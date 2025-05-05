نائبة عن حزب الشعب في مليلية المحتلة: “الحكومة تصفق للمغرب وتخنق اقتصاد المدينة”
هبة بريس – محمد زريوح
شنّت النائبة عن حزب الشعب في مليلية، المحتلة سوفيا أسيدو، هجومًا لاذعًا يوم الإثنين 5 ماي 2025 على وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، متهمة إياه بـ”التفريط في مصالح المدينة لصالح المغرب، وتجاهل حقوقها الاقتصادية والتجارية.
وانتقدت أسيدو ما وصفته بـ”اللامبالاة” التي يُظهرها حكومة بيدرو سانشيز تجاه مليلية المحتلة ، مشيرة إلى أن مدريد “تكتفي بالتصفيق” لقرارات المغرب، دون أن تمارس دورها في حماية الحقوق والمصالح الإسبانية، وخاصة ما يتعلق بالجمارك التجارية ونظام عبور المسافرين على الحدود.
وعبّرت النائبة عن استيائها الشديد من مداخلة ألباريس الأخيرة في البرلمان الإسباني، والتي لم يخصص فيها سوى دقيقتين لقضايا الحدود في سبتة ومليلية، رغم تناوله لعشرة ملفات أخرى في كلمته. وقالت: “السيد ألباريس يرسم صورة خيالية للوضع، لكننا كساكنة مليلية نعيش الواقع اليومي للحدود ولا يمكن خداعنا.”
وأكدت أسيدو أن حزبها طالب مرارًا بعقد جلسة خاصة في البرلمان لمناقشة أزمة الجمارك ونظام عبور المسافرين، إلا أن الحكومة تجاهلت هذه المطالب بشكل متكرر.
وأضافت أن مليلية المحتلة تمر حاليًا بـ”أسوأ مرحلة في تاريخها” فيما يتعلق بالنشاط التجاري الحدودي، مشيرة إلى أن الحكومة تروج منذ عام 2021 لفكرة وجود “خارطة طريق” لتطبيع الوضع، دون أن يتحقق أي تقدم فعلي. وتابعت: “نعيش وضعًا تجاريًا هشًا، تحت شروط مفروضة من المغرب، ومن دون أي ضمانات قانونية، مما يمنع أي استثمار حقيقي في المدينة.”
كما وجهت النائبة سهام نقدها إلى مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية المحتلة، ووصفتها بأنها مجرد “مصفقة رسمية” لكل ما يصدر عن مدريد، حتى لو كان ذلك يضر بمصلحة المدينة.
ومن بين أكثر القضايا التي أثارت غضب سكان مليلية المحتلة، حسب أسيدو، استمرار إغلاق النظام الجمركي الخاص بالمسافرين من مليلية المحتلة نحو المغرب، معتبرة أن الحكومة سمحت للرباط بالتصرف بشكل أحادي في هذه المسألة. وقالت متسائلة: “لماذا علينا قبول هذا التهميش؟”
وشددت النائبة على أن احترام المغرب لسيادته أمر مشروع، لكن من واجب الحكومة الإسبانية حماية مصالح مواطنيها، خصوصًا في مناطق حساسة مثل سبتة ومليلية.
ورغم تأكيد الوزير ألباريس في مداخلته أن العلاقات مع المغرب “تمر بأفضل مراحلها”، فإن أسيدو تعتبر أن هذه “العلاقة الذهبية” لم تنعكس إيجابًا على أرض الواقع. وقالت: “لا الحدود استعادت نشاطها الطبيعي، ولا التجارة عبر الحدود تم إحياؤها.”
وختمت أسيدو بالقول: “مليلية تستحق أكثر من دقيقتين من اهتمام الحكومة. نحن لا نعارض قرارات المغرب على أرضه، لكننا نطالب الحكومة الإسبانية بتحمل مسؤولياتها كاملة في الدفاع عن مصالح مليلية الاقتصادية والتجارية.”تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
42 تعليقات
الحكومة الإسبانية ولاّت كتتهرب من المسؤولية وكترمي اللوم على المغرب
المغرب ماشي مجبر يضمن الاستقرار التجاري فمدينة كتعتبرها الدولة ديالو محتلة
مليلية خاصها تعرف بللي الوضع تبدل والمغرب اليوم كيقلب على شراكة متوازنة
البرلمان الإسباني خاصو يناقش كيفاش يرجع الحق لصحابو ماشي كيفاش يحافظ على الاستعمار
الاحتلال عندو ثمن واليوم كيبان فالأزمات الاقتصادية والتجارية اللي كتعاني منها المدينة
هاد النائبة باينة كتدافع على المصالح ديال مدينتها ولكن كتنسا بأن مليلية مدينة محتلة
الحكومة الإسبانية ولاّت كتتهرب من المسؤولية وكترمي اللوم على المغرب
هاد النائبة باينة كتدافع على المصالح ديال مدينتها ولكن كتنسا بأن مليلية مدينة محتلة
الاحتلال عندو ثمن واليوم كيبان فالأزمات الاقتصادية والتجارية اللي كتعاني منها المدينة
السياسة ديال التصفيق اللي كاتهم بها النائبة راها كتعني الاعتراف بمواقف المغرب
السياسة ديال التصفيق اللي كاتهم بها النائبة راها كتعني الاعتراف بمواقف المغرب
المغرب من حقو يفرض السيادة ديالو وماشي ضروري يبقى تابع لقرارات مدريد
السياسة ديال التصفيق اللي كاتهم بها النائبة راها كتعني الاعتراف بمواقف المغرب
المغرب من حقو يفرض السيادة ديالو وماشي ضروري يبقى تابع لقرارات مدريد
اللي بغا شراكة مع المغرب خاصو يحترم الحدود والسيادة بلا شروط
مليلية خاصها تعرف بللي الوضع تبدل والمغرب اليوم كيقلب على شراكة متوازنة
هاد النائبة باينة كتدافع على المصالح ديال مدينتها ولكن كتنسا بأن مليلية مدينة محتلة
النظام الجمركي مسألة سيادية والمغرب حر يتصرف فيه بالطريقة اللي كتشوفها مناسبة
هاد النائبة باينة كتدافع على المصالح ديال مدينتها ولكن كتنسا بأن مليلية مدينة محتلة
المغرب ماشي مجبر يضمن الاستقرار التجاري فمدينة كتعتبرها الدولة ديالو محتلة
المغرب من حقو يفرض السيادة ديالو وماشي ضروري يبقى تابع لقرارات مدريد
اللي بغا شراكة مع المغرب خاصو يحترم الحدود والسيادة بلا شروط
البرلمان الإسباني خاصو يناقش كيفاش يرجع الحق لصحابو ماشي كيفاش يحافظ على الاستعمار
الاحتلال عندو ثمن واليوم كيبان فالأزمات الاقتصادية والتجارية اللي كتعاني منها المدينة
النظام الجمركي مسألة سيادية والمغرب حر يتصرف فيه بالطريقة اللي كتشوفها مناسبة
مليلية خاصها تعرف بللي الوضع تبدل والمغرب اليوم كيقلب على شراكة متوازنة
الحكومة الإسبانية ولاّت كتتهرب من المسؤولية وكترمي اللوم على المغرب
المغرب ماشي مجبر يضمن الاستقرار التجاري فمدينة كتعتبرها الدولة ديالو محتلة
المغرب من حقو يفرض السيادة ديالو وماشي ضروري يبقى تابع لقرارات مدريد
السياسة ديال التصفيق اللي كاتهم بها النائبة راها كتعني الاعتراف بمواقف المغرب
اللي بغا شراكة مع المغرب خاصو يحترم الحدود والسيادة بلا شروط
المغرب ماشي مجبر يضمن الاستقرار التجاري فمدينة كتعتبرها الدولة ديالو محتلة
النظام الجمركي مسألة سيادية والمغرب حر يتصرف فيه بالطريقة اللي كتشوفها مناسبة
الحكومة الإسبانية ولاّت كتتهرب من المسؤولية وكترمي اللوم على المغرب
الاحتلال عندو ثمن واليوم كيبان فالأزمات الاقتصادية والتجارية اللي كتعاني منها المدينة
اللي بغا شراكة مع المغرب خاصو يحترم الحدود والسيادة بلا شروط
البرلمان الإسباني خاصو يناقش كيفاش يرجع الحق لصحابو ماشي كيفاش يحافظ على الاستعمار
النظام الجمركي مسألة سيادية والمغرب حر يتصرف فيه بالطريقة اللي كتشوفها مناسبة
البرلمان الإسباني خاصو يناقش كيفاش يرجع الحق لصحابو ماشي كيفاش يحافظ على الاستعمار
مليلية خاصها تعرف بللي الوضع تبدل والمغرب اليوم كيقلب على شراكة متوازنة
ما دام سكان مليلية وسبة يصوتون للحزب الشعبي ، فإن المغرب يزيد من خناقه عليهم .
سبتة و مليلية مدينتن مغربيتبن محتلتين و بجب استرجاعهما.