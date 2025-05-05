مندوبية التخطيط: تراجع البطالة وخلق 319 ألف منصب شغل بداية سنة 2025

هبة بريس

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني تمكن من إحداث 319 ألف منصب شغل مؤدى عنه على المستوى الوطني، مقابل فقدان 37 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه.

وقالت مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2025، إن الفترة ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونظيره من سنة 2025، عرفت إحداث الاقتصاد الوطني لـ 282 ألف منصب شغل صافٍ على الصعيد الوطني، بعدما كان فقد 80 ألف منصب خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ويرجع هذا الارتفاع حسب المندوبية، إلى إحداث 285 ألف منصب شغل في الوسط الحضري مقابل فقدان 3 آلاف منصب في الوسط القروي.

وأوضحت أنه باستثناء قطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، سجلت القطاعات الأخرى إحداث لمناصب الشغل، حيث سجل قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” استثناءً بتراجعه بـ72 ألف منصب شغل، فيما ساهمت باقي القطاعات في دعم سوق الشغل. فقد أضاف قطاع الخدمات 216 ألف منصب شغل جديد، متبوعاً بالقطاع الصناعي بـ83 ألف منصب، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بـ52 ألف منصب.

وبالنسبة لعدد العاطلين، فقد تراجع بحوالي 15 ألف شخص، نتيجة انخفاض قدره 40 ألف شخص في الوسط الحضري، مقابل ارتفاع بنحو 25 ألف شخص في الوسط القروي، ليستقر عدد العاطلين على الصعيد الوطني في حدود مليون و630 ألف شخص.

وأثر هذا التغير إيجابا على معدل البطالة الوطني، الذي انخفض من 13,7 في المائة إلى 13,3 في المائة، أي بتراجع قدره 0,4 نقطة. وسجل الوسط الحضري انخفاضاً من 17,6 في المائة إلى 16,6 في المائة (ناقص نقطة واحدة)، في حين عرف الوسط القروي ارتفاعاً من 6,8 في المائة إلى 7,3 في المائة (زائد 0,5 نقطة).