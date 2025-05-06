الهند تعلن أنها ستقطع مياه الأنهار عن باكستان

هبة بريس

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستوقف تدفق مياه الأنهار المتجهة إلى باكستان، وذلك ردا على الهجوم الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير يوم 22 أبريل.

وقال مودي في خطاب له إن “مياه الهند كانت تتدفق إلى الخارج، وهذا سيتوقف الآن”، مؤكدا أن هذه الموارد ستُستخدم لخدمة الهند فقط.

معاهدة مياه السند على المحك

الهجوم الأخير أعاد إلى الواجهة التوتر القديم بين الجارتين النوويتين حول تقاسم الموارد المائية.

وتتهم باكستان جارتها الهند بالتلاعب بتدفق نهر شيناب، أحد الأنهار الثلاثة التي خضعت لسيطرة باكستان بموجب معاهدة مياه السند الموقعة عام 1960.

وغداة الهجوم، علّقت الهند هذه المعاهدة، مما دفع باكستان إلى التحذير من أن أي تغيير في تدفق الأنهار سيُعتبر “عملا عدائيا”.

تراجع مقلق في منسوب نهر شيناب

قال وزير الري في إقليم البنجاب الباكستاني، كاظم بيرزادا، إن منسوب نهر شيناب شهد انخفاضا مفاجئا بين ليلة وضحاها، وهو ما اعتبره مؤشرا مقلقا.

وأضاف أن هذا الانخفاض قد ينعكس سلبا على القطاع الزراعي في الإقليم، الذي يضم نحو نصف سكان باكستان البالغ عددهم 240 مليون نسمة.

تشغيل بوابات سد باغليهار

ونقلت صحيفة “إنديان إكسبرس” عن مسؤول هندي أن السلطات قامت بتشغيل بوابات سد باغليهار على نهر شيناب في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية بهدف تقليص تدفق المياه نحو باكستان، في إجراء وصف بأنه عقابي ومؤقت.