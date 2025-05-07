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بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز

سانشيز يجدد التأكيد على دور المغرب في استعادة الكهرباء بإسبانيا

7 مايو، 2025 - 2:30 مساءً
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هبة بريس

جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التأكيد على الدور المحوري الذي اضطلع به المغرب في استعادة التيار الكهربائي بسرعة إلى بعض الأقاليم الإسبانية، عقب الانقطاع الواسع الذي شهدته البلاد يوم 28 أبريل المنصرم.

وقال سانشيز، اليوم الأربعاء، أمام مجلس النواب، إن “محطات الدورة المركبة وروابط الربط الكهربائي مع كل من فرنسا والمغرب، إضافة إلى السدود الكهرومائية، هي التي مكنت من استعادة الكهرباء بسرعة خلال اللحظات الأولى من الحادث”.

هذا وكان سانشيز قد أشاد بالتضامن الكبير الذي أبداه كل من المغرب وفرنسا تجاه بلاده، وذلك عبر مساهمتهما الحيوية في ربط إسبانيا بالكهرباء بعد الانقطاع الكهربائي المفاجئ الذي شهدته البلاد.

7 مايو، 2025 - 2:30 مساءً
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