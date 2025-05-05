ابتدائية مراكش تصدر احكاماً في قضية المجرم “الزائر” وشريكه
مراكش-ضاهر محمد
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش قبل قليل من مساء اليوم الاثنين، حكما في حق المجرم “الزائر” وشريكه “التمادلي” بعد متابعتهم بتهم الاتجار وحيازة المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة.
وهكذا قضت هيئة الحكم بإدانة المتهم الرئيسي “الزائر” ب 5 سنوات سجنا نافذا، كما ادانت شريكه “التمادلي” ب 3 سنوات سجنا نافذا.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت “الزائر” نهاية شهر فبراير الماضي، خلال عملية مداهمة استهدفت مسكنه بأحد دواوير جماعة أغواطيم بإقليم الحوز، مما أسفر عن ضبط 600 قرص مخدر من نوع ريفوتريل و650 غراماً من الكوكايين.
كما ارتبط اسم “الزائر” بملف آخر ضخم، سبق لعناصر الدرك الملكي بابن جرير أن حجزت فيه أزيد من 39967 قرصا مهلوسا، إلى جانب كيلوغرام و784 غراما من الكوكايين، في عملية وصفت حينها بالكبيرة على مستوى الجهة.
ويقبع المتهم حالياً رهن الاعتقال بالسجن المحلي الأوداية، حيث يقضي عقوبة سالبة للحرية عن قضايا سابقة، بينما تتواصل الإجراءات القضائية في القضايا الجديدة المنسوبة إليه.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
62 تعليقات
هاد النوع ديال الناس خطر على الشباب والمجتمع
الزائر طاح في الفخ ديال المخدرات وبدا كيحصد عقوبات
التمعن في التفاصيل كيخلينا نشوفو حجم الكارثة اللي كان ممكن توقع
اللي كيفسد المجتمع خصو يحاسب كيف ما كان اسمو أو شهرتو
اللي كيفسد المجتمع خصو يحاسب كيف ما كان اسمو أو شهرتو
التمعن في التفاصيل كيخلينا نشوفو حجم الكارثة اللي كان ممكن توقع
خاص المتابعة توصل لكل من كيساهم فتوزيع السموم
المتهم عندو سوابق وباقي ما بغاش يرتاح من الاجرام
كاين بزاف بحالو خاص الأجهزة الأمنية تواصل خدمتها بكل صرامة
ماشي غير الزائر والتمادلي كاين شبكات أخرى خاصها التفكيك
المخدرات الصلبة راه ماشي لعب راه كتهدد مستقبل أجيال
خاص الردع يكون قاصح مع بحال هاد النوع اللي كيدمر ولاد الشعب
كاين بزاف بحالو خاص الأجهزة الأمنية تواصل خدمتها بكل صرامة
ريفوتريل وكوكايين كيتباعو بحال الحلوى فبعض المناطق
المخدرات الصلبة راه ماشي لعب راه كتهدد مستقبل أجيال
التمادي فهاد الجرائم كيبين أن العقوبات السابقة ما كانتش كافية
الزائر كان ناشط بزاف وهاد الكمية الكبيرة كتشهد على الخطورة ديالو
اللي كيفسد المجتمع خصو يحاسب كيف ما كان اسمو أو شهرتو
التمعن في التفاصيل كيخلينا نشوفو حجم الكارثة اللي كان ممكن توقع
الامن الوطني دار عملية ناجحة وضبط كمية خطيرة
خاص المتابعة توصل لكل من كيساهم فتوزيع السموم
الزائر كان ناشط بزاف وهاد الكمية الكبيرة كتشهد على الخطورة ديالو
تحية لعناصر الأمن والدرك اللي خدامين فالخفاء لحماية الوطن
التمادي فهاد الجرائم كيبين أن العقوبات السابقة ما كانتش كافية
اللي كيفسد المجتمع خصو يحاسب كيف ما كان اسمو أو شهرتو
الاعداد اللي تحجزات كتأكد ان القضية كانت منظمة
خاص الردع يكون قاصح مع بحال هاد النوع اللي كيدمر ولاد الشعب
المخدرات الصلبة راه ماشي لعب راه كتهدد مستقبل أجيال
ماشي غير الزائر والتمادلي كاين شبكات أخرى خاصها التفكيك
ماشي غير الزائر والتمادلي كاين شبكات أخرى خاصها التفكيك
تحية لعناصر الأمن والدرك اللي خدامين فالخفاء لحماية الوطن
خاص تشديد المراقبة فالدوواير اللي كيتخبى فيها بحال الزائر
تحية لعناصر الأمن والدرك اللي خدامين فالخفاء لحماية الوطن
التمعن في التفاصيل كيخلينا نشوفو حجم الكارثة اللي كان ممكن توقع
التمادي فهاد الجرائم كيبين أن العقوبات السابقة ما كانتش كافية
كاين بزاف بحالو خاص الأجهزة الأمنية تواصل خدمتها بكل صرامة
التمادي فهاد الجرائم كيبين أن العقوبات السابقة ما كانتش كافية
التمادلي تا هو كان شريك فالجريمة ومشى فيها بثلاث سنين
التمادي فهاد الجرائم كيبين أن العقوبات السابقة ما كانتش كافية
تحية لعناصر الأمن والدرك اللي خدامين فالخفاء لحماية الوطن
خاص الردع يكون قاصح مع بحال هاد النوع اللي كيدمر ولاد الشعب
خاص المتابعة توصل لكل من كيساهم فتوزيع السموم
ماشي غير الزائر والتمادلي كاين شبكات أخرى خاصها التفكيك
كاين خصاص فالتوعية وفي الزجر حتى ما يعاودوش
ماشي غير الزائر والتمادلي كاين شبكات أخرى خاصها التفكيك
خاص المتابعة توصل لكل من كيساهم فتوزيع السموم
التمعن في التفاصيل كيخلينا نشوفو حجم الكارثة اللي كان ممكن توقع
الزائر كان ناشط بزاف وهاد الكمية الكبيرة كتشهد على الخطورة ديالو
خاص الردع يكون قاصح مع بحال هاد النوع اللي كيدمر ولاد الشعب
هادشي كيخلينا نراجعو طرق محاربة ترويج المخدرات
اللي كيفسد المجتمع خصو يحاسب كيف ما كان اسمو أو شهرتو
كاين بزاف بحالو خاص الأجهزة الأمنية تواصل خدمتها بكل صرامة
كاين بزاف بحالو خاص الأجهزة الأمنية تواصل خدمتها بكل صرامة
المخدرات الصلبة راه ماشي لعب راه كتهدد مستقبل أجيال
الزائر كان ناشط بزاف وهاد الكمية الكبيرة كتشهد على الخطورة ديالو
حكم قاصح ولكن مستحق بالنظر للكمية الكبيرة المحجوزة
الزائر كان ناشط بزاف وهاد الكمية الكبيرة كتشهد على الخطورة ديالو
خاص الردع يكون قاصح مع بحال هاد النوع اللي كيدمر ولاد الشعب
خاص المتابعة توصل لكل من كيساهم فتوزيع السموم
تحية لعناصر الأمن والدرك اللي خدامين فالخفاء لحماية الوطن
المخدرات الصلبة راه ماشي لعب راه كتهدد مستقبل أجيال
القضاء دار خدمتو ومابغاش يرحم تجار السموم