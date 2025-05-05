إحياء الذاكرة.. “Plaza de Toros” بطنجة تقترب من لحظة الولادة الجديدة

هبة بريس – عيد اللطيف بركة

توشك مدينة طنجة أن تطوي صفحة من النسيان، وتفتح أخرى مشرقة من الوفاء لذاكرتها المعمارية، مع اقتراب أشغال تأهيل المعلمة التاريخية Plaza de Toros من نهايتها، هذه المعلمة التاريخية، التي ظلت شامخة في قلب المدينة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، تستعد اليوم لارتداء حلة جديدة تجعل منها فضاء نابضاً بالحياة، دون أن تتخلى عن هويتها الأصلية وروحها الأندلسية المتجذرة في عمق التاريخ.

على مدى شهور من العمل الدؤوب، انكبّت فرق التأهيل على استعادة بهاء هذا الصرح، الذي كان يوماً مخصصاً لمصارعة الثيران، لتحويله إلى مركب ثقافي وفني ورياضي متعدد الوظائف.

مشروع طموح يجمع بين الوفاء للماضي والانفتاح على المستقبل، حيث تمت المحافظة على الطابع المعماري الأندلسي الفريد، في احترام صارم للهوية التاريخية للمبنى، مع إدماج بنية تحتية عصرية تستجيب لمتطلبات الأنشطة الثقافية والفنية الحديثة.

ويشمل هذا التحول ترميم المدارج القديمة، وإعادة تنظيم الفضاءات الداخلية لتضم قاعات عروض وورشات فنية وثقافية، إلى جانب ساحات خارجية ستتحول إلى مساحات حرة تحتضن فعاليات فنية ومجتمعية، منفتحة على جمهور واسع ومتنوع.

Plaza de Toros، التي كانت شاهدة على تحولات المدينة ومعبرًا لصراعاتها الثقافية، تعود اليوم لتكون رمزاً للعبور نحو طنجة جديدة؛ مدينة تصالح ذاكرتها مع حاضرها، وتمنح تراثها حياة جديدة تنبض بالإبداع والتعدد والانفتاح.