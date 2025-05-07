close button
الجزائر على حافة الانهيار الاقتصادي والمالي بعد سقوط أسعار النفط

الجزائر على حافة الانهيار الاقتصادي والمالي بعد سقوط أسعار النفط

7 مايو، 2025 - 3:02 مساءً
0

هبة بريس

تتلقى الجزائر، الدولة الإفريقية الغارقة في التبعية المطلقة لعائدات النفط، ضربة اقتصادية موجعة بعد الانهيار الكبير لأسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية خلال شهر أبريل 2025، في سقوط لم تعرفه منذ ثلاث سنوات.

وبحسب مصادر إعلامية جزائرية، فقد تراجع سعر برميل “برنت” إلى 60,96 دولارًا فقط يوم 30 أبريل، بخسارة يومية بلغت 0.16%. أما الخام الأمريكي “WTI”، فقد هوى بدوره إلى 58,07 دولار، بخسارة يومية وصلت إلى 0.24%.

لكن الكارثة تتجلى في الأرقام الشهرية: “برنت” فقد 15,5% من قيمته خلال أبريل وحده، فيما خسر “WTI” أكثر من 18,5%، في انهيار لم يسجَّل منذ نونبر 2021.

ويرى خبراء أن الأزمة لم تكن مفاجئة بالكامل، بل بدأت ملامحها تظهر منذ مارس، قبل أن تتفاقم نتيجة توترات تجارية متصاعدة بين واشنطن وبكين، إلى جانب بوادر تباطؤ حاد في الاقتصاد الأمريكي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإفريقية APA.

وفي هذا السياق، تجد الجزائر نفسها عارية أمام أزمة تهدد تماسكها المالي، في ظل نظام لم يفكر يومًا في تنويع مصادر الدخل، وواصل سياسة الإهمال والتبعية.

ومع استمرار هذا الانحدار، يُتوقع أن يضطر النظام إلى قرارات تقشفية قاسية لن يدفع ثمنها إلا المواطن الجزائري البسيط، في حين تظل ثروات البلاد تحت تصرف قلة تحتكر القرار والثروة في دولة الجنرالات.

7 مايو، 2025 - 3:02 مساءً
0

مقالات ذات صلة

رئيس وزراء باكستان: بلادنا أثبتت قدرتها عل الردع التقليدي والنووي

رئيس وزراء باكستان: بلادنا أثبتت قدرتها عل الردع التقليدي…

2025-05-07 / 15:40
في أول زيارة لأوروبا.. الشرع يحل بباريس

في أول زيارة لأوروبا.. الشرع يحل بباريس

2025-05-07 / 14:51
بيدرو سانشيز

سانشيز يجدد التأكيد على دور المغرب في استعادة الكهرباء…

2025-05-07 / 14:30
الهند باكستان

قتلى ومصابين جراء قصف متبادل بين الهند وباكستان

2025-05-07 / 09:18
إقليم كشمير

باكستان تتهم الهند بقصف مواقع مدنية وتتوعد بالرد

2025-05-06 / 23:55
دونالد ترامب

ترامب يصف الضربات الهندية في باكستان بـ”المخزية” ويدعو إلى…

2025-05-06 / 23:10
الجيش الهندي

الهند تعلن تنفيذ ضربات جوية داخل باكستان وكشمير

2025-05-06 / 23:05
الهند باكستان

الهند تهاجم 3 مواقع باكستانية بالصواريخ

2025-05-06 / 21:44
صورة تعبيرية

الهند تعلن أنها ستقطع مياه الأنهار عن باكستان

2025-05-06 / 19:32
دونالد ترامب

ترامب: الحوثيون استسلموا وطلبوا منا عدم قصفهم

2025-05-06 / 18:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى