الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي
هبة بريس – وكالات
وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارا لجميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي والمناطق المحيطة بها بالإخلاء الفوري.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة “إكس”: “إنذارا عاجلا إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم بضرورة إخلاء هذه المنطقة فورًا”.
وفي وقت سابق، نفذت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية سلسلة غارات على ميناء الحديدة ومصنع أسمنت “باجل” شمال شرقي مدينة الحُديدة، ألحقت دمارا واسعا في مرافقهما، علاوة على تسببها بمقتل شخصين وإصابة 42 آخرين، بحسب قول جماعة “أنصار اللهتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
الضربات طالت منشآت مدنية بحال الميناء والمصنع
اخلاء مطار صنعاء مطلب ضروري حسب تصريح افيخاي ادرعي
كاين انذار عاجل من الجيش الاسراييلي لكل المتواجدين بمطار صنعاء الدولي
الغارات كانت قوية وخلفت دمار كبير فميناء الحديدة
نشر المتحدث باسم الجيش الاسراييلي انذار كيطلب فيه الاخلاء الفوري
المدنيين تضررو بزاف حسب المصادر بسبب القصف
مات جوج دالناس وتصابو 42 حسب جماعة انصار الله
ندعوكم الى اخلاء منطقة المطار بشكل فوري
المقاتلات الامريكية والاسراييلية دارو غارات فمصنع اسمنت باجل
الجيش كيهدد الناس ويطالبهم بالانسحاب من المنطقة
اللي كاينين فالمناطق المحيطة بالمطار خاصهم يبعدو دابا
كاين قتلى وجرحى بسبب الضربات الجوية