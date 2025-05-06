بريطانيا تخطط لتقييد منح التأشيرات لهذه الجنسيات

هبة بريس – وكالات

تخطط بريطانيا لتقييد طلبات التأشيرات من جنسيات تعتبر الأكثر احتمالا للبقاء بشكل غير قانوني وتقديم طلبات لجوء، وفقا لتقرير صحفي.

وذكرت صحيفة “تايمز” أن وزارة الداخلية البريطانية قد تحد من طلبات تأشيرات العمل والدراسة، من جنسيات مثل الباكستانية والنيجيرية والسريلانكية، وذلك ضمن خطط من المقرر الإعلان عنها في “الكتاب الأبيض للهجرة” قريبا، في إطار جهود الحكومة لخفض صافي أعداد المهاجرين.

وكان حزب العمال قد تعهد في بيانه الانتخابي بخفض أعداد المهاجرين، مؤكدا أن “مستوى صافي الهجرة يجب أن يكون تحت سيطرة وإدارة فعالة”، وأضاف أن “الفشل في ذلك يضعف من حوافز الشركات لتدريب العمال المحليين”.