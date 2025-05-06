ترامب: الحوثيون استسلموا وطلبوا منا عدم قصفهم

هبة بريس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن جماعة الحوثي أبدت استعدادها لوقف القتال، وطلبت من واشنطن وقف الغارات الجوية ضدها، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستوقف الهجمات فوراً.

وخلال استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي، قال ترامب: “الحوثيون قالوا إنهم لم يعودوا يرغبون في القتال. ببساطة، لا يريدون الاستمرار في المعارك”.

وأضاف أن واشنطن ستنهي عمليات القصف في اليمن، بعد موافقة الحوثيين، المدعومين من إيران، على وقف الهجمات التي تستهدف ممرات الشحن الحيوية في الشرق الأوسط.