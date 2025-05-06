الهند تهاجم 3 مواقع باكستانية بالصواريخ
هبة بريس
قال متحدث عسكري باكستاني إن الهند شنت هجوماً منذ قليل استهدف ثلاثة مواقع داخل الأراضي الباكستانية باستخدام صواريخ. وأضاف أن باكستان سترد على هذا الهجوم.
وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان لوكالة “رويترز” بسماع دوي انفجارات قوية بالقرب من مدينة مظفر آباد، عاصمة الشطر الباكستاني من إقليم كشمير.
وأكدت المصادر أن التيار الكهربائي انقطع عن المدينة عقب سلسلة الانفجارات، دون صدور أي توضيح رسمي حتى الآن بشأن طبيعة الانفجارات أو حجم الخسائر المحتملة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
42 تعليقات
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المدنيين ديال كشمير هما اللي غادي يخلصو الثمن فهاد النزاعات اللي ما عندها نهاية
المدنيين ديال كشمير هما اللي غادي يخلصو الثمن فهاد النزاعات اللي ما عندها نهاية
هاد الضربات الصاروخية غادي تولد ردود فعل عنيفة والوضع يقدر يخرج عن السيطرة
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المدنيين ديال كشمير هما اللي غادي يخلصو الثمن فهاد النزاعات اللي ما عندها نهاية
هاد الضربات الصاروخية غادي تولد ردود فعل عنيفة والوضع يقدر يخرج عن السيطرة
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اللي وقع كيخلينا نفكرو فخطورة التصعيدات العسكرية بين دولتين نوويتين
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غياب التواصل والوساطة الدولية كيخلي الأمور تتعقد أكثر
المدنيين ديال كشمير هما اللي غادي يخلصو الثمن فهاد النزاعات اللي ما عندها نهاية
غياب التواصل والوساطة الدولية كيخلي الأمور تتعقد أكثر
المدنيين ديال كشمير هما اللي غادي يخلصو الثمن فهاد النزاعات اللي ما عندها نهاية
التوتر بين الهند وباكستان ما كيخلصش وكيزيد يعمق الأزمة فالمنطقة
التوتر بين الهند وباكستان ما كيخلصش وكيزيد يعمق الأزمة فالمنطقة
المدنيين ديال كشمير هما اللي غادي يخلصو الثمن فهاد النزاعات اللي ما عندها نهاية
غياب التواصل والوساطة الدولية كيخلي الأمور تتعقد أكثر
اللي وقع كيخلينا نفكرو فخطورة التصعيدات العسكرية بين دولتين نوويتين
اللي وقع كيخلينا نفكرو فخطورة التصعيدات العسكرية بين دولتين نوويتين
غياب التواصل والوساطة الدولية كيخلي الأمور تتعقد أكثر
التوتر بين الهند وباكستان ما كيخلصش وكيزيد يعمق الأزمة فالمنطقة
غياب التواصل والوساطة الدولية كيخلي الأمور تتعقد أكثر
غياب التواصل والوساطة الدولية كيخلي الأمور تتعقد أكثر
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