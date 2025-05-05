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المحكمة الابتدائية بمراكش
المحكمة الابتدائية بمراكش

عاجل.. ادانة محامي بهيئة مراكش بسنة ونصف بسبب شتائم للذات الإلهية والملك

5 مايو، 2025 - 9:01 مساءً
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مراكش-ضاهر محمد

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش قبل قليل من مساء اليوم الاثنين بادانة محامي ينتمي لهيئة مراكش، بسنة ونصف سجنا نافذا، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم، إهانة مؤسسة دستورية، والإساءة إلى الدين الإسلامي من خلال سب الذات الإلهية.
وسبق لعناصر الامن بمدينة مراكش ان قامت بايقاف محامي بهيئة مراكش في حالة سكر، واثناء نقله صوب مقر المصلحة، شرع في اهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم، وإهانة مؤسسة دستورية، والإساءة إلى الدين الإسلامي من خلال سب الذات الإلهية”.

5 مايو، 2025 - 9:01 مساءً
26

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