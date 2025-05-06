تقدم مهم في مشروع محطة القطار الجديدة بتازة.. الأشغال تلامس 79%

هبة بريس- ع محياوي

تشهد مدينة تازة تقدماً ملموساً في مشروع بناء محطة القطار الجديدة من الجيل الحديث، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 79%.

المشروع الذي يُعتبر جزءاً من جهود تأهيل البنية التحتية للنقل السككي، رُصد له غلاف مالي يناهز 39 مليون درهم، وتم تحديد مدة إنجازه في 18 شهراً.

ورغم أن إطلاق المشروع تأخر لسنوات منذ الإعلان عنه سنة 2020، إلا أن الشراكة المبرمة بين جماعة تازة والمكتب الوطني للسكك الحديدية ساهمت في تفعيله، بعد المصادقة على اتفاقية تهدف إلى إنجاز محطة حديثة تواكب متطلبات المسافرين وتلائم التطورات العمرانية التي تعرفها المدينة.

وتتضمن الاتفاقية كذلك مشروعاً موازياً لإحداث فضاء خدماتي متكامل بجوار المحطة، يشمل محطة لسيارات الأجرة، محلات تجارية، أكشاكاً ومحطة للوقود، بتكلفة إجمالية تفوق 6,6 مليون درهم، مما سيساهم في تعزيز جاذبية المحطة وتسهيل ولوج المواطنين إلى مختلف الخدمات.