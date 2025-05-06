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بريطانيا تخطط لتقييد منح التأشيرات لهذه الجنسيات

بريطانيا تخطط لتقييد منح التأشيرات لهذه الجنسيات

6 مايو، 2025 - 9:31 صباحًا
56

هبة بريس – وكالات

تخطط بريطانيا لتقييد طلبات التأشيرات من جنسيات تعتبر الأكثر احتمالا للبقاء بشكل غير قانوني وتقديم طلبات لجوء، وفقا لتقرير صحفي.

وذكرت صحيفة “تايمز” أن وزارة الداخلية البريطانية قد تحد من طلبات تأشيرات العمل والدراسة، من جنسيات مثل الباكستانية والنيجيرية والسريلانكية، وذلك ضمن خطط من المقرر الإعلان عنها في “الكتاب الأبيض للهجرة” قريبا، في إطار جهود الحكومة لخفض صافي أعداد المهاجرين.

وكان حزب العمال قد تعهد في بيانه الانتخابي بخفض أعداد المهاجرين، مؤكدا أن “مستوى صافي الهجرة يجب أن يكون تحت سيطرة وإدارة فعالة”، وأضاف أن “الفشل في ذلك يضعف من حوافز الشركات لتدريب العمال المحليين”.

6 مايو، 2025 - 9:31 صباحًا
56

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‫56 تعليقات

  3. هادشي كيخلع بصح حيث كيبان أن السياسة ديال الهجرة ولات كتقسى بزاف على بعض الجنسيات

    رد

  4. الطلبة والناس اللي باغين يخدمو ويطورو راسهم غادي يولي صعيب عليهم يدخلو لبريطانيا

    رد

  7. كيفاش يمكن ليهم يحكموا على الناس غير بجنسيتهم بلا ما يشوفو الظروف ديال كل واحد

    رد

  9. كيفاش يمكن ليهم يحكموا على الناس غير بجنسيتهم بلا ما يشوفو الظروف ديال كل واحد

    رد

  15. الطلبة والناس اللي باغين يخدمو ويطورو راسهم غادي يولي صعيب عليهم يدخلو لبريطانيا

    رد

  16. هادشي كيخلع بصح حيث كيبان أن السياسة ديال الهجرة ولات كتقسى بزاف على بعض الجنسيات

    رد

  17. كيفاش يمكن ليهم يحكموا على الناس غير بجنسيتهم بلا ما يشوفو الظروف ديال كل واحد

    رد

  18. كيفاش يمكن ليهم يحكموا على الناس غير بجنسيتهم بلا ما يشوفو الظروف ديال كل واحد

    رد

  19. الطلبة والناس اللي باغين يخدمو ويطورو راسهم غادي يولي صعيب عليهم يدخلو لبريطانيا

    رد

  26. كيفاش يمكن ليهم يحكموا على الناس غير بجنسيتهم بلا ما يشوفو الظروف ديال كل واحد

    رد

  27. هادشي كيخلع بصح حيث كيبان أن السياسة ديال الهجرة ولات كتقسى بزاف على بعض الجنسيات

    رد

  28. هادشي كيخلع بصح حيث كيبان أن السياسة ديال الهجرة ولات كتقسى بزاف على بعض الجنسيات

    رد

  29. كيفاش يمكن ليهم يحكموا على الناس غير بجنسيتهم بلا ما يشوفو الظروف ديال كل واحد

    رد

  33. هادشي كيخلع بصح حيث كيبان أن السياسة ديال الهجرة ولات كتقسى بزاف على بعض الجنسيات

    رد

  34. كيفاش يمكن ليهم يحكموا على الناس غير بجنسيتهم بلا ما يشوفو الظروف ديال كل واحد

    رد

  39. هادشي كيخلع بصح حيث كيبان أن السياسة ديال الهجرة ولات كتقسى بزاف على بعض الجنسيات

    رد

  41. الطلبة والناس اللي باغين يخدمو ويطورو راسهم غادي يولي صعيب عليهم يدخلو لبريطانيا

    رد

  42. الطلبة والناس اللي باغين يخدمو ويطورو راسهم غادي يولي صعيب عليهم يدخلو لبريطانيا

    رد

  43. هادشي كيخلع بصح حيث كيبان أن السياسة ديال الهجرة ولات كتقسى بزاف على بعض الجنسيات

    رد

  45. الطلبة والناس اللي باغين يخدمو ويطورو راسهم غادي يولي صعيب عليهم يدخلو لبريطانيا

    رد

  51. الطلبة والناس اللي باغين يخدمو ويطورو راسهم غادي يولي صعيب عليهم يدخلو لبريطانيا

    رد

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