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الميناء الأطلسي بالداخلة… هذه نسبة تقدم الأشغال

الميناء الأطلسي بالداخلة… هذه نسبة تقدم الأشغال

5 مايو، 2025 - 5:55 مساءً
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هبة بريس – الداخلة

يشهد مشروع بناء الميناء الأطلسي الجديد قرب مدينة الداخلة تقدماً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة الأشغال به نحو 36 بالمائة، في خطوة تعكس دينامية النمو التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

المشروع، الذي يبعد حوالي 40 كيلومتراً شمال المدينة، يُعد من بين أكبر المشاريع المهيكلة التي تراهن عليها المملكة لتعزيز الربط بين القارات ودعم التنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية للمملكة .

ويمثل هذا الميناء أحد الأعمدة الأساسية ضمن استراتيجية شاملة تستهدف جعل جهة الداخلة – وادي الذهب قطباً اقتصادياً متكاملاً، منفتحاً على العمق الإفريقي.

ويأتي ذلك في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أُطلق سنة 2015، بهدف تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية في هذه الربوع.

المشروع مرشح لأن يشكّل منصة بحرية ذات طابع تجاري وصناعي واستراتيجي، ستُسهم في تطوير قطاع الصيد البحري وتوسيع القدرات اللوجستية للمغرب على المحيط الأطلسي.

وسيضم الميناء بنيات تحتية متقدمة، من بينها أرصفة متعددة الاستخدامات تمتد على طول 600 متر بعمق 16 متراً، إلى جانب محطة لتخزين الوقود، ورصيف خدمات بطول 100 متر، ومساحات مسطحة تتجاوز 24 هكتاراً مخصصة للنشاط التجاري.

أما على مستوى قطاع الصيد، فيشمل المشروع أرصفة متخصصة بطول يفوق 1600 متر وبعمق 12 متراً، وأراضٍ مسطحة تناهز 29 هكتاراً، فضلاً عن ورش لإصلاح السفن بمساحة إضافية تبلغ 8,6 هكتار.

الميناء الأطلسي بالداخلة، المقرر الانتهاء من إنجازه في أفق سنة 2028، لا يُعد فقط منشأة بنيوية، بل يرمز إلى طموح المغرب في إعادة رسم خرائط التجارة البحرية وتوسيع إشعاعه الاقتصادي إقليمياً ودولياً.

5 مايو، 2025 - 5:55 مساءً
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