جانبها، أفادت مصادر أمنية باكستانية بأن الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود في ثلاث مناطق مختلفة، مستهدفة مواقع في إقليم كشمير الباكستاني وإقليم البنجاب شرقي البلاد.

وكشف مصدران لوكالة “رويترز” أن من بين المواقع المستهدفة معهدًا دينيًا في مدينة بهولبور، فيما أكد الجيش الباكستاني تعرض مسجدين على الأقل للقصف، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة اثنين قرب بيشاور.

وتوعدت باكستان بالرد على الهجمات “في الزمان والمكان المناسبين”، وسط دعوات داخلية لرد حازم.

خلفية التصعيد: هجوم باهالغام

وتأتي هذه التطورات بعد هجوم مسلح دامٍ شهدته بلدة باهالغام في كشمير الهندية يوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، في أحد أكثر الهجمات دموية في المنطقة منذ عام 2000.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية، لكن السلطات الهندية سارعت إلى اتهام باكستان بالوقوف خلف العملية. في المقابل، نفت إسلام آباد التهم ودعت إلى فتح تحقيق دولي محايد للكشف عن ملابسات الحادث.