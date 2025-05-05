إحباط هجوم بالقنابل خلال حفلة ليدي غاغا في البرازيل
هبة بريس – وكالات
أعلنت السلطات البرازيلية الأحد إحباط هجوم بقنابل خلال حفلة موسيقية ضخمة للمغنية ليدي غاغا في ريو دي جانيرو، مشيرة إلى توقيف شخصين يُشتبه بتورطهما في العملية.
وحضر نحو مليوني شخص الحفلة التي أقيمت على شاطئ كوباكابانا الشهير تحت حراسة أمنية مكثفة، واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى.
وأعلنت شرطة ريو دي جانيرو في بيان، أنها بالتعاون مع وزارة العدل “أحبطت هجوما بالقنابل كان سيقع خلال حفلة ليدي غاغا في كوباكابانا”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
20 تعليقات
مخاصناش نستهزؤو بالتهديدات راه كيكونو حقيقيين فبعض الأحيان
راه الأمن ضروري فبحال هاد التظاهرات الكبيرة
اللهم استر وصافي حيت كولشي ممكن يوقع فهاد الوقت
واش بصح هادشي ولا غير كذوب ديال الإعلام
راه الأمن ضروري فبحال هاد التظاهرات الكبيرة
مخاصناش نستهزؤو بالتهديدات راه كيكونو حقيقيين فبعض الأحيان
برافو للشرطة اللي دارو خدمتهم مزيان
اللهم استر وصافي حيت كولشي ممكن يوقع فهاد الوقت
تصور معايا لو ماكشفوش الخطة شنو كان غادي يوقع
تصور معايا لو ماكشفوش الخطة شنو كان غادي يوقع
برافو للشرطة اللي دارو خدمتهم مزيان
كاينين ناس ماكيحترموش لا فن لا حياة لا سلام
الحمد لله تفادو الكارثة وخا كانت قريبة بزاف
ليدي غاغا عندها جمهور كبير وميمكنش يتعرضو للخطر بهاد الطريقة
كاينين ناس ماكيحترموش لا فن لا حياة لا سلام
هدشي كيخلع كيفاش فكروا يفجرو فحفلة
هدشي كيخلع كيفاش فكروا يفجرو فحفلة
واش بصح هادشي ولا غير كذوب ديال الإعلام