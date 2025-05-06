السودان يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وسحب سفيره من أبو ظبي

هبة بريس – وكالات

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، اليوم الثلاثاء، “قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات”، مؤكدا سحب السفير السوداني من الإمارات.

وأكد مجلس الأمن والدفاع في بيان له، إغلاق السفارة والقنصلية السودانية واستدعاء جميع الأطقم الدبلوماسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء السودانية – سونا.

وأضاف البيان، أن “مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين”، مؤكدا أن “دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفه خاصة أمن البحر الأحمر”.