مجموعة LG تحقق نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول من هذا العام

هبة بريس ـ اقتصاد

أعلنت شركة إل جي الكترونيكس (إل جي) عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2025، مسجلة إيرادات موحدة بلغت 22.7 تريليون وون كوري (KRW) وأرباح تشغيلية بلغت 1.3 تريليون وون كوري(KRW) ، محققة بذلك أعلى إيرادات في تاريخها لهذه الفترة.

و حسب بلاف للمجموعة، فقد انعكس هذا الأداء القوي على المستوى المحلي، لا سيما في المغرب، حيث حققت الشركة زيادة تقدر بحوالي +6% مقارنة بالربع الأول من 2024 في كل من حجم المنتجات المباعة والإيرادات، مما يعكس فعالية استراتيجياتها التجارية وتوسعها الناجح في المنطقة، هذه النتائج العالمية والمحلية تؤكد قوة مكانة إل جي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إيرادات إل جي في الربع الأول حاجز 22 تريليون وون. وقد تم تحقيق هذا الإنجاز في ظل بيئة اقتصادية صعبة، حيث تأثرت الأسواق بتباطؤ اقتصادي عالمي. ومع ذلك، لعب التركيز المستمر من قبل الشركة على “النمو النوعي” دورًا محوريًا في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

كان قطاع “الحلول البيئية” (Eco Solution) هو المحرك الرئيسي للنمو من حيث الإيرادات والربحية، لا سيما في مجالات الأعمال بين الشركات (B2B). كما ساهمت مجالات أخرى مثل الخدمات عبر الاشتراكات، والإعلانات والمحتوى عبر منصةwebOS ، وكذلك المبيعات المباشرة للزبناء (D2C) في تعزيز النتائج القياسية.

لقد تجاوزت الأرباح التشغيلية حاجز الـ 1000 مليار وون للسنة السادسة على التوالي، مما يعكس استقرارًا قويًا في هيكل الربحية. كما أن زيادة الإيرادات من القطاعات ذات الهامش المرتفع قد أسهمت في تعزيز الأثر الإيجابي للربحية، جنبًا إلى جنب مع تحسين تخصيص الموارد، وعودة تكاليف المواد الخام والنقل إلى مستوياتها الطبيعية، وزيادة مرونة العمليات الإنتاجية على مستوى العالم.

في قطاع الأجهزة المنزلية، استمرّت إل جي في قيادة السوق العالمي بمنتجاتها الراقية. كما لعبت أجهزة المطبخ المدمجة – التي تمثل جزءا مهمًا في أعمال B2B – إلى جانب مبيعات المكونات الرئيسية مثل المحركات والضواغط، دورًا مهمًا في الأداء العام.

تشهد خدمات الاشتراك، التي تجمع بين الأجهزة والخدمات، توسعاً سريعاً. وتهدف إل جي في عام 2025 إلى تعزيز محفظتها من المنتجات المتوافقة مع نظام الاشتراك، بالإضافة إلى تحسين خدمات ما بعد البيع، وتسريع طرح نموذج الاشتراك على مستوى العالم.

في مجال حلول الوسائط والترفيه، تعمل إل جي على دمج أعمالها القائمة على شاشات العرض – بما في ذلك أجهزة التلفاز وتكنولوجيا المعلومات (أجهزة الكمبيوتر المحمولة والشاشات) و (شاشات العرض التجارية) – بدءًا من هذا العام لدفع التآزر في منصة الإعلان والمحتوى المستندة إلى webOS، والتي تركز تقليديًا على أجهزة التلفزيون الذكية.

قدمت مجموعة تلفزيونات 2025 من إل جي ميزات الذكاء الاصطناعي المحسنة، مثل توصيات المحتوى المخصص وجودة الصورة الفائقة والصوت الغامر. وقد حظيت المنتجات الجديدة، مثل الكمبيوتر المحمول LG gram Pro AI الخفيف للغاية وشاشة LG StanbyME 2 المحمولة، بردود فعل إيجابية في الأسواق العالمية. حيث حصل قطاع شاشات العرض التجارية أيضًا على العديد من العقود الدولية رفيعة المستوى.

تستمر شركة حلول المركبات(Vehicle Solution) في زيادة مبيعاتها من المنتجات عالية القيمة، خاصة في الأنظمة الترفيهية داخل المركبات(IVI) ، بينما توسع نطاق أعمالها لتشمل منصات المحتوى الخاصة بالسيارات. يعمل قطاع LG Magna e-Powertrain على تعزيز قدراته التنافسية من خلال تقنيات متطورة للمحركات والمحولات، كما يواصل تحسين قدراته الإنتاجية في المواقع العالمية لدعم النمو على المدى الطويل. وفيما يخص قطاع الإضاءة في السيارات، تسعى إل جي إلى تسريع تطوير تقنيات جديدة مثل أنظمة الإضاءة الذكية والعالية الدقة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة العامة.

بدأت أعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) العمل كشركة مستقلة في الربع الأول من سنة 2025. ومن خلال تركيز قدراتها التجارية على جوهر أعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) بناءً على طلبات الزبناء وخصائصهم، تزيد إل جي من مساهمتها في الربحية.

في هذا السياق، فازت إل جي بعقود هامة في أسواق خارجية مثل سنغافورة، بفضل قدرتها على توفير حلول محلية ومخصصة .في المستقبل، تهدف إل جي إلى جعل HVAC ركيزة أساسية في محفظتها من الأعمال التجارية بين الشركات، مع تعزيز استخدام تقنياتها الحصرية في المحركات، والمراوح، والمبادلات الحرارية، ومحركات الذكاء الاصطناعي.

كما تخطط إل جي للحفاظ على ريادتها من خلال الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، في قطاعي الصناعة وتوليد الطاقة، تسعى الشركة بنشاط إلى البحث عن فرص جديدة لأنظمة التبريد واسعة النطاق.

هذه النتائج هي بيانات مالية أولية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (K-IFRS) التي يتم تقديمها للمستثمرين قبل الإعلان عن النتائج النهائية، بما في ذلك صافي الربح. وسيتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بكل قطاع بشكل رسمي في وقت لاحق من هذا الشهر.