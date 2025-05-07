سانشيز يجدد التأكيد على دور المغرب في استعادة الكهرباء بإسبانيا
هبة بريس
جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التأكيد على الدور المحوري الذي اضطلع به المغرب في استعادة التيار الكهربائي بسرعة إلى بعض الأقاليم الإسبانية، عقب الانقطاع الواسع الذي شهدته البلاد يوم 28 أبريل المنصرم.
وقال سانشيز، اليوم الأربعاء، أمام مجلس النواب، إن “محطات الدورة المركبة وروابط الربط الكهربائي مع كل من فرنسا والمغرب، إضافة إلى السدود الكهرومائية، هي التي مكنت من استعادة الكهرباء بسرعة خلال اللحظات الأولى من الحادث”.
هذا وكان سانشيز قد أشاد بالتضامن الكبير الذي أبداه كل من المغرب وفرنسا تجاه بلاده، وذلك عبر مساهمتهما الحيوية في ربط إسبانيا بالكهرباء بعد الانقطاع الكهربائي المفاجئ الذي شهدته البلاد.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
110 تعليقات
سانشيز كيشكر المغرب وهدا دليل على قوة العلاقة بين البلدين
هاد النوع من التضامن كيرفع صورة المغرب دوليا
خاصنا نفتاخرو بالمكانة لي وصلنا ليها فهاد القطاعات الحيوية
التعاون بين المغرب وإسبانيا خاص يبقى ويتقوى أكثر
سانشيز كيشكر المغرب وهدا دليل على قوة العلاقة بين البلدين
التعاون بين المغرب وإسبانيا خاص يبقى ويتقوى أكثر
المغرب كيبان عليه متقدم فمجال الطاقة والبنية التحتية
هدي فرصة باش نزيدو نطورو الشراكة الطاقية مع أوروبا
هاد النوع من التضامن كيرفع صورة المغرب دوليا
ربط الشبكة الكهربائية بين الدول مهم فحال الأزمات
المغرب كيبان عليه متقدم فمجال الطاقة والبنية التحتية
التعاون فهاد المجال كيبين أهمية الجيران لبعضهم
هدي فرصة باش نزيدو نطورو الشراكة الطاقية مع أوروبا
المغرب كيبان عليه متقدم فمجال الطاقة والبنية التحتية
هدي فرصة باش نزيدو نطورو الشراكة الطاقية مع أوروبا
خاصنا نفتاخرو بالمكانة لي وصلنا ليها فهاد القطاعات الحيوية
التعاون بين المغرب وإسبانيا خاص يبقى ويتقوى أكثر
ربط الشبكة الكهربائية بين الدول مهم فحال الأزمات
المغرب ولى شريك أساسي فمجال الطاقة مع إسبانيا
خاصنا نفتاخرو بالمكانة لي وصلنا ليها فهاد القطاعات الحيوية
خاصنا نفتاخرو بالمكانة لي وصلنا ليها فهاد القطاعات الحيوية
المغرب كيبان عليه متقدم فمجال الطاقة والبنية التحتية
خاصنا نفتاخرو بالمكانة لي وصلنا ليها فهاد القطاعات الحيوية
ربط الشبكة الكهربائية بين الدول مهم فحال الأزمات
إسبانيا عرفات قيمة الربط الكهربائي مع المغرب فالوقت الصعيب
خاصنا نفتاخرو بالمكانة لي وصلنا ليها فهاد القطاعات الحيوية
التعاون فهاد المجال كيبين أهمية الجيران لبعضهم
إسبانيا عرفات قيمة الربط الكهربائي مع المغرب فالوقت الصعيب
إسبانيا عرفات قيمة الربط الكهربائي مع المغرب فالوقت الصعيب
المغرب كيبان عليه متقدم فمجال الطاقة والبنية التحتية
إسبانيا عرفات قيمة الربط الكهربائي مع المغرب فالوقت الصعيب
التعاون فهاد المجال كيبين أهمية الجيران لبعضهم
هاد النوع من التضامن كيرفع صورة المغرب دوليا
المغرب ولى شريك أساسي فمجال الطاقة مع إسبانيا
سانشيز كيشكر المغرب وهدا دليل على قوة العلاقة بين البلدين
هدي فرصة باش نزيدو نطورو الشراكة الطاقية مع أوروبا
التعاون فهاد المجال كيبين أهمية الجيران لبعضهم
هاد النوع من التضامن كيرفع صورة المغرب دوليا
سانشيز كيشكر المغرب وهدا دليل على قوة العلاقة بين البلدين
ربط الشبكة الكهربائية بين الدول مهم فحال الأزمات
إسبانيا عرفات قيمة الربط الكهربائي مع المغرب فالوقت الصعيب
المغرب ولى شريك أساسي فمجال الطاقة مع إسبانيا
هاد النوع من التضامن كيرفع صورة المغرب دوليا
التعاون بين المغرب وإسبانيا خاص يبقى ويتقوى أكثر
التعاون فهاد المجال كيبين أهمية الجيران لبعضهم
ربط الشبكة الكهربائية بين الدول مهم فحال الأزمات
هاد النوع من التضامن كيرفع صورة المغرب دوليا
التعاون فهاد المجال كيبين أهمية الجيران لبعضهم
خاصنا نفتاخرو بالمكانة لي وصلنا ليها فهاد القطاعات الحيوية
هاد النوع من التضامن كيرفع صورة المغرب دوليا
التعاون فهاد المجال كيبين أهمية الجيران لبعضهم
ربط الشبكة الكهربائية بين الدول مهم فحال الأزمات
هدي فرصة باش نزيدو نطورو الشراكة الطاقية مع أوروبا
المغرب ولى شريك أساسي فمجال الطاقة مع إسبانيا
المغرب ولى شريك أساسي فمجال الطاقة مع إسبانيا
خاصنا نفتاخرو بالمكانة لي وصلنا ليها فهاد القطاعات الحيوية
التعاون بين المغرب وإسبانيا خاص يبقى ويتقوى أكثر
ربط الشبكة الكهربائية بين الدول مهم فحال الأزمات
المغرب ولى شريك أساسي فمجال الطاقة مع إسبانيا
إسبانيا عرفات قيمة الربط الكهربائي مع المغرب فالوقت الصعيب
التعاون بين المغرب وإسبانيا خاص يبقى ويتقوى أكثر
هدي فرصة باش نزيدو نطورو الشراكة الطاقية مع أوروبا
سانشيز كيشكر المغرب وهدا دليل على قوة العلاقة بين البلدين
إسبانيا عرفات قيمة الربط الكهربائي مع المغرب فالوقت الصعيب
المغرب كيبان عليه متقدم فمجال الطاقة والبنية التحتية
إسبانيا عرفات قيمة الربط الكهربائي مع المغرب فالوقت الصعيب
هاد النوع من التضامن كيرفع صورة المغرب دوليا
المغرب ولى شريك أساسي فمجال الطاقة مع إسبانيا
المغرب كيبان عليه متقدم فمجال الطاقة والبنية التحتية
هدي فرصة باش نزيدو نطورو الشراكة الطاقية مع أوروبا
المغرب ولى شريك أساسي فمجال الطاقة مع إسبانيا
التعاون بين المغرب وإسبانيا خاص يبقى ويتقوى أكثر
المغرب كيبان عليه متقدم فمجال الطاقة والبنية التحتية
المغرب ولى شريك أساسي فمجال الطاقة مع إسبانيا
ربط الشبكة الكهربائية بين الدول مهم فحال الأزمات
ربط الشبكة الكهربائية بين الدول مهم فحال الأزمات
سانشيز كيشكر المغرب وهدا دليل على قوة العلاقة بين البلدين
المغرب كيبان عليه متقدم فمجال الطاقة والبنية التحتية
التعاون فهاد المجال كيبين أهمية الجيران لبعضهم
سانشيز كيشكر المغرب وهدا دليل على قوة العلاقة بين البلدين
المغرب كيبان عليه متقدم فمجال الطاقة والبنية التحتية
خاصنا نفتاخرو بالمكانة لي وصلنا ليها فهاد القطاعات الحيوية
هدي فرصة باش نزيدو نطورو الشراكة الطاقية مع أوروبا
التعاون بين المغرب وإسبانيا خاص يبقى ويتقوى أكثر
هاد النوع من التضامن كيرفع صورة المغرب دوليا
سانشيز كيشكر المغرب وهدا دليل على قوة العلاقة بين البلدين
إسبانيا عرفات قيمة الربط الكهربائي مع المغرب فالوقت الصعيب
المغرب ولى شريك أساسي فمجال الطاقة مع إسبانيا
ربط الشبكة الكهربائية بين الدول مهم فحال الأزمات
سانشيز كيشكر المغرب وهدا دليل على قوة العلاقة بين البلدين
التعاون بين المغرب وإسبانيا خاص يبقى ويتقوى أكثر
هاد النوع من التضامن كيرفع صورة المغرب دوليا
خاصنا نفتاخرو بالمكانة لي وصلنا ليها فهاد القطاعات الحيوية
التعاون فهاد المجال كيبين أهمية الجيران لبعضهم
هدي فرصة باش نزيدو نطورو الشراكة الطاقية مع أوروبا
سانشيز كيشكر المغرب وهدا دليل على قوة العلاقة بين البلدين
هدي فرصة باش نزيدو نطورو الشراكة الطاقية مع أوروبا
المغرب ولى شريك أساسي فمجال الطاقة مع إسبانيا
سانشيز كيشكر المغرب وهدا دليل على قوة العلاقة بين البلدين
التعاون بين المغرب وإسبانيا خاص يبقى ويتقوى أكثر
التعاون فهاد المجال كيبين أهمية الجيران لبعضهم