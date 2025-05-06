close button
مشروع محطة القطار الجديدة بتازة
مشروع محطة القطار الجديدة بتازة

تقدم مهم في مشروع محطة القطار الجديدة بتازة.. الأشغال تلامس 79%

6 مايو، 2025 - 10:12 مساءً
0

هبة بريس- ع محياوي

تشهد مدينة تازة تقدماً ملموساً في مشروع بناء محطة القطار الجديدة من الجيل الحديث، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 79%.

المشروع الذي يُعتبر جزءاً من جهود تأهيل البنية التحتية للنقل السككي، رُصد له غلاف مالي يناهز 39 مليون درهم، وتم تحديد مدة إنجازه في 18 شهراً.

ورغم أن إطلاق المشروع تأخر لسنوات منذ الإعلان عنه سنة 2020، إلا أن الشراكة المبرمة بين جماعة تازة والمكتب الوطني للسكك الحديدية ساهمت في تفعيله، بعد المصادقة على اتفاقية تهدف إلى إنجاز محطة حديثة تواكب متطلبات المسافرين وتلائم التطورات العمرانية التي تعرفها المدينة.

وتتضمن الاتفاقية كذلك مشروعاً موازياً لإحداث فضاء خدماتي متكامل بجوار المحطة، يشمل محطة لسيارات الأجرة، محلات تجارية، أكشاكاً ومحطة للوقود، بتكلفة إجمالية تفوق 6,6 مليون درهم، مما سيساهم في تعزيز جاذبية المحطة وتسهيل ولوج المواطنين إلى مختلف الخدمات.

6 مايو، 2025 - 10:12 مساءً
0

مقالات ذات صلة

الAMMC تنشر تقرير "سوق الرساميل في أرقام" لسنة 2024

الAMMC تنشر تقرير “سوق الرساميل في أرقام” لسنة 2024

2025-05-06 / 12:16
مجموعة LG تحقق نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول من هذا العام

مجموعة LG تحقق نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول…

2025-05-05 / 20:04
الميناء الأطلسي بالداخلة… هذه نسبة تقدم الأشغال

الميناء الأطلسي بالداخلة… هذه نسبة تقدم الأشغال

2025-05-05 / 17:55
شابة تعمل على الحاسوب

مندوبية التخطيط: تراجع البطالة وخلق 319 ألف منصب شغل…

2025-05-05 / 13:52
شركة INWI تستهتر بمصالح المغاربة و تقطع استقبال المكالمات عن عدد من زبنائها

شركة INWI تستهتر بمصالح المغاربة و تقطع استقبال المكالمات…

2025-05-05 / 12:49
من التنمية إلى الدعاية… مارتشيكا تائهة بين الشاشات والميدان

من التنمية إلى الدعاية… مارتشيكا تائهة بين الشاشات والميدان

2025-05-05 / 10:40
بسبب دعمها للجيش الإسرائيلي.. حملة مقاطعة ل"ريكسونا"

بسبب دعمها للجيش الإسرائيلي.. حملة مقاطعة ل”ريكسونا”

2025-05-05 / 09:47
الطماطم المغربية

طفرة في صادرات الطماطم المغربية نحو النرويج

2025-05-04 / 10:41
تصميم مطار محمد الخامس

شركة مغربية تفوز بصفقة ضخمة في مطار محمد الخامس…

2025-05-03 / 22:26
FRS-DFDS

شركة “FRS” تُنهي خدماتها على خط طنجة المدينة –…

2025-05-03 / 21:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى