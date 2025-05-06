باكستان تتهم الهند بقصف مواقع مدنية وتتوعد بالرد
هبة بريس
أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أن الهجمات الجوية التي شنتها الهند ليلة الثلاثاء-الأربعاء استهدفت مواقع مدنية بحتة، نافياً مزاعم نيودلهي حول قصف معسكرات لمسلحين. وأوضح آصف في تصريح لقناة “جيو” أن “الهند أطلقت صواريخ من مجالها الجوي على أهداف مدنية، وليس على معسكرات إرهابية كما تدعي”.
الجيش الباكستاني: الرد قادم في الوقت المناسب
وفي أول رد عسكري، أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللفتنانت جنرال أحمد شودري، أن بلاده سترد في “الزمان والمكان المناسبين”، مشيراً إلى أن الهجمات الهندية استهدفت ثلاث مناطق، منها مدينتان في كشمير الباكستانية، ومدينة في إقليم البنجاب قرب الحدود مع الهند.
ضحايا مدنيون بينهم طفل ومسجد متضرر
أفاد مسؤولون أمنيون أن صواريخ هندية أصابت مسجداً في مدينة باهاوالبور بإقليم البنجاب، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة رجل وامرأة. كما أكدوا، دون الكشف عن هويتهم، أن باكستان نفذت ضربات انتقامية، دون تقديم تفاصيل إضافية.
الهند تؤكد استهداف “مواقع التخطيط الإرهابي”
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الهندية أنها استهدفت ما لا يقل عن 9 مواقع، قالت إنها “كانت تُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد الهند”، ضمن ما سمّته “عملية دقيقة ومحددة”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
161 تعليقات
نيودلهي كتقول انها ضربات دقيقة
كاين جرحى ومصابين بيناتهم امرأة
القصف طال مدينة فاقليم البنجاب
الجيش الباكستاني كيستعد للرد
المدنيين دايما هما الضحية فالنزاعات
الوضع غادي نحو تصعيد خطير
الجيش الباكستاني كيتكلم على ثلاث مناطق مصابة
الجيش الهندي كيتهم مواقع ارهابية
استهداف مسجد باهاوالبور كيجرح المشاعر
الهجمات الهندية خلفات ضحايا مدنيين
الجيش الباكستاني كيشير لضربات انتقامية
وزير الدفاع الباكستاني كيعتبر الهجوم عدوان
باكستان كتتهم الهند بانها كتكذب
طفل صغير فقد حياتو بسبب القصف
الضحايا الأبرياء خاص العالم يسمع صوتهم ماشي غير تصريحات السياسيين
الحرب الإعلامية بين الطرفين كتر من الحرب العسكرية
كل مرة كتوقع شي مواجهة بيناتهم كتكون كشمير هي الضحية
كل مرة كتوقع شي مواجهة بيناتهم كتكون كشمير هي الضحية
الهند كتقول إرهابيين وباكستان كتقول مدنيين وفين هي الحقيقة الله أعلم
الهند كتقول إرهابيين وباكستان كتقول مدنيين وفين هي الحقيقة الله أعلم
منين كتقصف المساجد والوليدات كيموتو ما كيبقى لا مبرر لا شرعية
الحرب الإعلامية بين الطرفين كتر من الحرب العسكرية
منين كتقصف المساجد والوليدات كيموتو ما كيبقى لا مبرر لا شرعية
الضحايا الأبرياء خاص العالم يسمع صوتهم ماشي غير تصريحات السياسيين
الضحايا الأبرياء خاص العالم يسمع صوتهم ماشي غير تصريحات السياسيين
الجيش الباكستاني دايما كيتوعد بالرد ولكن واش فعلا كيقدر يرد
الهند وباكستان رجعو كيلعبو بالنار والشعب هو اللي كيدفع الثمن
الجيش الباكستاني دايما كيتوعد بالرد ولكن واش فعلا كيقدر يرد
قصف كشمير كيعاود يشعل التوتر
الهند كتقول إرهابيين وباكستان كتقول مدنيين وفين هي الحقيقة الله أعلم
هادشي كامل غير كيزيد فتأزيم الوضع والشعوب بقات كتعيش فالرعب
الجيش الباكستاني دايما كيتوعد بالرد ولكن واش فعلا كيقدر يرد
منين كتقصف المساجد والوليدات كيموتو ما كيبقى لا مبرر لا شرعية
الحرب الإعلامية بين الطرفين كتر من الحرب العسكرية
الحرب الإعلامية بين الطرفين كتر من الحرب العسكرية
اللي كيتفرجو من برا كيشوفو صراع نووي غادي ينفجر في أي لحظة
الهند كتقول إرهابيين وباكستان كتقول مدنيين وفين هي الحقيقة الله أعلم
اللي كيتفرجو من برا كيشوفو صراع نووي غادي ينفجر في أي لحظة
كل مرة كتوقع شي مواجهة بيناتهم كتكون كشمير هي الضحية
هادشي كامل غير كيزيد فتأزيم الوضع والشعوب بقات كتعيش فالرعب
اللي كيتفرجو من برا كيشوفو صراع نووي غادي ينفجر في أي لحظة
الهند وباكستان رجعو كيلعبو بالنار والشعب هو اللي كيدفع الثمن
خص الحوار والعقل يسود ماشي الصواريخ والتصريحات النارية
الهند وباكستان رجعو كيلعبو بالنار والشعب هو اللي كيدفع الثمن
الحرب الإعلامية بين الطرفين كتر من الحرب العسكرية
خص الحوار والعقل يسود ماشي الصواريخ والتصريحات النارية
الجيش الباكستاني دايما كيتوعد بالرد ولكن واش فعلا كيقدر يرد
خص الحوار والعقل يسود ماشي الصواريخ والتصريحات النارية
هادشي كامل غير كيزيد فتأزيم الوضع والشعوب بقات كتعيش فالرعب
الهند كتقول إرهابيين وباكستان كتقول مدنيين وفين هي الحقيقة الله أعلم
كل مرة كتوقع شي مواجهة بيناتهم كتكون كشمير هي الضحية
هادشي كامل غير كيزيد فتأزيم الوضع والشعوب بقات كتعيش فالرعب
خص الحوار والعقل يسود ماشي الصواريخ والتصريحات النارية
الحرب الإعلامية بين الطرفين كتر من الحرب العسكرية
منين كتقصف المساجد والوليدات كيموتو ما كيبقى لا مبرر لا شرعية
الهند كتقول إرهابيين وباكستان كتقول مدنيين وفين هي الحقيقة الله أعلم
المناطق اللي تصوبات مدنية ماشي عسكرية
الهند وباكستان رجعو كيلعبو بالنار والشعب هو اللي كيدفع الثمن
الضحايا الأبرياء خاص العالم يسمع صوتهم ماشي غير تصريحات السياسيين
اللي كيتفرجو من برا كيشوفو صراع نووي غادي ينفجر في أي لحظة
الهند وباكستان رجعو كيلعبو بالنار والشعب هو اللي كيدفع الثمن
اللي كيتفرجو من برا كيشوفو صراع نووي غادي ينفجر في أي لحظة
الجيش الباكستاني دايما كيتوعد بالرد ولكن واش فعلا كيقدر يرد
الجيش الباكستاني دايما كيتوعد بالرد ولكن واش فعلا كيقدر يرد
خص الحوار والعقل يسود ماشي الصواريخ والتصريحات النارية
الضحايا الأبرياء خاص العالم يسمع صوتهم ماشي غير تصريحات السياسيين
الهند وباكستان رجعو كيلعبو بالنار والشعب هو اللي كيدفع الثمن
منين كتقصف المساجد والوليدات كيموتو ما كيبقى لا مبرر لا شرعية
كل مرة كتوقع شي مواجهة بيناتهم كتكون كشمير هي الضحية
الضحايا الأبرياء خاص العالم يسمع صوتهم ماشي غير تصريحات السياسيين
الهجمات وقعات فالليل وسط صدمة
كل مرة كتوقع شي مواجهة بيناتهم كتكون كشمير هي الضحية
خص الحوار والعقل يسود ماشي الصواريخ والتصريحات النارية
منين كتقصف المساجد والوليدات كيموتو ما كيبقى لا مبرر لا شرعية
اللي كيتفرجو من برا كيشوفو صراع نووي غادي ينفجر في أي لحظة
كل مرة كتوقع شي مواجهة بيناتهم كتكون كشمير هي الضحية
خص الحوار والعقل يسود ماشي الصواريخ والتصريحات النارية
الضحايا الأبرياء خاص العالم يسمع صوتهم ماشي غير تصريحات السياسيين
هادشي كامل غير كيزيد فتأزيم الوضع والشعوب بقات كتعيش فالرعب
كل مرة كتوقع شي مواجهة بيناتهم كتكون كشمير هي الضحية
الجيش الباكستاني دايما كيتوعد بالرد ولكن واش فعلا كيقدر يرد
الضحايا الأبرياء خاص العالم يسمع صوتهم ماشي غير تصريحات السياسيين
الضحايا الأبرياء خاص العالم يسمع صوتهم ماشي غير تصريحات السياسيين
هادشي كامل غير كيزيد فتأزيم الوضع والشعوب بقات كتعيش فالرعب
الهند قالت انها ضربات محددة ومقصودة
الجيش الباكستاني دايما كيتوعد بالرد ولكن واش فعلا كيقدر يرد
الجيش الباكستاني دايما كيتوعد بالرد ولكن واش فعلا كيقدر يرد
الجيش الباكستاني دايما كيتوعد بالرد ولكن واش فعلا كيقدر يرد
الضحايا الأبرياء خاص العالم يسمع صوتهم ماشي غير تصريحات السياسيين
الهند وباكستان رجعو كيلعبو بالنار والشعب هو اللي كيدفع الثمن
كل مرة كتوقع شي مواجهة بيناتهم كتكون كشمير هي الضحية
الضحايا الأبرياء خاص العالم يسمع صوتهم ماشي غير تصريحات السياسيين
الحرب الإعلامية بين الطرفين كتر من الحرب العسكرية
الهند كتقول إرهابيين وباكستان كتقول مدنيين وفين هي الحقيقة الله أعلم
الهند كتقول إرهابيين وباكستان كتقول مدنيين وفين هي الحقيقة الله أعلم
الهند كتقول إرهابيين وباكستان كتقول مدنيين وفين هي الحقيقة الله أعلم
الهند وباكستان رجعو كيلعبو بالنار والشعب هو اللي كيدفع الثمن
خص الحوار والعقل يسود ماشي الصواريخ والتصريحات النارية
باكستان كتقول الرد جاي فالوقت المناسب
الهند كتقول إرهابيين وباكستان كتقول مدنيين وفين هي الحقيقة الله أعلم
هادشي كامل غير كيزيد فتأزيم الوضع والشعوب بقات كتعيش فالرعب
الضحايا الأبرياء خاص العالم يسمع صوتهم ماشي غير تصريحات السياسيين
الحرب الإعلامية بين الطرفين كتر من الحرب العسكرية
هادشي كامل غير كيزيد فتأزيم الوضع والشعوب بقات كتعيش فالرعب
الهند كتقول إرهابيين وباكستان كتقول مدنيين وفين هي الحقيقة الله أعلم
الضحايا الأبرياء خاص العالم يسمع صوتهم ماشي غير تصريحات السياسيين
خص الحوار والعقل يسود ماشي الصواريخ والتصريحات النارية
هادشي كامل غير كيزيد فتأزيم الوضع والشعوب بقات كتعيش فالرعب
الحرب الإعلامية بين الطرفين كتر من الحرب العسكرية
الهند كتقول إرهابيين وباكستان كتقول مدنيين وفين هي الحقيقة الله أعلم
منين كتقصف المساجد والوليدات كيموتو ما كيبقى لا مبرر لا شرعية
المسؤولين فباكستان معطاووش تفاصيل على الرد
اللي كيتفرجو من برا كيشوفو صراع نووي غادي ينفجر في أي لحظة
منين كتقصف المساجد والوليدات كيموتو ما كيبقى لا مبرر لا شرعية
هادشي كامل غير كيزيد فتأزيم الوضع والشعوب بقات كتعيش فالرعب
الهند كتقول إرهابيين وباكستان كتقول مدنيين وفين هي الحقيقة الله أعلم
خص الحوار والعقل يسود ماشي الصواريخ والتصريحات النارية
الجيش الباكستاني دايما كيتوعد بالرد ولكن واش فعلا كيقدر يرد
منين كتقصف المساجد والوليدات كيموتو ما كيبقى لا مبرر لا شرعية
منين كتقصف المساجد والوليدات كيموتو ما كيبقى لا مبرر لا شرعية
الهند وباكستان رجعو كيلعبو بالنار والشعب هو اللي كيدفع الثمن
منين كتقصف المساجد والوليدات كيموتو ما كيبقى لا مبرر لا شرعية
اللي كيتفرجو من برا كيشوفو صراع نووي غادي ينفجر في أي لحظة
خص الحوار والعقل يسود ماشي الصواريخ والتصريحات النارية
اللي كيتفرجو من برا كيشوفو صراع نووي غادي ينفجر في أي لحظة
هادشي كامل غير كيزيد فتأزيم الوضع والشعوب بقات كتعيش فالرعب
اللي كيتفرجو من برا كيشوفو صراع نووي غادي ينفجر في أي لحظة
الضحايا الأبرياء خاص العالم يسمع صوتهم ماشي غير تصريحات السياسيين
الحرب الإعلامية بين الطرفين كتر من الحرب العسكرية
هادشي كامل غير كيزيد فتأزيم الوضع والشعوب بقات كتعيش فالرعب
هادشي كامل غير كيزيد فتأزيم الوضع والشعوب بقات كتعيش فالرعب
كل مرة كتوقع شي مواجهة بيناتهم كتكون كشمير هي الضحية
اللي كيتفرجو من برا كيشوفو صراع نووي غادي ينفجر في أي لحظة
اللي كيتفرجو من برا كيشوفو صراع نووي غادي ينفجر في أي لحظة
الحرب الإعلامية بين الطرفين كتر من الحرب العسكرية
خص الحوار والعقل يسود ماشي الصواريخ والتصريحات النارية
خص الحوار والعقل يسود ماشي الصواريخ والتصريحات النارية
كل مرة كتوقع شي مواجهة بيناتهم كتكون كشمير هي الضحية
الحرب الإعلامية بين الطرفين كتر من الحرب العسكرية
خص الحوار والعقل يسود ماشي الصواريخ والتصريحات النارية
منين كتقصف المساجد والوليدات كيموتو ما كيبقى لا مبرر لا شرعية
كل مرة كتوقع شي مواجهة بيناتهم كتكون كشمير هي الضحية
اللي كيتفرجو من برا كيشوفو صراع نووي غادي ينفجر في أي لحظة
اللي كيتفرجو من برا كيشوفو صراع نووي غادي ينفجر في أي لحظة
الجيش الباكستاني دايما كيتوعد بالرد ولكن واش فعلا كيقدر يرد
الهند وباكستان رجعو كيلعبو بالنار والشعب هو اللي كيدفع الثمن
الجيش الباكستاني دايما كيتوعد بالرد ولكن واش فعلا كيقدر يرد
الجيش الباكستاني دايما كيتوعد بالرد ولكن واش فعلا كيقدر يرد
كل مرة كتوقع شي مواجهة بيناتهم كتكون كشمير هي الضحية