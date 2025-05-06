الهند تعلن تنفيذ ضربات جوية داخل باكستان وكشمير
هبة بريس
أعلنت الهند، مساء الثلاثاء، عن تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لمسلحين داخل الأراضي الباكستانية وفي الشطر الخاضع لسيطرة إسلام آباد من إقليم كشمير، في تصعيد جديد للتوترات بين البلدين.
وقالت القوات المسلحة الهندية في بيان إنها “نفذت ضربات دقيقة ضد معسكرات إرهابية داخل باكستان”، مؤكدة إطلاق “عملية سيندور” لاستهداف ما وصفته بالبنية التحتية للإرهاب في باكستان وجامو وكشمير، مشيرة إلى استهداف تسعة مواقع.
رد باكستان: صواريخ وسقوط ضحايا
من جانبها، أفادت مصادر أمنية باكستانية بأن الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود في ثلاث مناطق مختلفة، مستهدفة مواقع في إقليم كشمير الباكستاني وإقليم البنجاب شرقي البلاد.
وكشف مصدران لوكالة “رويترز” أن من بين المواقع المستهدفة معهدًا دينيًا في مدينة بهولبور، فيما أكد الجيش الباكستاني تعرض مسجدين على الأقل للقصف، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة اثنين قرب بيشاور.
وتوعدت باكستان بالرد على الهجمات “في الزمان والمكان المناسبين”، وسط دعوات داخلية لرد حازم.
خلفية التصعيد: هجوم باهالغام
وتأتي هذه التطورات بعد هجوم مسلح دامٍ شهدته بلدة باهالغام في كشمير الهندية يوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، في أحد أكثر الهجمات دموية في المنطقة منذ عام 2000.
ولم تتبن أي جهة المسؤولية، لكن السلطات الهندية سارعت إلى اتهام باكستان بالوقوف خلف العملية. في المقابل، نفت إسلام آباد التهم ودعت إلى فتح تحقيق دولي محايد للكشف عن ملابسات الحادث.
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112 تعليقات
الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين
الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين
هاد الصراع بين الهند وباكستان عمره طويل وكل مرة كيزيد يتأزم أكثر
رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف
رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف
الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد
هاد الصراع بين الهند وباكستان عمره طويل وكل مرة كيزيد يتأزم أكثر
كل طرف كيتهم الآخر بالإرهاب ولكن الحل الحقيقي هو الحوار ماشي السلاح
هاد الصراع بين الهند وباكستان عمره طويل وكل مرة كيزيد يتأزم أكثر
الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير
كل طرف كيتهم الآخر بالإرهاب ولكن الحل الحقيقي هو الحوار ماشي السلاح
الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين
كل طرف كيتهم الآخر بالإرهاب ولكن الحل الحقيقي هو الحوار ماشي السلاح
هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم
رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف
الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير
خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه
خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه
هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم
رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف
خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه
الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير
هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم
رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف
الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير
الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين
هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم
الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير
هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم
الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد
الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير
هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم
الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد
خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه
الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين
الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير
هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم
كل طرف كيتهم الآخر بالإرهاب ولكن الحل الحقيقي هو الحوار ماشي السلاح
الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد
هاد الصراع بين الهند وباكستان عمره طويل وكل مرة كيزيد يتأزم أكثر
رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف
هاد الصراع بين الهند وباكستان عمره طويل وكل مرة كيزيد يتأزم أكثر
كل طرف كيتهم الآخر بالإرهاب ولكن الحل الحقيقي هو الحوار ماشي السلاح
هاد الصراع بين الهند وباكستان عمره طويل وكل مرة كيزيد يتأزم أكثر
الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد
الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير
خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه
خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه
الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير
الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين
الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين
خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه
الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين
هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم
هاد الصراع بين الهند وباكستان عمره طويل وكل مرة كيزيد يتأزم أكثر
رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف
الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير
هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم
رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف
الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد
كل طرف كيتهم الآخر بالإرهاب ولكن الحل الحقيقي هو الحوار ماشي السلاح
الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد
كل طرف كيتهم الآخر بالإرهاب ولكن الحل الحقيقي هو الحوار ماشي السلاح
هاد الصراع بين الهند وباكستان عمره طويل وكل مرة كيزيد يتأزم أكثر
رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف
خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه
هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم
الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير
الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد
الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد
هاد الصراع بين الهند وباكستان عمره طويل وكل مرة كيزيد يتأزم أكثر
رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف
كل طرف كيتهم الآخر بالإرهاب ولكن الحل الحقيقي هو الحوار ماشي السلاح
الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين
الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين
الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين
الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد
هاد الصراع بين الهند وباكستان عمره طويل وكل مرة كيزيد يتأزم أكثر
كل طرف كيتهم الآخر بالإرهاب ولكن الحل الحقيقي هو الحوار ماشي السلاح
رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف
الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد
كل طرف كيتهم الآخر بالإرهاب ولكن الحل الحقيقي هو الحوار ماشي السلاح
خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه
الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين
خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه
خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه
هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم
كل طرف كيتهم الآخر بالإرهاب ولكن الحل الحقيقي هو الحوار ماشي السلاح
هاد الصراع بين الهند وباكستان عمره طويل وكل مرة كيزيد يتأزم أكثر
هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم
خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه
رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف
رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف
هاد الصراع بين الهند وباكستان عمره طويل وكل مرة كيزيد يتأزم أكثر
هاد الصراع بين الهند وباكستان عمره طويل وكل مرة كيزيد يتأزم أكثر
الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد
خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه
خاص المجتمع الدولي يتدخل قبل ما الأمور تخرج على السيطرة ويوقع ما لا يحمد عقباه
الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد
كل طرف كيتهم الآخر بالإرهاب ولكن الحل الحقيقي هو الحوار ماشي السلاح
الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين
الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير
هاد الصراع بين الهند وباكستان عمره طويل وكل مرة كيزيد يتأزم أكثر
الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير
هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم
الضحايا الأبرياء اللي تسجلو فباكستان بحال الطفل والمسجدين كيخليو الوضع أكثر تعقيد
كل طرف كيتهم الآخر بالإرهاب ولكن الحل الحقيقي هو الحوار ماشي السلاح
هاد الأحداث كيبينو أن التوتر فهاد المنطقة باقي كيهدد السلم والاستقرار فالعالم
الهجوم اللي وقع فباهالغام زاد صب الزيت على النار وفتح الباب للتصعيد من الجهتين
الضربات الجوية فهاد الوقت غادي تزيد تشعل الأوضاع خصوصا فالمنطقة الحساسة ديال كشمير
رد باكستان غادي يجي وغادي تكون تداعيات خطيرة إلا ما تدخلاتش جهات لتهدئة الموقف
كل طرف كيتهم الآخر بالإرهاب ولكن الحل الحقيقي هو الحوار ماشي السلاح