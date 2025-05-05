إحباط هجوم بالقنابل خلال حفلة ليدي غاغا في البرازيل

هبة بريس – وكالات

أعلنت السلطات البرازيلية الأحد إحباط هجوم بقنابل خلال حفلة موسيقية ضخمة للمغنية ليدي غاغا في ريو دي جانيرو، مشيرة إلى توقيف شخصين يُشتبه بتورطهما في العملية.

وحضر نحو مليوني شخص الحفلة التي أقيمت على شاطئ كوباكابانا الشهير تحت حراسة أمنية مكثفة، واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

وأعلنت شرطة ريو دي جانيرو في بيان، أنها بالتعاون مع وزارة العدل “أحبطت هجوما بالقنابل كان سيقع خلال حفلة ليدي غاغا في كوباكابانا”.