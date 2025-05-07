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في أول زيارة لأوروبا.. الشرع يحل بباريس

في أول زيارة لأوروبا.. الشرع يحل بباريس

7 مايو، 2025 - 2:51 مساءً
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هبة بريس – وكالات

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس، اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، في أول زيارة رسمية له إلى أوروبا، للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوردت سانا: “وصول رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى العاصمة الفرنسية”.

و سيبحث الشرع مع ماكرون عددا من الملفات في مقدمتها إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي، بحسب ما قال مصدر سوري رسمي، لـ “فرانس برس” عشية الزيارة.

7 مايو، 2025 - 2:51 مساءً
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