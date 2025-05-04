طفرة في صادرات الطماطم المغربية نحو النرويج

هبة بريس – اقتصاد

حقق المغرب إنجازًا جديدًا في سوق الطماطم العالمية، بعد أن سجّل رقمًا قياسيًا في حجم صادراته نحو النرويج خلال الموسم الزراعي الحالي.

ووفق بيانات حديثة نشرتها منصة متخصصة، ارتفعت الصادرات المغربية من الطماطم نحو هذا البلد الاسكندنافي بنسبة 37.9% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.

وخلال الفترة الممتدة من يوليوز 2024 إلى مارس 2025، صدّر المغرب نحو 5,000 طن متري من الطماطم إلى النرويج، مسجلاً زيادة سنوية بلغت 28.9% على مستوى إجمالي صادرات الموسم، وهو أعلى مستوى تسجله المملكة على الإطلاق في هذا الاتجاه.

ويأتي هذا الأداء ليعزز موقع المغرب كقوة مصدّرة للطماطم على الصعيد الدولي، حيث حافظ منذ عام 2021 على ترتيبه ضمن الثلاثة الأوائل عالميًا في هذا المجال، بفضل جودة المنتَج وتنافسية الأسعار.

وتعد الطماطم أحد الأعمدة الرئيسية لصادرات الخضر والفواكه المغربية، سواء من حيث الكميات أو العائدات المالية.