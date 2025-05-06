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الجيش الهندي
الجيش الهندي

الهند تعلن تنفيذ ضربات جوية داخل باكستان وكشمير

6 مايو، 2025 - 11:05 مساءً
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هبة بريس

أعلنت الهند، مساء الثلاثاء، عن تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لمسلحين داخل الأراضي الباكستانية وفي الشطر الخاضع لسيطرة إسلام آباد من إقليم كشمير، في تصعيد جديد للتوترات بين البلدين.

وقالت القوات المسلحة الهندية في بيان إنها “نفذت ضربات دقيقة ضد معسكرات إرهابية داخل باكستان”، مؤكدة إطلاق “عملية سيندور” لاستهداف ما وصفته بالبنية التحتية للإرهاب في باكستان وجامو وكشمير، مشيرة إلى استهداف تسعة مواقع.

رد باكستان: صواريخ وسقوط ضحايا

من جانبها، أفادت مصادر أمنية باكستانية بأن الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود في ثلاث مناطق مختلفة، مستهدفة مواقع في إقليم كشمير الباكستاني وإقليم البنجاب شرقي البلاد.

وكشف مصدران لوكالة “رويترز” أن من بين المواقع المستهدفة معهدًا دينيًا في مدينة بهولبور، فيما أكد الجيش الباكستاني تعرض مسجدين على الأقل للقصف، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة اثنين قرب بيشاور.

وتوعدت باكستان بالرد على الهجمات “في الزمان والمكان المناسبين”، وسط دعوات داخلية لرد حازم.

خلفية التصعيد: هجوم باهالغام

وتأتي هذه التطورات بعد هجوم مسلح دامٍ شهدته بلدة باهالغام في كشمير الهندية يوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، في أحد أكثر الهجمات دموية في المنطقة منذ عام 2000.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية، لكن السلطات الهندية سارعت إلى اتهام باكستان بالوقوف خلف العملية. في المقابل، نفت إسلام آباد التهم ودعت إلى فتح تحقيق دولي محايد للكشف عن ملابسات الحادث.

 

6 مايو، 2025 - 11:05 مساءً
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‫112 تعليقات

  1. الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين

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  2. الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين

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  4. رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف

    رد

  5. رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف

    رد

  6. الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد

    رد

  10. الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير

    رد

  12. الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين

    رد

  14. هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم

    رد

  15. رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف

    رد

  16. الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير

    رد

  17. خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه

    رد

  18. خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه

    رد

  19. هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم

    رد

  20. رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف

    رد

  21. خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه

    رد

  22. الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير

    رد

  23. هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم

    رد

  24. رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف

    رد

  25. الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير

    رد

  26. الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين

    رد

  27. هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم

    رد

  28. الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير

    رد

  29. هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم

    رد

  30. الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد

    رد

  31. الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير

    رد

  32. هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم

    رد

  33. الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد

    رد

  34. خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه

    رد

  35. الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين

    رد

  36. الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير

    رد

  37. هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم

    رد

  39. الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد

    رد

  41. رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف

    رد

  45. الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد

    رد

  46. الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير

    رد

  47. خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه

    رد

  48. خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه

    رد

  49. الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير

    رد

  50. الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين

    رد

  51. الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين

    رد

  52. خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه

    رد

  53. الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين

    رد

  54. هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم

    رد

  56. رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف

    رد

  57. الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير

    رد

  58. هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم

    رد

  59. رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف

    رد

  60. الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد

    رد

  62. الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد

    رد

  65. رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف

    رد

  66. خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه

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  67. هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم

    رد

  68. الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير

    رد

  69. الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد

    رد

  70. الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد

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  72. رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف

    رد

  74. الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين

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  75. الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين

    رد

  76. الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين

    رد

  77. الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد

    رد

  80. رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف

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  81. الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد

    رد

  83. خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه

    رد

  84. الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين

    رد

  85. خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه

    رد

  86. خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه

    رد

  87. هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم

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  90. هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم

    رد

  91. خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه

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  92. رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف

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  93. رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف

    رد

  96. الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد

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  97. خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه

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  98. خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه

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  99. الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد

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  101. الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين

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  102. الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير

    رد

  104. الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير

    رد

  105. هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم

    رد

  106. الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد

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  108. هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم

    رد

  109. الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين

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  110. الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير

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  111. رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف

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