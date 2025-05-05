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حملة امنية على ممتهني الدعارة بمراكش تقود لتوقيف 9 فتيات

حملة امنية على ممتهني الدعارة بمراكش تقود لتوقيف 9 فتيات

5 مايو، 2025 - 10:10 مساءً
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مراكش-ضاهر محمد

حملة امنية على ممتهني الدعارة بمراكش تقود لتوقيف 9 فتيات.تمكنت عناصر فرقة الاخلاق العامة للشرطة القضائية بولاية امن مراكش، من توقيف 9 فتيات بالشارع العام للاشتباه في تورطهن في قضايا تتعلق بالتحريض على الدعارة والفساد، بالإضافة إلى الإخلال العلني بالحياء.

وبعد استيفاء مدة الحراسة النظرية، تم عرض الموقوفات على النيابة العامة بابتدائية مراكش صباح اليوم الاثنين، كما تمت متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية تبلغ 2000 درهم.

وتندرج هذه العملية الأمنية ضمن حملة مكثفة تشهدها مدينة مراكش، تركز بشكل خاص على الاحياء التي تعرف حركية كبيرة، مما يستدعي تكثيف التواجد الأمني لفرض احترام القانون وصيانة النظام العام.

حملة امنية على ممتهني الدعارة بمراكش
حملة امنية على ممتهني الدعارة بمراكش

5 مايو، 2025 - 10:10 مساءً
15

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