بريطانيا تخطط لتقييد منح التأشيرات لهذه الجنسيات
هبة بريس – وكالات
تخطط بريطانيا لتقييد طلبات التأشيرات من جنسيات تعتبر الأكثر احتمالا للبقاء بشكل غير قانوني وتقديم طلبات لجوء، وفقا لتقرير صحفي.
وذكرت صحيفة “تايمز” أن وزارة الداخلية البريطانية قد تحد من طلبات تأشيرات العمل والدراسة، من جنسيات مثل الباكستانية والنيجيرية والسريلانكية، وذلك ضمن خطط من المقرر الإعلان عنها في “الكتاب الأبيض للهجرة” قريبا، في إطار جهود الحكومة لخفض صافي أعداد المهاجرين.
وكان حزب العمال قد تعهد في بيانه الانتخابي بخفض أعداد المهاجرين، مؤكدا أن “مستوى صافي الهجرة يجب أن يكون تحت سيطرة وإدارة فعالة”، وأضاف أن “الفشل في ذلك يضعف من حوافز الشركات لتدريب العمال المحليين”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
56 تعليقات
الحلول الحقيقية هي في تنظيم الهجرة ماشي فسد الباب قدام الجميع
بزاف من الناس كيمشيو لبريطانيا باش يقلبو على فرص وميكونوش عبء على الدولة
هادشي كيخلع بصح حيث كيبان أن السياسة ديال الهجرة ولات كتقسى بزاف على بعض الجنسيات
الطلبة والناس اللي باغين يخدمو ويطورو راسهم غادي يولي صعيب عليهم يدخلو لبريطانيا
بريطانيا باغا تحاصر المهاجرين بطريقة غير مباشرة وهادشي ماشي عادل
هادي راه سياسة تمييزية وكتزيد فالعنصرية اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس
كيفاش يمكن ليهم يحكموا على الناس غير بجنسيتهم بلا ما يشوفو الظروف ديال كل واحد
بريطانيا باغا تحاصر المهاجرين بطريقة غير مباشرة وهادشي ماشي عادل
كيفاش يمكن ليهم يحكموا على الناس غير بجنسيتهم بلا ما يشوفو الظروف ديال كل واحد
اللي كيضربو فيه هو الناس البسطاء اللي باغين يعيشو بكرامة
هادي راه سياسة تمييزية وكتزيد فالعنصرية اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس
بزاف من الناس كيمشيو لبريطانيا باش يقلبو على فرص وميكونوش عبء على الدولة
بريطانيا باغا تحاصر المهاجرين بطريقة غير مباشرة وهادشي ماشي عادل
بريطانيا باغا تحاصر المهاجرين بطريقة غير مباشرة وهادشي ماشي عادل
الطلبة والناس اللي باغين يخدمو ويطورو راسهم غادي يولي صعيب عليهم يدخلو لبريطانيا
هادشي كيخلع بصح حيث كيبان أن السياسة ديال الهجرة ولات كتقسى بزاف على بعض الجنسيات
كيفاش يمكن ليهم يحكموا على الناس غير بجنسيتهم بلا ما يشوفو الظروف ديال كل واحد
كيفاش يمكن ليهم يحكموا على الناس غير بجنسيتهم بلا ما يشوفو الظروف ديال كل واحد
الطلبة والناس اللي باغين يخدمو ويطورو راسهم غادي يولي صعيب عليهم يدخلو لبريطانيا
اللي كيضربو فيه هو الناس البسطاء اللي باغين يعيشو بكرامة
الحلول الحقيقية هي في تنظيم الهجرة ماشي فسد الباب قدام الجميع
هادي راه سياسة تمييزية وكتزيد فالعنصرية اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس
هادي راه سياسة تمييزية وكتزيد فالعنصرية اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس
هادي راه سياسة تمييزية وكتزيد فالعنصرية اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس
بزاف من الناس كيمشيو لبريطانيا باش يقلبو على فرص وميكونوش عبء على الدولة
كيفاش يمكن ليهم يحكموا على الناس غير بجنسيتهم بلا ما يشوفو الظروف ديال كل واحد
هادشي كيخلع بصح حيث كيبان أن السياسة ديال الهجرة ولات كتقسى بزاف على بعض الجنسيات
هادشي كيخلع بصح حيث كيبان أن السياسة ديال الهجرة ولات كتقسى بزاف على بعض الجنسيات
كيفاش يمكن ليهم يحكموا على الناس غير بجنسيتهم بلا ما يشوفو الظروف ديال كل واحد
الحلول الحقيقية هي في تنظيم الهجرة ماشي فسد الباب قدام الجميع
بزاف من الناس كيمشيو لبريطانيا باش يقلبو على فرص وميكونوش عبء على الدولة
اللي كيضربو فيه هو الناس البسطاء اللي باغين يعيشو بكرامة
هادشي كيخلع بصح حيث كيبان أن السياسة ديال الهجرة ولات كتقسى بزاف على بعض الجنسيات
كيفاش يمكن ليهم يحكموا على الناس غير بجنسيتهم بلا ما يشوفو الظروف ديال كل واحد
هادي راه سياسة تمييزية وكتزيد فالعنصرية اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس
اللي كيضربو فيه هو الناس البسطاء اللي باغين يعيشو بكرامة
بريطانيا باغا تحاصر المهاجرين بطريقة غير مباشرة وهادشي ماشي عادل
اللي كيضربو فيه هو الناس البسطاء اللي باغين يعيشو بكرامة
هادشي كيخلع بصح حيث كيبان أن السياسة ديال الهجرة ولات كتقسى بزاف على بعض الجنسيات
اللي كيضربو فيه هو الناس البسطاء اللي باغين يعيشو بكرامة
الطلبة والناس اللي باغين يخدمو ويطورو راسهم غادي يولي صعيب عليهم يدخلو لبريطانيا
الطلبة والناس اللي باغين يخدمو ويطورو راسهم غادي يولي صعيب عليهم يدخلو لبريطانيا
هادشي كيخلع بصح حيث كيبان أن السياسة ديال الهجرة ولات كتقسى بزاف على بعض الجنسيات
الحلول الحقيقية هي في تنظيم الهجرة ماشي فسد الباب قدام الجميع
الطلبة والناس اللي باغين يخدمو ويطورو راسهم غادي يولي صعيب عليهم يدخلو لبريطانيا
الحلول الحقيقية هي في تنظيم الهجرة ماشي فسد الباب قدام الجميع
الحلول الحقيقية هي في تنظيم الهجرة ماشي فسد الباب قدام الجميع
الحلول الحقيقية هي في تنظيم الهجرة ماشي فسد الباب قدام الجميع
بزاف من الناس كيمشيو لبريطانيا باش يقلبو على فرص وميكونوش عبء على الدولة
بزاف من الناس كيمشيو لبريطانيا باش يقلبو على فرص وميكونوش عبء على الدولة
الطلبة والناس اللي باغين يخدمو ويطورو راسهم غادي يولي صعيب عليهم يدخلو لبريطانيا
بريطانيا باغا تحاصر المهاجرين بطريقة غير مباشرة وهادشي ماشي عادل
بريطانيا باغا تحاصر المهاجرين بطريقة غير مباشرة وهادشي ماشي عادل
هادي راه سياسة تمييزية وكتزيد فالعنصرية اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس
بزاف من الناس كيمشيو لبريطانيا باش يقلبو على فرص وميكونوش عبء على الدولة
اللي كيضربو فيه هو الناس البسطاء اللي باغين يعيشو بكرامة