السودان يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وسحب سفيره من أبو ظبي
هبة بريس – وكالات
أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، اليوم الثلاثاء، “قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات”، مؤكدا سحب السفير السوداني من الإمارات.
وأكد مجلس الأمن والدفاع في بيان له، إغلاق السفارة والقنصلية السودانية واستدعاء جميع الأطقم الدبلوماسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء السودانية – سونا.
وأضاف البيان، أن “مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين”، مؤكدا أن “دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفه خاصة أمن البحر الأحمر”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
21 تعليقات
قرار اغلاق السفارة السودانية فالامارات كان متوقع
سحب الطاقم الدبلوماسي اشارة واضحة لغضب الخرطوم
الوضع غادي وكيتعقد فالبحر الاحمر
القرارات اللي خذات السودان تبين السيادة الوطنية
مجلس الامن السوداني حسم قراره بلا تردد
العلاقات بين الدول خاصها تبنى على احترام السيادة
الخرطوم ولا عندها موقف ديبلوماسي حازم
البيان السوداني فيه لهجة حازمة وواضحة
الوحدة الترابية للسودان اصبحت موضوع الساعة
الخرطوم ما بقاتش ساكتة على التدخلات الخارجية
العلاقات الدبلوماسية بين السودان والامارات وصلت للنهاية
السودان دار خطوة قوية بسحب السفير
البحر الاحمر ولا مهدد بسبب هاد السياسات
الخرطوم كتحمل الامارات مسؤولية تهديد الامن الاقليمي
سيادة السودان خط احمر ومايمكنش التلاعب بها
الموقف السوداني كيعبر على استقلال القرار
مجلس الامن والدفاع فالسودان كيشوف الامارات كخطر
السودان كيرد على العدوان بلا تراجع
الازمة بين السودان والامارات دخلات لمنعطف خطير
دعم الامارات للميليشيات كيزيد فاشعال المنطقة
دعم ميليشيات فبلاد اخرى امر مرفوض دوليا