بسبب دعمها للجيش الإسرائيلي.. حملة مقاطعة ل”ريكسونا”
هبة بريس – الرباط
شن عدد من النشطاء حملة مقاطعة واسعة لعلامة “ريكسونا” (Rexona)، إحدى العلامات التابعة لشركة “Unilever”، وذلك بسبب دعمها للجيش الإسرائيلي.
وانتشرت النداءات بشكل مكثف على منصات مثل فيسبوك، تويتر، وإنستغرام، حيث عبّر عدد كبير من النشطاء عن رفضهم لشراء منتجات الشركة.
ودعا النشطاء, المستهلكين إلى التوقف عن استخدام منتجات الشركة المذكورة، كجزء من موقف تضامني مع القضية الفلسطينية.
وتزامنت هذه الحملة مع فعالية ترويجية أقامتها “ريكسونا” في المغرب، حيث قدّمت مجسمًا لكأس العالم بطريقة أثارت استياء البعض، واعتبرها آخرون محاولة لصرف الأنظار عن الاتهامات الموجهة لها.
وقد تعرّضت الشركة لسيل من التعليقات الداعية إلى المقاطعة عبر صفحاتها الرسمية، ما يعكس تنامي الوعي الاستهلاكي وربط الجمهور بين المواقف السياسية والخيارات التجارية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
117 تعليقات
الوعي الاستهلاكي كبر وبدا الناس كيربطو السياسة بالتجارة
الناس ولات كتفيق وكتعرف شكون تساند وشكون تضر
ماشي معقول شركة كاتدعم جيش كيقتل الأبرياء
المنتجات اللي كاتساند الاحتلال خاصنا نقاطعوها بلا تردد
المغاربة ما غاديش يبقاو يشريو من شركة كاتدعم الظلم
الفعالية الترويجية ديال ريكسونا فالمغرب ما جاتش فوقتها
كاين رفض كبير فالسوشيال ميديا ضد شركة ريكسونا
كاين وعي متزايد بضرورة دعم القضية الفلسطينية بمواقف حازمة
ريكسونا خاصها تراجع مواقفها ولا غادي تخسر ثقة المستهلكين
النداءات فالفيسبوك وتويتر كانت قوية ومؤثرة بزاف
المقاطعة واجبة لأي شركة كاتدعم جيش الاحتلال
كاين وعي متزايد بضرورة دعم القضية الفلسطينية بمواقف حازمة
المنتجات اللي كاتساند الاحتلال خاصنا نقاطعوها بلا تردد
ريكسونا خاصها تعرف بلي المستهلك المغربي ماشي ساهل
ريكسونا خاصها تراجع مواقفها ولا غادي تخسر ثقة المستهلكين
المغاربة ما غاديش يبقاو يشريو من شركة كاتدعم الظلم
الفعالية الترويجية ديال ريكسونا فالمغرب ما جاتش فوقتها
الوعي الاستهلاكي كبر وبدا الناس كيربطو السياسة بالتجارة
الناس ولات كتفيق وكتعرف شكون تساند وشكون تضر
كاين رفض كبير فالسوشيال ميديا ضد شركة ريكسونا
ماشي معقول شركة كاتدعم جيش كيقتل الأبرياء
كاين وعي متزايد بضرورة دعم القضية الفلسطينية بمواقف حازمة
الناس ولات كتفيق وكتعرف شكون تساند وشكون تضر
ريكسونا خاصها تراجع مواقفها ولا غادي تخسر ثقة المستهلكين
ماشي معقول شركة كاتدعم جيش كيقتل الأبرياء
المقاطعة واجبة لأي شركة كاتدعم جيش الاحتلال
ريكسونا خاصها تعرف بلي المستهلك المغربي ماشي ساهل
النداءات فالفيسبوك وتويتر كانت قوية ومؤثرة بزاف
كاين رفض كبير فالسوشيال ميديا ضد شركة ريكسونا
الوعي الاستهلاكي كبر وبدا الناس كيربطو السياسة بالتجارة
الفعالية الترويجية ديال ريكسونا فالمغرب ما جاتش فوقتها
المغاربة ما غاديش يبقاو يشريو من شركة كاتدعم الظلم
المنتجات اللي كاتساند الاحتلال خاصنا نقاطعوها بلا تردد
ريكسونا خاصها تعرف بلي المستهلك المغربي ماشي ساهل
النداءات فالفيسبوك وتويتر كانت قوية ومؤثرة بزاف
ماشي معقول شركة كاتدعم جيش كيقتل الأبرياء
ريكسونا خاصها تراجع مواقفها ولا غادي تخسر ثقة المستهلكين
الفعالية الترويجية ديال ريكسونا فالمغرب ما جاتش فوقتها
كاين رفض كبير فالسوشيال ميديا ضد شركة ريكسونا
الناس ولات كتفيق وكتعرف شكون تساند وشكون تضر
كاين وعي متزايد بضرورة دعم القضية الفلسطينية بمواقف حازمة
المقاطعة واجبة لأي شركة كاتدعم جيش الاحتلال
المنتجات اللي كاتساند الاحتلال خاصنا نقاطعوها بلا تردد
الوعي الاستهلاكي كبر وبدا الناس كيربطو السياسة بالتجارة
المغاربة ما غاديش يبقاو يشريو من شركة كاتدعم الظلم
الناس ولات كتفيق وكتعرف شكون تساند وشكون تضر
كاين وعي متزايد بضرورة دعم القضية الفلسطينية بمواقف حازمة
النداءات فالفيسبوك وتويتر كانت قوية ومؤثرة بزاف
ريكسونا خاصها تراجع مواقفها ولا غادي تخسر ثقة المستهلكين
المغاربة ما غاديش يبقاو يشريو من شركة كاتدعم الظلم
الوعي الاستهلاكي كبر وبدا الناس كيربطو السياسة بالتجارة
الفعالية الترويجية ديال ريكسونا فالمغرب ما جاتش فوقتها
كاين رفض كبير فالسوشيال ميديا ضد شركة ريكسونا
المقاطعة واجبة لأي شركة كاتدعم جيش الاحتلال
المنتجات اللي كاتساند الاحتلال خاصنا نقاطعوها بلا تردد
ريكسونا خاصها تعرف بلي المستهلك المغربي ماشي ساهل
ماشي معقول شركة كاتدعم جيش كيقتل الأبرياء
المقاطعة واجبة لأي شركة كاتدعم جيش الاحتلال
ريكسونا خاصها تراجع مواقفها ولا غادي تخسر ثقة المستهلكين
ريكسونا خاصها تعرف بلي المستهلك المغربي ماشي ساهل
النداءات فالفيسبوك وتويتر كانت قوية ومؤثرة بزاف
الناس ولات كتفيق وكتعرف شكون تساند وشكون تضر
كاين وعي متزايد بضرورة دعم القضية الفلسطينية بمواقف حازمة
كاين رفض كبير فالسوشيال ميديا ضد شركة ريكسونا
المنتجات اللي كاتساند الاحتلال خاصنا نقاطعوها بلا تردد
المغاربة ما غاديش يبقاو يشريو من شركة كاتدعم الظلم
الفعالية الترويجية ديال ريكسونا فالمغرب ما جاتش فوقتها
ماشي معقول شركة كاتدعم جيش كيقتل الأبرياء
الوعي الاستهلاكي كبر وبدا الناس كيربطو السياسة بالتجارة
الوعي الاستهلاكي كبر وبدا الناس كيربطو السياسة بالتجارة
المغاربة ما غاديش يبقاو يشريو من شركة كاتدعم الظلم
المنتجات اللي كاتساند الاحتلال خاصنا نقاطعوها بلا تردد
الفعالية الترويجية ديال ريكسونا فالمغرب ما جاتش فوقتها
كاين رفض كبير فالسوشيال ميديا ضد شركة ريكسونا
الناس ولات كتفيق وكتعرف شكون تساند وشكون تضر
ماشي معقول شركة كاتدعم جيش كيقتل الأبرياء
ريكسونا خاصها تراجع مواقفها ولا غادي تخسر ثقة المستهلكين
ريكسونا خاصها تعرف بلي المستهلك المغربي ماشي ساهل
المقاطعة واجبة لأي شركة كاتدعم جيش الاحتلال
النداءات فالفيسبوك وتويتر كانت قوية ومؤثرة بزاف
كاين وعي متزايد بضرورة دعم القضية الفلسطينية بمواقف حازمة
الفعالية الترويجية ديال ريكسونا فالمغرب ما جاتش فوقتها
الناس ولات كتفيق وكتعرف شكون تساند وشكون تضر
النداءات فالفيسبوك وتويتر كانت قوية ومؤثرة بزاف
كاين رفض كبير فالسوشيال ميديا ضد شركة ريكسونا
الوعي الاستهلاكي كبر وبدا الناس كيربطو السياسة بالتجارة
المنتجات اللي كاتساند الاحتلال خاصنا نقاطعوها بلا تردد
المغاربة ما غاديش يبقاو يشريو من شركة كاتدعم الظلم
ماشي معقول شركة كاتدعم جيش كيقتل الأبرياء
ريكسونا خاصها تعرف بلي المستهلك المغربي ماشي ساهل
المقاطعة واجبة لأي شركة كاتدعم جيش الاحتلال
كاين وعي متزايد بضرورة دعم القضية الفلسطينية بمواقف حازمة
ريكسونا خاصها تراجع مواقفها ولا غادي تخسر ثقة المستهلكين
ريكسونا خاصها تراجع مواقفها ولا غادي تخسر ثقة المستهلكين
المغاربة ما غاديش يبقاو يشريو من شركة كاتدعم الظلم
ريكسونا خاصها تعرف بلي المستهلك المغربي ماشي ساهل
ريكسونا خاصها تراجع مواقفها ولا غادي تخسر ثقة المستهلكين
ماشي معقول شركة كاتدعم جيش كيقتل الأبرياء
ماشي معقول شركة كاتدعم جيش كيقتل الأبرياء
النداءات فالفيسبوك وتويتر كانت قوية ومؤثرة بزاف
الناس ولات كتفيق وكتعرف شكون تساند وشكون تضر
المغاربة ما غاديش يبقاو يشريو من شركة كاتدعم الظلم
الوعي الاستهلاكي كبر وبدا الناس كيربطو السياسة بالتجارة
الناس ولات كتفيق وكتعرف شكون تساند وشكون تضر
كاين وعي متزايد بضرورة دعم القضية الفلسطينية بمواقف حازمة
كاين وعي متزايد بضرورة دعم القضية الفلسطينية بمواقف حازمة
المقاطعة واجبة لأي شركة كاتدعم جيش الاحتلال
الفعالية الترويجية ديال ريكسونا فالمغرب ما جاتش فوقتها
النداءات فالفيسبوك وتويتر كانت قوية ومؤثرة بزاف
المنتجات اللي كاتساند الاحتلال خاصنا نقاطعوها بلا تردد
الفعالية الترويجية ديال ريكسونا فالمغرب ما جاتش فوقتها
الوعي الاستهلاكي كبر وبدا الناس كيربطو السياسة بالتجارة
كاين رفض كبير فالسوشيال ميديا ضد شركة ريكسونا
المقاطعة واجبة لأي شركة كاتدعم جيش الاحتلال
المنتجات اللي كاتساند الاحتلال خاصنا نقاطعوها بلا تردد
كاين رفض كبير فالسوشيال ميديا ضد شركة ريكسونا
ريكسونا خاصها تعرف بلي المستهلك المغربي ماشي ساهل