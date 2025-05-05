حملة امنية على ممتهني الدعارة بمراكش تقود لتوقيف 9 فتيات
مراكش-ضاهر محمد
حملة امنية على ممتهني الدعارة بمراكش تقود لتوقيف 9 فتيات.تمكنت عناصر فرقة الاخلاق العامة للشرطة القضائية بولاية امن مراكش، من توقيف 9 فتيات بالشارع العام للاشتباه في تورطهن في قضايا تتعلق بالتحريض على الدعارة والفساد، بالإضافة إلى الإخلال العلني بالحياء.
وبعد استيفاء مدة الحراسة النظرية، تم عرض الموقوفات على النيابة العامة بابتدائية مراكش صباح اليوم الاثنين، كما تمت متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية تبلغ 2000 درهم.
وتندرج هذه العملية الأمنية ضمن حملة مكثفة تشهدها مدينة مراكش، تركز بشكل خاص على الاحياء التي تعرف حركية كبيرة، مما يستدعي تكثيف التواجد الأمني لفرض احترام القانون وصيانة النظام العام.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
الكفاله الماليه كتدل على المتابعه فحال سراح ولكن ماشي اعفاء
توقيف تسعه فتيات فالشارع العام دليل على اليقظه الامنيه
التحريض على الفساد خاصو يتواجه بالحزم والمسؤولية من طرف السلطات
مراكش خاصها تواجد امني دائم خصوصا فالاحياء النشيطه
هاد النوع من السلوك كيأثر سلبا على صورة المدينة وكيزعج الساكنة
هادشي كيبين باللي السلطات خدامه على حفظ النظام العام
التوقيف ماشي هو الحل الوحيد خاص برامج توعية وتأهيل لهد الفتيات
الحمله الامنيه فمراكش باينه مشدوده بزاف
من المهم نديرو مقاربة شاملة تجمع بين الأمن والدعم الاجتماعي
تحيه لفرقه الاخلاق العامه على المجهودات ديالهم
الحملات الأمنية ضرورية باش نحميوا المجتمع ونردع كل من خالف القانون
تقديم الموقوفات للنيابه العامه كيعني تطبيق القانون
الدعارة ولاّت ظاهرة خطيرة فبعض أحياء مراكش والشرطة كتحاول تحاصرها
كاين تحريض على الدعاره وفساد خاص مراقبه مستمره