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إقليم كشمير

باكستان تتهم الهند بقصف مواقع مدنية وتتوعد بالرد

6 مايو، 2025 - 11:55 مساءً
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هبة بريس

أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أن الهجمات الجوية التي شنتها الهند ليلة الثلاثاء-الأربعاء استهدفت مواقع مدنية بحتة، نافياً مزاعم نيودلهي حول قصف معسكرات لمسلحين. وأوضح آصف في تصريح لقناة “جيو” أن “الهند أطلقت صواريخ من مجالها الجوي على أهداف مدنية، وليس على معسكرات إرهابية كما تدعي”.

الجيش الباكستاني: الرد قادم في الوقت المناسب

وفي أول رد عسكري، أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللفتنانت جنرال أحمد شودري، أن بلاده سترد في “الزمان والمكان المناسبين”، مشيراً إلى أن الهجمات الهندية استهدفت ثلاث مناطق، منها مدينتان في كشمير الباكستانية، ومدينة في إقليم البنجاب قرب الحدود مع الهند.

ضحايا مدنيون بينهم طفل ومسجد متضرر

أفاد مسؤولون أمنيون أن صواريخ هندية أصابت مسجداً في مدينة باهاوالبور بإقليم البنجاب، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة رجل وامرأة. كما أكدوا، دون الكشف عن هويتهم، أن باكستان نفذت ضربات انتقامية، دون تقديم تفاصيل إضافية.

الهند تؤكد استهداف “مواقع التخطيط الإرهابي”

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الهندية أنها استهدفت ما لا يقل عن 9 مواقع، قالت إنها “كانت تُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد الهند”، ضمن ما سمّته “عملية دقيقة ومحددة”.

6 مايو، 2025 - 11:55 مساءً
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