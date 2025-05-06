الهند تهاجم 3 مواقع باكستانية بالصواريخ

هبة بريس

قال متحدث عسكري باكستاني إن الهند شنت هجوماً منذ قليل استهدف ثلاثة مواقع داخل الأراضي الباكستانية باستخدام صواريخ. وأضاف أن باكستان سترد على هذا الهجوم.

وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان لوكالة “رويترز” بسماع دوي انفجارات قوية بالقرب من مدينة مظفر آباد، عاصمة الشطر الباكستاني من إقليم كشمير.

وأكدت المصادر أن التيار الكهربائي انقطع عن المدينة عقب سلسلة الانفجارات، دون صدور أي توضيح رسمي حتى الآن بشأن طبيعة الانفجارات أو حجم الخسائر المحتملة.