لجنة فرنسية تطالب ماكرون بالتدخل لحماية بوعلام صنصال من “خطر وشيك”

هبة بريس

وجهت لجنة دعم الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال إنذاراً بشأن التهديدات التي تحيط بسلامته الجسدية داخل السجن، مستندة إلى “معلومات مؤكدة ومتطابقة” تشير إلى تلقيه تهديدات مباشرة، وذلك بعد مرور 167 يوماً على احتجازه في الجزائر، حسب ما كشفته صحيفة Le Journal du Dimanche الفرنسية.

معاناة بوعلام صنصال داخل السجن

وأوضحت اللجنة، في بيان صدر يوم الجمعة 2 ماي، أن هذه التهديدات لا تبدو منفصلة عن الصراعات القائمة داخل هرم السلطة الجزائرية، داعية الرئاسة الفرنسية إلى التدخل الفوري، ومطالبةً السلطات الفرنسية بضمان حماية صنصال عبر الحصول على تعهدات واضحة من نظيرتها الجزائرية.

الصحيفة نفسها ذكرت أن صنصال، البالغ من العمر 80 عاماً ويعاني من مرض السرطان، محتجز منذ 16 نونبر الماضي، ويواجه حُكماً بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 500 ألف دينار جزائري (حوالي 3500 يورو)، وسط ظروف سجن وصفتها الصحيفة بـ”الغامضة”.

وفي سياق متصل، وجّهت ابنتا صنصال نداءً مفتوحاً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر صفحات صحيفة Le Figaro، دون أن يحظى هذا النداء حتى الآن بأي تجاوب رسمي، رغم تصريحات سابقة لماكرون أعرب فيها عن “ثقته في بصيرة الرئيس تبون” بشأن إمكانية الإفراج عن الكاتب.

طرد دبلوماسيين جزائريين

وتتزامن هذه التحركات مع تصاعد التوتر بين باريس والجزائر، عقب طرد السلطات الجزائرية لعدد من الدبلوماسيين الفرنسيين، في رد فعل على متابعة قضائية طالت دبلوماسياً جزائرياً بفرنسا، وهو ما دفع باريس للرد بالمثل بطرد دبلوماسيين جزائريين.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، خلال مقابلة على قناة BMTV، أن الحكومة الفرنسية تفكر في إلغاء اتفاق 2013 الذي يمنح امتيازات دخول التراب الفرنسي دون تأشيرة لفئات من النخبة الجزائرية، من سياسيين ودبلوماسيين.

رفض الجزائر التعاون

وأشار روتايو إلى استمرار رفض الجزائر التعاون في ملف الهجرة، بما في ذلك امتناعها عن استقبال 60 من رعاياها المُدرجين في قائمة الترحيل، مؤكداً أن الأزمة الدبلوماسية تمر بمرحلة جمود، وسط غياب مبادرات حقيقية لاحتوائها من الطرفين.

وختم الوزير الفرنسي بالقول إن الإفراج عن بوعلام صنصال بات يمثل “قضية إنسانية ملحة”، مؤكداً أن باريس لن تتخلى عن مطلبها بهذا الخصوص، منتقداً تجاهل الإعلام والسياسة الفرنسية المتزايد لقضية الكاتب المحتجز.