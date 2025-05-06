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‌‏الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي

‌‏الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي

6 مايو، 2025 - 1:49 مساءً
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هبة بريس – وكالات

وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارا لجميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي والمناطق المحيطة بها بالإخلاء الفوري.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة “إكس”: “إنذارا عاجلا إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم بضرورة إخلاء هذه المنطقة فورًا”.

وفي وقت سابق، نفذت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية سلسلة غارات على ميناء الحديدة ومصنع أسمنت “باجل” شمال شرقي مدينة الحُديدة، ألحقت دمارا واسعا في مرافقهما، علاوة على تسببها بمقتل شخصين وإصابة 42 آخرين، بحسب قول جماعة “أنصار الله

6 مايو، 2025 - 1:49 مساءً
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‫13 تعليقات

  3. كاين انذار عاجل من الجيش الاسراييلي لكل المتواجدين بمطار صنعاء الدولي

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