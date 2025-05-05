عاجل.. ادانة محامي بهيئة مراكش بسنة ونصف بسبب شتائم للذات الإلهية والملك
مراكش-ضاهر محمد
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش قبل قليل من مساء اليوم الاثنين بادانة محامي ينتمي لهيئة مراكش، بسنة ونصف سجنا نافذا، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم، إهانة مؤسسة دستورية، والإساءة إلى الدين الإسلامي من خلال سب الذات الإلهية.
وسبق لعناصر الامن بمدينة مراكش ان قامت بايقاف محامي بهيئة مراكش في حالة سكر، واثناء نقله صوب مقر المصلحة، شرع في اهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم، وإهانة مؤسسة دستورية، والإساءة إلى الدين الإسلامي من خلال سب الذات الإلهية”.
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26 تعليقات
المحامي خاص يكون فاعل فاحترام القانون ماشي العكس
السجن سنة ونصف رسالة لكل من يتجاوز حدوده
اللي سكر وسب خاصو يتحمل مسؤولية افعالو
القانون المغربي واضح فهاد القضايا ومكيترخش
هادشي كيأثر سلبا على صورة العدالة فبلادنا
هاد التصرف مرفوض ومكينش لي فوق القانون
حشومة على دوك البوليس الرجل سكران خاصهم يميكوا كوغطوه على والو
سب الدين ماشي حرية تعبير هادي قلة احترام لكلشي
حكم المحكمة كان عادل وكيحترم القانون
المؤسسات خاص يكون عندها الهيبة وميمكنش نقبلو الإهانة
كيفاش محامي يوصل لهاذ المستوى من الانحطاط
العدالة خاصها تكون صارمة مع أي واحد كيفما كان المنصب ديالو
السلوك ديال هاد المحامي مسيء للمهنة كاملة
السكر عمره ما كان مبرر لقلة الترابي والسلوك الخايب
المؤسسات الدستورية خاصها الاحترام من الجميع
كاين محامين كيخدمو بضمير وهاد النوع كيسيء لصورة المهنة
هذا غير شى ماحامى من لى توظف بالفساد
ماشي معقول يسب الدين ويسيء لمؤسسة دستورية
هاد التصرفات ماشي معقولة وخاص العقاب يكون عبرة للآخرين
إهانة الموظفين جريمة ماشي مبررة حتى لو كان سكران
المحامي خاص يكون قدوة ماشي يدير بحال هاد الفضايح
العدالة خاصها تكون صارمة فحق بحال هاد التصرفات
الدين خط أحمر وميمكنش نسكتو على بحال هاد السلوكيات
هادشي بزاف من محامي المفروض يكون قدوة
يجب منعه من مزاولة مهنة المحاماة نهائياً ، لأنه إنسان غير سوي
صراحة العقوبة غير كافية، كان يستحق اكثر بكثير!!!!