ابتدائية مراكش تصدر احكاماً في قضية المجرم “الزائر” وشريكه

مراكش-ضاهر محمد

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش قبل قليل من مساء اليوم الاثنين، حكما في حق المجرم “الزائر” وشريكه “التمادلي” بعد متابعتهم بتهم الاتجار وحيازة المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة.

وهكذا قضت هيئة الحكم بإدانة المتهم الرئيسي “الزائر” ب 5 سنوات سجنا نافذا، كما ادانت شريكه “التمادلي” ب 3 سنوات سجنا نافذا.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت “الزائر” نهاية شهر فبراير الماضي، خلال عملية مداهمة استهدفت مسكنه بأحد دواوير جماعة أغواطيم بإقليم الحوز، مما أسفر عن ضبط 600 قرص مخدر من نوع ريفوتريل و650 غراماً من الكوكايين.

كما ارتبط اسم “الزائر” بملف آخر ضخم، سبق لعناصر الدرك الملكي بابن جرير أن حجزت فيه أزيد من 39967 قرصا مهلوسا، إلى جانب كيلوغرام و784 غراما من الكوكايين، في عملية وصفت حينها بالكبيرة على مستوى الجهة.

ويقبع المتهم حالياً رهن الاعتقال بالسجن المحلي الأوداية، حيث يقضي عقوبة سالبة للحرية عن قضايا سابقة، بينما تتواصل الإجراءات القضائية في القضايا الجديدة المنسوبة إليه.