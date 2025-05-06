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الAMMC تنشر تقرير "سوق الرساميل في أرقام" لسنة 2024

الAMMC تنشر تقرير “سوق الرساميل في أرقام” لسنة 2024

6 مايو، 2025 - 12:16 مساءً
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هبة بريس

أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل الإصدار الرابع من تقريرها المرجعي “سوق الرساميل في أرقام”، والذي يقدم نظرة شاملة ومفصلة عن المؤشرات الإحصائية الرئيسية لسوق الرساميل المغربية برسم سنة 2024.

ويُعدّ هذا التقرير إصداراً تمهيدياً للتقرير السنوي للهيئة، ويهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تُمكّن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين من تتبع تطور السوق واتخاذ قرارات مبنية على معطيات موثوقة.

يتضمن التقرير مؤشرات رئيسية تغطي مختلف مكونات السوق، بما في ذلك الأسهم، السندات، صناديق الاستثمار، والتمويل المستدام، مع الإشارة إلى أن بعض هذه الإحصاءات تم إعدادها حصرياً من طرف الهيئة، ما يُبرز دورها المركزي في إنتاج وتحليل المعطيات المالية بالمغرب.

وتدعو الهيئة كافة المهتمين إلى تحميل وقراءة تقرير “سوق الرساميل في أرقام 2024” المتوفر على موقعها الإلكتروني الرسمي، في إطار جهودها الرامية إلى تعميم المعلومة المالية وتعزيز الثقافة الاستثمارية.

6 مايو، 2025 - 12:16 مساءً
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