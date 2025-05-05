بسبب دعمها للجيش الإسرائيلي.. حملة مقاطعة ل”ريكسونا”

هبة بريس – الرباط

شن عدد من النشطاء حملة مقاطعة واسعة لعلامة “ريكسونا” (Rexona)، إحدى العلامات التابعة لشركة “Unilever”، وذلك بسبب دعمها للجيش الإسرائيلي.

وانتشرت النداءات بشكل مكثف على منصات مثل فيسبوك، تويتر، وإنستغرام، حيث عبّر عدد كبير من النشطاء عن رفضهم لشراء منتجات الشركة.

ودعا النشطاء, المستهلكين إلى التوقف عن استخدام منتجات الشركة المذكورة، كجزء من موقف تضامني مع القضية الفلسطينية.

وتزامنت هذه الحملة مع فعالية ترويجية أقامتها “ريكسونا” في المغرب، حيث قدّمت مجسمًا لكأس العالم بطريقة أثارت استياء البعض، واعتبرها آخرون محاولة لصرف الأنظار عن الاتهامات الموجهة لها.

وقد تعرّضت الشركة لسيل من التعليقات الداعية إلى المقاطعة عبر صفحاتها الرسمية، ما يعكس تنامي الوعي الاستهلاكي وربط الجمهور بين المواقف السياسية والخيارات التجارية.